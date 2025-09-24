Индивидуальная
до 8 чел.
Шедевры барокко и история Веттинов
Погрузитесь в атмосферу Дрездена, узнав о его барочных шедеврах, истории династии Веттинов и секретах архитектуры. Почувствуйте дух «Флоренции на Эльбе»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€120 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Дрезденская картинная галерея
Индивидуальная экскурсия по Дрезденской картинной галерее раскроет тайны известных полотен и развенчает мифы о шедеврах искусства
Начало: У входа в музей
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Дрезден пешком и из окна автомобиля
Комбинированная экскурсия по Дрездену: пешком и на автомобиле. Откройте для себя дворцы, мосты и районы города. Удобно и познавательно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€260 за всё до 6 чел.
