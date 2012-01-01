Если Вы хотите за короткое время посмотреть старый Дрезден и узнать о нём самое интересное, то тогда эта экскурсия ⛳ для Вас!

Наша прогулка 👣 по Дрездену пройдёт по самым интересным местам этого сказочного города с богатой историей 📖. Я расскажу Вам о том, как здесь из рыбацкого посёлка выросла величественная столица ⭐️ саксонских правителей, покажу Вам, где останавливались и гуляли русские путешественники, а также расскажу о том, как в конце второй мировой войны этот город 🏙️ стал жертвой ужасной бомбардировки.

Наш маршрут пройдёт вдоль памятников истории и архитектуры этого замечательного города, где в течение более чем 800 лет происходили интересные и волнующие исторические события. За это время вы увидите Театральную площадь, резиденцию Саксонских правителей, Брюльскую террасу, церковь ⛪ Богородицы, Академию художеств, Княжескую кавалькаду, Цвингер и другие достопримечательности 🏛️