Дрезден — это один из красивейших городов Европы! Казалось бы небольшой, можно пересечь быстрым шагом за несколько часов и дня хватит побродить по историческому центру… но стоит Вам оказаться в городе, и он мгновенно околдует Вас и Вы проведете вечность, внимая ожившей сказке и вдыхая запах прошедшего и настоящего времени. И этой вечности Вам будет мало. Дрезден, он останется в Вашем сердце навсегда. Впрочем, так же, как и частица Вашей души навсегда заблудится в каменных стенах этого удивительного города…

Многие достопримечательности 🏛️, с которыми мы ознакомимся во время экскурсии 🧭, сосредоточены в одном месте и очень гармонично сочетаются. Среди них:

Цвингер

Театральная площадь

Придворная католическая кафедральная церковь

Дворец резиденции с сокровищницей «Зеленые своды»

Парадное шевствие князей

Конюшенный двор

Протестанская церковь ⛪ Фрауенкирхе

Терраса Брюля