Дрезден — это один из красивейших городов Европы! Казалось бы небольшой, можно пересечь быстрым шагом за несколько часов и дня хватит побродить по историческому центру… но стоит Вам оказаться в городе, и он мгновенно околдует Вас и Вы проведете вечность, внимая ожившей сказке и вдыхая запах прошедшего и настоящего времени. И этой вечности Вам будет мало. Дрезден, он останется в Вашем сердце навсегда. Впрочем, так же, как и частица Вашей души навсегда заблудится в каменных стенах этого удивительного города…
Многие достопримечательности 🏛️, с которыми мы ознакомимся во время экскурсии 🧭, сосредоточены в одном месте и очень гармонично сочетаются. Среди них:
Цвингер
Театральная площадь
Придворная католическая кафедральная церковь
Дворец резиденции с сокровищницей «Зеленые своды»
Парадное шевствие князей
Конюшенный двор
Протестанская церковь ⛪ Фрауенкирхе
Терраса Брюля
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.