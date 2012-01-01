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Пешеходная экскурсия по старому Дрездену

Breder
Breder – Гид из Дрездена
Пешеходная экскурсия по старому Дрездену
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €100 за экскурсию

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Пешеходная экскурсия по старому Дрездену
Пешеходная экскурсия по старому Дрездену

Что вы увидите

  • Дворец Козель
  • Дворец Секундогенитур
  • Дворец Ташенберг
  • Дрезденский замок
  • Кафедральный собор Дрездена
  • Лестница на террасу Брюля
  • Павильон колокольчиков
  • Терраса Брюля
  • Фрауэнкирхе
  • Цвингер
  • Шествие князей
Если Вы хотите за короткое время посмотреть старый Дрезден и узнать о нём самое интересное, то тогда эта экскурсия ⛳ для Вас!
Наша прогулка 👣 по Дрездену пройдёт по самым интересным местам этого сказочного города с богатой историей 📖. Я расскажу Вам о том, как здесь из рыбацкого посёлка выросла величественная столица ⭐️ саксонских правителей, покажу Вам, где останавливались и гуляли русские путешественники, а также расскажу о том, как в конце второй мировой войны этот город 🏙️ стал жертвой ужасной бомбардировки.
Наш маршрут пройдёт вдоль памятников истории и архитектуры этого замечательного города, где в течение более чем 800 лет происходили интересные и волнующие исторические события. За это время вы увидите Театральную площадь, резиденцию Саксонских правителей, Брюльскую террасу, церковь ⛪ Богородицы, Академию художеств, Княжескую кавалькаду, Цвингер и другие достопримечательности 🏛️
Что входит
  • Двухчасовая прогулка по историческому центру Дрездена
Что не входит
  • Трансфер
  • билеты
Начало и место завершения
🚩 Театральная площадь
Пешеходная экскурсия по старому Дрездену
Пешеходная экскурсия по старому Дрездену
Пешеходная экскурсия по старому Дрездену
Пешеходная экскурсия по старому Дрездену
Пешеходная экскурсия по старому Дрездену

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Breder
Breder
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