Памятные места, связанные со Второй мировой войной
Дрезденская опера
Хофкирхе
памятник Ф. М. Достоевскому
Сотни русских имён запечатлены в памяти Дрездена. Великие главы российского государства, знаменитые военачальники, российские деятели искусства, писатели и художники, композиторы и артисты оставили свой след в истории 📖 «Флоренции на Эльбе».
На моей экскурсии 🧭 Вы узнаете:
когда и зачем Дрезден посетил царь Петр I;
где во время своей поездки в столицу Саксонии останавливался царь Александр I;
какие впечатления остались от Дрездена у великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского.
Я расскажу, что писали о Дрезденской картинной галереи русские деятели культуры такие, как Николай Карамзин, Василий Жуковский, Виссарион Белинский, Лев Толстой и многие другие.
Мы обязательно пройдемся по памятным местам, связанным со Второй мировой войной и поисками дрезденских сокровищ в мае 1945 года, узнаем о вывозе части картин Дрезденской галереи в Советский Союз и их возвращении в Дрезден через несколько лет.
Я расскажу Вам о тесной связи дрезденской оперы и знаменитых русских музыкантов, о происхождении названия ресторана «Итальянская деревенька» и о русских в «Итальянской деревеньке».
Вы также узнаете об истории Католической придворной церкви Дрездена и о ярком воспоминании Николая Карамзина после её посещения.
В завершении нашей прогулки по местам, связанным с пребыванием в городе Дрездене великих русских людей, мы подойдем к памятнику Федору Михайловичу Достоевскому. Великий русский писатель неоднократно посещал Дрезден и жил здесь гораздо дольше, чем во многих других городах Западной Европы. Жизнь в саксонской столице явилась чрезвычайно важным этапом в жизни писателя как в личном, так и творческом плане.
Что входит
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Что не входит
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