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Индивидуальная обзорная экскурсия по Дрездену

4.6
9 отзывов
Ирина Ш.
Ирина Ш. – Гид из Дрездена
На пешеходной экскурсии 🧭 по Дрездену мы увидим дворцовый комплекс Цвингер, дом для музеев и библиотек, Кафедральный собор, где похоронены саксонские короли, а также Замок-резиденцию местных князей.

Мы также прогуляемся по балкону Европы, посмотрим на фундаментальное панно «Шествие князей» и узнаем о том, как восстанавливался город 🏙️ после бомбардировки.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-35 человек

  • €85 за экскурсию

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Индивидуальная обзорная экскурсия по Дрездену
Индивидуальная обзорная экскурсия по Дрездену

Что вы увидите

  • Цвингер
  • Театральная площадь
  • Кафедральный собор
  • Замок-резиденция
  • Музей "Зеленые своды"
  • Терраса Брюля
  • Церковь Фрауенкирхе
  • Конюшенный двор
  • Панно "Шествие князей"
Дрезден — это один из красивейших городов Европы! Казалось бы небольшой, можно пересечь быстрым шагом за несколько часов и дня хватит побродить по историческому центру… но стоит Вам оказаться в городе, и он мгновенно околдует Вас и Вы проведете вечность, внимая ожившей сказке и вдыхая запах прошедшего и настоящего времени. И этой вечности Вам будет мало. Дрезден, он останется в Вашем сердце навсегда. Впрочем, так же, как и частица Вашей души навсегда заблудится в каменных стенах этого удивительного города…

Многие достопримечательности 🏛️, с которыми мы ознакомимся во время экскурсии 🧭, сосредоточены в одном месте и очень гармонично сочетаются. Среди них:

    Цвингер
    Театральная площадь
    Придворная католическая кафедральная церковь
    Дворец резиденции с сокровищницей «Зеленые своды»
    Парадное шевствие князей
    Конюшенный двор
    Протестанская церковь ⛪ Фрауенкирхе
    Терраса Брюля
    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Личные расходы
    Начало и место завершения
    🚩 по договоренности
    Индивидуальная обзорная экскурсия по Дрездену
    Индивидуальная обзорная экскурсия по Дрездену
    Индивидуальная обзорная экскурсия по Дрездену
    Индивидуальная обзорная экскурсия по Дрездену

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Ирина Ш.
    Ирина Ш.
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    9 отзывов оставили туристы

    Ирина Ш. проводит ещё 1 экскурсию

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