Главные экскурсионные места в Дрездене

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Дрездене на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Hallo, Dresden
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Шедевры барокко и история Веттинов
Погрузитесь в атмосферу Дрездена, узнав о его барочных шедеврах, истории династии Веттинов и секретах архитектуры. Почувствуйте дух «Флоренции на Эльбе»
Завтра в 08:30
10 апр в 08:30
€120 за всё до 10 чел.
Прогулка по историческому центру Дрездена
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по историческому центру Дрездена
Начало: удобное для туриста место
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 15:00
10 апр в 09:00
€90 за всё до 8 чел.
Дрезден пешком и из окна автомобиля
На машине
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Дрезден пешком и из окна автомобиля
Комбинированная экскурсия по Дрездену: пешком и на автомобиле. Откройте для себя дворцы, мосты и районы города. Удобно и познавательно
Завтра в 09:00
10 апр в 09:00
€200 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    SERGEY
    10 марта 2025
    Hallo, Dresden
    Большое спасибо Елизавете за проведенную моей семье экскурсию по историческому Дрездену. Очень познавательная и информационная экскурсия. Без нее сложнее было
    читать дальше

    бы понять то что мы видим, имеется в виду достопримечательности. В общем нам повезло с экскурсоводом и погодой. В конце экскурсии дала рекомендации что и где интересного и познавательного можно посмотреть в Дрездене.

  • i
    irina
    1 февраля 2025
    Hallo, Dresden
    Проводя отпуск в Берлине, решили вырваться на несколько часов погулять в Дрездене, так как никогда там не были. Было чувство,
    читать дальше

    что мы приехали повидаться с подругой:-) я очень ценю гидов, с которыми легко и удобно с первых минут. А было именно так, с момента переписки и корректировки времени нашего прибытия. Отличный формат экскурсии для первого знакомста, качественное изложение информации. Все пожелания и темп прогулки были учтены, на все вопросы получили ответы. Спасибо! Семейная пара 45+

Ответы на вопросы от путешественников по Дрездену в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дрездене
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Hallo, Dresden
  2. Прогулка по историческому центру Дрездена
  3. Дрезден пешком и из окна автомобиля
Сколько стоит экскурсия по Дрездену в апреле 2025
Сейчас в Дрездене в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 200. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.4 из 5
Экскурсии на русском языке в Дрездене (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Популярные места», 3 ⭐ отзыва, цены от €90. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь