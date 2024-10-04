2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по старому Дрездену: историческая прогулка
Прогулка по старому Дрездену раскроет тайны Цвингера, Фрауэнкирхе и Брюльской террасы. Узнайте о династии Веттинов и «русском следе» в истории города
Начало: На площади Театрплатц
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
€130 за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Авторская экскурсия «Русский мир Дрездена»
Начало: Ваш отель или любое удобное Вам место
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по старому Дрездену
Начало: Театральная площадь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна4 октября 2024Экскурсия с Михаилом, оставила очень приятные впечатления!! Это неспешная прогулка, по красивым и фотогеничным местам. Михаил интересный рассказчик, знает много исторических фактов, все преподнес легко и интересно. Спасибо большое за день!!
- ММарина13 сентября 2024Хорошо продуманный маршрут, интересный рассказ (не только сухие факты), а много занимательных историй, связанных с людьми ранее проживавшими в Дрездене. Рекомендую, останетесь довольны.
- ИИван18 августа 2024Всё отлично
Ответы на вопросы от путешественников по Дрездену в категории «Пешеходные»
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Сколько стоит экскурсия по Дрездену в октябре 2024
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