Гертогенбош - город 🏙️ И. Босха.

Иероним Босх, один из самых известных художников в мире. Думаю нет такого человека, который не видел его очень запоминающиеся работы.

Мы с вами увидим: районы домов-шаров и домов-парусов, попробуем фирменный деликатес - шоколадный шар, узнав при этом его историю 📖 и рецепт.

Зайдём в самый узкий дом-магазин, построенный в стиле модерн, автором ратуши. Сфотографируемся у фонтана ⛲ с "писающим мальчиком", спасшим в своё время город. Побываем в самом старом доме Нидерландов, увидим один из интереснейших соборов страны с фигурой Девы Марии исцелительницы и ангелами со смартфонами...

Получим возможность посмотреть на магазины и кафе с марихуаной. И это только часть из того что мы с вами увидим. Не забывайте про невероятный ART-центр Босха (не входит в стоимость), в котором представлены абсолютно все работы гениального художника.

А запомнить увиденное навсегда вам помогут мои фото, сделанные профессиональной камерой.

Ссылку на альбом и пароль к нему вы получите на e-mail (входит в стоимость)