19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Для меня Дюссельдорф — это центр западной Европы. Некогда её промышленное сердце — сегодня один из крупнейших городов Германии, который хранит следы тевтонского прошлого. Я проведу вас по историческим эпохам, чтобы вы познакомились с судьбой города и его жителями, узнали биографию страны и всего Старого Света. На примере Дюссельдорфа вы проникнетесь образом жизни западноевропейцев и попробуете понять, что ждёт Европу в будущем.

Описание экскурсии

Из средневековой деревушки в столицу Северного Рейна

От места основания — на площади Бургплатц — мы начнём путешествие по вехам Дюссельдорфа. Здесь вы узнаете, как первым поселенцам удалось избежать прихода древних римлян. В старейшей базилике города услышите о роли религии в немецкой жизни. Гуляя по Королевской аллее в Старом городе поймёте, почему город стал промышленным центром Европы. У старой ратуши и довоенного парламента разберётесь, насколько город изменила Вторая мировая и как он восстанавливался после неё. Я покажу вам неизвестные туристам памятники, которые объясняют, как устроено немецкое государство. Мы расширим тему и поговорим о политических тенденциях в Европе, и вы попробуете представить, что ждёт её в будущем.

Знакомство с дюссельдорфцами

От рыбацкого быта до жизни в крупном мегаполисе Старого Света — вы познаете привычки и обычаи местных на протяжении столетий. Я расскажу, как жили дюссельдорфцы в Средневековье, чем они питались и как развлекались в XVIII столетии, как пережили неспокойный XX век. Объясню, чем отличаются дюссельдорфцы от остальных немцев и западноевропейцев. Конечно, рассказ коснётся и местной кухни. Мы обсудим старинные технологии пивоварения и сыроделия, а после проведём параллели с современностью: как уживаются традиционные производства с модой на здоровый образ жизни. Я посоветую, где попробовать лучшие местные угощения: ликёры, горчицу, пиво и сыр.

Культурное «лицо» города

Я познакомлю вас с творчеством талантливого дюссельдорфца — Генриха Гейне. Вы поймёте, почему поэта называют вторым Гёте, послушаете его песню «Лорелей» и узнаете легенду об этой девушке. Изучите биографию композитора Роберта Шумана и выясните, как в Дюссельдорфе развивалось искусство и менялась архитектура. Я проведу вас к Медиа-гавани и поясню, почему именно здесь находятся редакции газет и журналов. Вы рассмотрите телевизионную башню и увидите место, где планируют построить новую оперу.

Организационные детали