1 чел. По популярности Пешая 2 часа 7 отзывов Индивидуальная до 8 чел. Шедевры барокко и история Веттинов Погрузитесь в атмосферу Дрездена, узнав о его барочных шедеврах, истории династии Веттинов и секретах архитектуры. Почувствуйте дух «Флоренции на Эльбе» €120 за всё до 8 чел. 2 часа 2 отзыва Индивидуальная до 5 чел. Дрезденская картинная галерея Индивидуальная экскурсия по Дрезденской картинной галерее раскроет тайны известных полотен и развенчает мифы о шедеврах искусства Начало: У входа в музей €140 за всё до 5 чел. На машине 4 часа 2 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Дрезден пешком и из окна автомобиля Комбинированная экскурсия по Дрездену: пешком и на автомобиле. Откройте для себя дворцы, мосты и районы города. Удобно и познавательно €260 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Дрездена

