1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф
Прогулка от Альтштадта до небоскребов и шумных баров самого контрастного немецкого города
Начало: Media Hafen
Завтра в 11:00
10 июня в 10:00
€130 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Старое пиво старого города
Стать знатоком местного напитка и пивного этикета и рассмотреть город на прогулке из бара в бар
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
от €80 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Величественный Дюссельдорф
Главные достопримечательности центра города на обзорной экскурсии
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
€130 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Дюссельдорф
Прикоснуться к истории страны и ощутить дух исконно немецкой земли
Начало: Königsallee 1A перед выходом из Steigenbergerparkh...
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
€117 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Дюссельдорф - первая встреча
Увидеть все знаковые места блистательного города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€160 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 мая 2024Интересное первое знакомство с Дюссельдорфом. Спасибо Татьяне за экскурсию!
- ААлексей17 апреля 2024Экскурсия замечательная, очень интересная и содержательная. Узнаешь много интересных фактов и можно сделать много памятных фотографий. Всем настоятельно рекомендуем посетить эту экскурсию. Спасибо большое Татьяне за хороший вечер!!!
- ВВадим20 февраля 20244 часа удовольствия от общения с гидом и Дюссельдорфом. Стойкое желание повторить!
- SSvetlana19 ноября 2023У нас была индивидуальная экскурсия с Татьяной, я и 2 детей 13 и 11 лет. Нам очень понравилось, дети обычно
- ААндрей27 октября 2023Всё понравилось, маршрут, рассказ и сам рассказчик, спасибо! Столько интересной информации, что не помещается в стандартное время экскурсии!)
- ККонстантин-Лев26 августа 2023С большим удовольствием погуляли по Дюссельдорфу с Игорем. Прекрасный знаток города, интересный рассказчик, дружелюбный собеседник. И хотя день выдался дождливый,
- ИИнесса27 июля 2023Мне все очень понравилось, начиная от очень вежливой предварительной переписки и заканчивая самой экскурсией. Игорь отличный рассказчик, прекрасно владеет темой,
- SSima1 июля 2023Наш экскурсовод Илья владеет большими знаниями истории, очень популярно излагал, интересно организовывал маршрут. Мы очень им довольны. Спасибо ему.
- ЕЕвгения9 декабря 2022Отлична экскурсия! Благодарим Илью за интересный маршрут, подробный исторический экскурс и тёплое отношение. Здорово, что часть экскурсии проходит на авто, есть время отдохнуть и погреться в машине. Не так утомительно, как пешком и можно больше охватить интересного!
- ООксана4 декабря 2022Прилетела в Дюссельдорф и заказала эту экскурсию и нисколько не пожалела!!! Николай встретил в аэропорту, провел по старому городу, походили
Ответы на вопросы от путешественников по Дюссельдорфу в категории «Популярные места»
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