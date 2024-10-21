Экскурсии выходного дня в Дрездене

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Дрездене на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Пешком по старому Дрездену
Пешая
97 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по старому Дрездену: историческая прогулка
Прогулка по старому Дрездену раскроет тайны Цвингера, Фрауэнкирхе и Брюльской террасы. Узнайте о династии Веттинов и «русском следе» в истории города
Начало: На площади Театрплатц
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
130 за всё до 10 чел.
Шедевры Дрезденской картинной галереи
3 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по шедеврам Дрезденской галереи
Погрузитесь в мир искусства, изучая полотна Вермеера, Тициана и других мастеров. Узнайте тайны картин и истории, которые они скрывают
Начало: На Театральной площади
7 дек в 10:00
10 дек в 10:00
120 за всё до 10 чел.
Бунтарский Дрезден: экскурсия по району Нойштадт
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Бунтарский Дрезден: экскурсия по району Нойштадт
Открыть новую грань города - яркую, неукротимую, творческую
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
120 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    21 октября 2024
    Пешком по старому Дрездену
    Выражаем искреннюю благодарность Михаилу за интереснейшую познавательную экскурсию по центру Дрездена. Получилось, что в нашей группе было 6 участников, учёных
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    с научной конференции, вместо 2 заявленных, но Михаил смог всех заинтересовать, и его рассказ никого не оставил равнодушным- все получили огромное удовольствие. Изложение исторической информации о посещаемых местах было настолько захватывающе, что не заметили, как пробежало время. Экскурсы в историю сопровождались сочными рассказами об исторических личностях, и сделано это было с юмором. Михаил прекрасный рассказчик. Рекомендуем!

  • И
    Игорь
    19 октября 2024
    Шедевры Дрезденской картинной галереи
    Спасибо большое Тамаре за очень интересную экскурсию. Маршрут и информация полученная в ходе экскурсии очень помогли лучше понять и оценить произведения искусства выставленные в галерее. После окончания экскурсии захотелось остаться в галерее подольше.
  • I
    Igor
    18 октября 2024
    Шедевры Дрезденской картинной галереи
    Благодарим нашего экскурсовода-искусствоведа, Тамару, за познавательный и увлекательный рассказ о коллекции галереи, истории и особенностях города и региона! Прекрасная возможность
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    за короткое время узнать об основных направлениях в искусстве, о динамике его развития в разные эпохи и ознакомиться с самыми яркими произведениями коллекции!

    Благодарим нашего экскурсовода-искусствоведа, Тамару, за познавательный и увлекательный рассказ о коллекции галереи, истории и особенностях города
  • П
    Попова
    16 октября 2024
    Пешком по старому Дрездену
    Мы влюбились! В город, в историю! Михаил просто золотой человек, выдержал нас с детьми!!! Отлично, с радостью вернёмся ещё
  • Т
    Татьяна
    4 октября 2024
    Пешком по старому Дрездену
    Экскурсия с Михаилом, оставила очень приятные впечатления!! Это неспешная прогулка, по красивым и фотогеничным местам. Михаил интересный рассказчик, знает много исторических фактов, все преподнес легко и интересно. Спасибо большое за день!!
  • Л
    Людмила
    29 июля 2024
    Шедевры Дрезденской картинной галереи
    Гид Тамара Кузнецова отличается высоким профессионализмом и блестящей подачей художественного материала. За 2 часа экскурсии она сумела не только провести
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    по шедеврам, но и показать логику развитиям искусства, и особую организацию Дрезденской галереи в соответствии с этой логикой. Кроме того, Тамара оказалась очень отзывчивым человеком, она дала немало ценных советов о том, куда сходить, что обязательно посмотреть, чтобы получить наиболее полное представление о Дрездене. Экскурсовод, с которым приятно общаться и не хочется расставаться. Огромное спасибо ей и всем организаторам данной экскурсии!

Ответы на вопросы от путешественников по Дрездену в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Дрездену в декабре 2024
Сейчас в Дрездене в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 130. Туристы уже оставили гидам 100 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 3.92 из 5
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