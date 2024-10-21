2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по старому Дрездену: историческая прогулка
Прогулка по старому Дрездену раскроет тайны Цвингера, Фрауэнкирхе и Брюльской террасы. Узнайте о династии Веттинов и «русском следе» в истории города
Начало: На площади Театрплатц
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€130 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по шедеврам Дрезденской галереи
Погрузитесь в мир искусства, изучая полотна Вермеера, Тициана и других мастеров. Узнайте тайны картин и истории, которые они скрывают
Начало: На Театральной площади
7 дек в 10:00
10 дек в 10:00
€120 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Бунтарский Дрезден: экскурсия по району Нойштадт
Открыть новую грань города - яркую, неукротимую, творческую
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€120 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна21 октября 2024Выражаем искреннюю благодарность Михаилу за интереснейшую познавательную экскурсию по центру Дрездена. Получилось, что в нашей группе было 6 участников, учёных
- ИИгорь19 октября 2024Спасибо большое Тамаре за очень интересную экскурсию. Маршрут и информация полученная в ходе экскурсии очень помогли лучше понять и оценить произведения искусства выставленные в галерее. После окончания экскурсии захотелось остаться в галерее подольше.
- IIgor18 октября 2024Благодарим нашего экскурсовода-искусствоведа, Тамару, за познавательный и увлекательный рассказ о коллекции галереи, истории и особенностях города и региона! Прекрасная возможность
- ППопова16 октября 2024Мы влюбились! В город, в историю! Михаил просто золотой человек, выдержал нас с детьми!!! Отлично, с радостью вернёмся ещё
- ТТатьяна4 октября 2024Экскурсия с Михаилом, оставила очень приятные впечатления!! Это неспешная прогулка, по красивым и фотогеничным местам. Михаил интересный рассказчик, знает много исторических фактов, все преподнес легко и интересно. Спасибо большое за день!!
- ЛЛюдмила29 июля 2024Гид Тамара Кузнецова отличается высоким профессионализмом и блестящей подачей художественного материала. За 2 часа экскурсии она сумела не только провести
Ответы на вопросы от путешественников по Дрездену в категории «На выходные»
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