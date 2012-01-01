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Авторская экскурсия «Русский мир Дрездена»

Мария Р.
Мария Р. – Гид из Дрездена
На этой замечательной экскурсии 🧭 мы прогуляемся по Дрездену и узнаем, почему уже не протяжении многих лет он является магнитом для выдающихся российских деятелей.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €160 за экскурсию

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Авторская экскурсия «Русский мир Дрездена»
Авторская экскурсия «Русский мир Дрездена»

Что вы увидите

  • Дрезденская картинная галерея
  • Памятные места, связанные со Второй мировой войной
  • Дрезденская опера
  • Хофкирхе
  • памятник Ф. М. Достоевскому
Сотни русских имён запечатлены в памяти Дрездена. Великие главы российского государства, знаменитые военачальники, российские деятели искусства, писатели и художники, композиторы и артисты оставили свой след в истории 📖 «Флоренции на Эльбе».

На моей экскурсии 🧭 Вы узнаете:

  • когда и зачем Дрезден посетил царь Петр I;
  • где во время своей поездки в столицу Саксонии останавливался царь Александр I;
  • какие впечатления остались от Дрездена у великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского.
  • Я расскажу, что писали о Дрезденской картинной галереи русские деятели культуры такие, как Николай Карамзин, Василий Жуковский, Виссарион Белинский, Лев Толстой и многие другие.
  • Мы обязательно пройдемся по памятным местам, связанным со Второй мировой войной и поисками дрезденских сокровищ в мае 1945 года, узнаем о вывозе части картин Дрезденской галереи в Советский Союз и их возвращении в Дрезден через несколько лет.
  • Я расскажу Вам о тесной связи дрезденской оперы и знаменитых русских музыкантов, о происхождении названия ресторана «Итальянская деревенька» и о русских в «Итальянской деревеньке».
  • Вы также узнаете об истории Католической придворной церкви Дрездена и о ярком воспоминании Николая Карамзина после её посещения.
  • В завершении нашей прогулки по местам, связанным с пребыванием в городе Дрездене великих русских людей, мы подойдем к памятнику Федору Михайловичу Достоевскому. Великий русский писатель неоднократно посещал Дрезден и жил здесь гораздо дольше, чем во многих других городах Западной Европы. Жизнь в саксонской столице явилась чрезвычайно важным этапом в жизни писателя как в личном, так и творческом плане.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги (по запросу)
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель или любое удобное Вам место
Авторская экскурсия «Русский мир Дрездена»
Авторская экскурсия «Русский мир Дрездена»
Авторская экскурсия «Русский мир Дрездена»
Авторская экскурсия «Русский мир Дрездена»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Мария Р.
Мария Р.
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