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Альтена: Замок, пещера и немецкие пионеры

Григорий Л.
Григорий Л. – Гид из Дюссельдорфа
Альтена: Замок, пещера и немецкие пионеры
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €240 за экскурсию

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Альтена: Замок, пещера и немецкие пионеры
Альтена: Замок, пещера и немецкие пионеры

Что вы увидите

  • Средневековый замок Алтена
  • Прогулка по Альтенте
  • Дехенская пещера
Всего в 95 км от Дюссельдорфа, в живописном месте, высоко над старым «городом проволочников» Altena an der Lenne, царит один из самых прекрасных так называемых «высоких» замков Германии.
Могущественное защитное сооружение на скале Wulfsegge заставляет сильнее биться сердце каждого романтика рыцарских турниров и средневековых замков. Замок 🏰 Альтена был историческим центром графства Марка и сегодня продолжает быть историческим и культурным центром Зауерланда.
Кроме замечательного замка с очень интересной экспозицией и прогулки по городу, мы узнаем об истории 📖 возникновения молодёжных приютов (Herberge) и побываем в сталактитово-сталагмитовой пещере.
Везде разрешено фотографировать. Маршрут интересен как взрослым так и детям. Обед возможен в ресторане крепости, кофе - в пешеходной зоне.
А запомнить увиденное навсегда вам помогут мои фото, сделанные профессиональной камерой.
Ссылку на альбом и пароль к нему вы получите на e-mail (входит в стоимость)
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • транспорт: авто 30 центов/км (200 км при выезде из Дюссельдорфа)
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Альтена: Замок, пещера и немецкие пионеры
Альтена: Замок, пещера и немецкие пионеры
Альтена: Замок, пещера и немецкие пионеры
Альтена: Замок, пещера и немецкие пионеры

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Григорий Л.
Григорий Л.
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