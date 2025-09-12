Индивидуальная
до 8 чел.
Шедевры барокко и история Веттинов
Погрузитесь в атмосферу Дрездена, узнав о его барочных шедеврах, истории династии Веттинов и секретах архитектуры. Почувствуйте дух «Флоренции на Эльбе»
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
€120 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по старому Дрездену: историческая прогулка
Прогулка по старому Дрездену раскроет тайны Цвингера, Фрауэнкирхе и Брюльской террасы. Узнайте о династии Веттинов и «русском следе» в истории города
Начало: На площади Театрплатц
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
€140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по шедеврам Дрезденской галереи
Погрузитесь в мир искусства, изучая полотна Вермеера, Тициана и других мастеров. Узнайте тайны картин и истории, которые они скрывают
Начало: На Театральной площади
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€120 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Дрездену в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дрездене
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Дрездену в сентябре 2025
Сейчас в Дрездене в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 140. Туристы уже оставили гидам 129 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.47 из 5
Экскурсии на русском языке в Дрездене (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 129 ⭐ отзывов, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь