Пешеходная экскурсия по Дрездену — это знакомство с одним из самых красивых городов Германии.
Вы увидите Брюльскую террасу, Цвингер, Дворец-резиденцию и знаменитую Церковь Богородицы (Frauenkirche). Маршрут проходит через ключевые точки старого города и раскрывает эпоху Августа Сильного. Лёгкий формат без перегрузки, с акцентом на архитектуру и историю. Подходит для первого знакомства с Дрезденом.
Вы увидите Брюльскую террасу, Цвингер, Дворец-резиденцию и знаменитую Церковь Богородицы (Frauenkirche). Маршрут проходит через ключевые точки старого города и раскрывает эпоху Августа Сильного. Лёгкий формат без перегрузки, с акцентом на архитектуру и историю. Подходит для первого знакомства с Дрезденом.
Описание экскурсииДрезден — один из самых выразительных городов Германии, где архитектура, искусство и история складываются в цельный образ. Восстановленный после разрушений Второй мировой войны, сегодня он вновь раскрывает своё богатое культурное наследие. Прогулка проходит по историческому центру, где сосредоточены главные символы города и эпохи саксонских правителей — династии Веттинов. Мы начнём с Брюльской террасы, откуда открываются виды на реку Эльбу и панораму старого города. Далее увидим Шествие князей — уникальное панно из мейсенского фарфора, отражающее историю правящей династии. Вы познакомитесь с архитектурными доминантами центра: Дрезденской оперой, Академией художеств и Церковью Богородицы (Frauenkirche), ставшей символом возрождения города. Маршрут включает Дворец-резиденцию саксонских курфюрстов, где расположена одна из крупнейших сокровищниц Европы, а также Цвингер — ансамбль, известный своими коллекциями искусства и фарфора. По пути вы услышите истории о правлении Августа Сильного, о расцвете Саксонии в XVIII веке, о «белом золоте» — фарфоре, и о придворной жизни той эпохи. Экскурсия проходит в спокойном темпе и позволяет увидеть Дрезден как город искусства, истории и выразительной архитектуры.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дрезден
- Брюльская терраса
- Шествие князей
- Дрезденская опера
- Академия художеств
- Церковь Богородицы (Frauenkirche)
- Дворец-резиденция
- Цвингер
- Дворцовая церковь Святой Троицы
- Альбертинум
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Frauenstraße 16, 01067 Dresden
Завершение: Sophienstraße, 01067 Dresden
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Дрездена
Похожие экскурсии на «Исторический центр Дрездена: прогулка по столице Саксонии»
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по старому Дрездену
Прогулка по старому Дрездену раскроет тайны Цвингера, Фрауэнкирхе и Брюльской террасы. Узнайте о династии Веттинов и «русском следе» в истории города
Начало: На площади Театрплатц
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
€140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Hallo, Dresden
Погрузитесь в атмосферу Дрездена, узнав о его барочных шедеврах, истории династии Веттинов и секретах архитектуры. Почувствуйте дух «Флоренции на Эльбе»
Сегодня в 15:00
16 июн в 08:00
€120 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Дрезден пешком и из окна автомобиля
Комбинированная экскурсия по Дрездену: пешком и на автомобиле. Откройте для себя дворцы, мосты и районы города. Удобно и познавательно
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
€260 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
В Саксонскую Швейцарию - из Дрездена
Всего 50 минут от Дрездена, и вы в сердце Саксонской Швейцарии. Погрузитесь в историю и природу, увидев Бастайский мост и панорамы Эльбы
Завтра в 09:00
13 июн в 12:00
€280 за всё до 6 чел.
€120 за экскурсию