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Иероним Босх, писающий мальчик, дома-шары и не только в Гертогенбосе

Григорий Л.
Григорий Л. – Гид из Дюссельдорфа
Иероним Босх, писающий мальчик, дома-шары и не только в Гертогенбосе
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €270 за экскурсию

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Иероним Босх, писающий мальчик, дома-шары и не только в Гертогенбосе
Иероним Босх, писающий мальчик, дома-шары и не только в Гертогенбосе

Что вы увидите

  • Арт-центр Иеронима Босха
  • Собор Св. Иоанна
  • Дом De Moriaan
  • основные достопримечательности города
Гертогенбош - город 🏙️ И. Босха.
Иероним Босх, один из самых известных художников в мире. Думаю нет такого человека, который не видел его очень запоминающиеся работы.
Мы с вами увидим: районы домов-шаров и домов-парусов, попробуем фирменный деликатес - шоколадный шар, узнав при этом его историю 📖 и рецепт.
Зайдём в самый узкий дом-магазин, построенный в стиле модерн, автором ратуши. Сфотографируемся у фонтана ⛲ с "писающим мальчиком", спасшим в своё время город. Побываем в самом старом доме Нидерландов, увидим один из интереснейших соборов страны с фигурой Девы Марии исцелительницы и ангелами со смартфонами...
Получим возможность посмотреть на магазины и кафе с марихуаной. И это только часть из того что мы с вами увидим. Не забывайте про невероятный ART-центр Босха (не входит в стоимость), в котором представлены абсолютно все работы гениального художника.
А запомнить увиденное навсегда вам помогут мои фото, сделанные профессиональной камерой.
Ссылку на альбом и пароль к нему вы получите на e-mail (входит в стоимость)
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • транспорт: авто 30 центов/км (350 км при выезде из Дюссельдорфа)
  • личные расходы
  • вход в ART-центр Босха (7€)
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Иероним Босх, писающий мальчик, дома-шары и не только в Гертогенбосе
Иероним Босх, писающий мальчик, дома-шары и не только в Гертогенбосе
Иероним Босх, писающий мальчик, дома-шары и не только в Гертогенбосе
Иероним Босх, писающий мальчик, дома-шары и не только в Гертогенбосе

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Григорий Л.
Григорий Л.
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