Описание Фото Ответы на вопросы Пешеходная экскурсия по Дрездену — это знакомство с одним из самых красивых городов Германии.



Вы увидите Брюльскую террасу, Цвингер, Дворец-резиденцию и знаменитую Церковь Богородицы (Frauenkirche). Маршрут проходит через ключевые точки старого города и раскрывает эпоху Августа Сильного. Лёгкий формат без перегрузки, с акцентом на архитектуру и историю. Подходит для первого знакомства с Дрезденом.

Тамара Ваш гид в Дрездене Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €120 за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский 2 часа 1-10 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Дрезден — один из самых выразительных городов Германии, где архитектура, искусство и история складываются в цельный образ. Восстановленный после разрушений Второй мировой войны, сегодня он вновь раскрывает своё богатое культурное наследие. Прогулка проходит по историческому центру, где сосредоточены главные символы города и эпохи саксонских правителей — династии Веттинов. Мы начнём с Брюльской террасы, откуда открываются виды на реку Эльбу и панораму старого города. Далее увидим Шествие князей — уникальное панно из мейсенского фарфора, отражающее историю правящей династии. Вы познакомитесь с архитектурными доминантами центра: Дрезденской оперой, Академией художеств и Церковью Богородицы (Frauenkirche), ставшей символом возрождения города. Маршрут включает Дворец-резиденцию саксонских курфюрстов, где расположена одна из крупнейших сокровищниц Европы, а также Цвингер — ансамбль, известный своими коллекциями искусства и фарфора. По пути вы услышите истории о правлении Августа Сильного, о расцвете Саксонии в XVIII веке, о «белом золоте» — фарфоре, и о придворной жизни той эпохи. Экскурсия проходит в спокойном темпе и позволяет увидеть Дрезден как город искусства, истории и выразительной архитектуры.

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