Индивидуальная
до 10 чел.
Шедевры барокко и история Веттинов
Погрузитесь в атмосферу Дрездена, узнав о его барочных шедеврах, истории династии Веттинов и секретах архитектуры. Почувствуйте дух «Флоренции на Эльбе»
Завтра в 08:30
10 апр в 08:30
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по историческому центру Дрездена
Начало: удобное для туриста место
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 15:00
10 апр в 09:00
€90 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Дрезден пешком и из окна автомобиля
Комбинированная экскурсия по Дрездену: пешком и на автомобиле. Откройте для себя дворцы, мосты и районы города. Удобно и познавательно
Завтра в 09:00
10 апр в 09:00
€200 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSERGEY10 марта 2025Большое спасибо Елизавете за проведенную моей семье экскурсию по историческому Дрездену. Очень познавательная и информационная экскурсия. Без нее сложнее было
- iirina1 февраля 2025Проводя отпуск в Берлине, решили вырваться на несколько часов погулять в Дрездене, так как никогда там не были. Было чувство,
Ответы на вопросы от путешественников по Дрездену в категории «Популярные места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дрездене
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Дрездену в апреле 2025
Сейчас в Дрездене в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 200. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.4 из 5
Экскурсии на русском языке в Дрездене (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Популярные места», 3 ⭐ отзыва, цены от €90. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь