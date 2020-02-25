19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прикоснуться к истории страны и ощутить дух исконно немецкой земли

Leo
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Leo – представитель гидов
Для меня Дюссельдорф — это центр западной Европы.

Некогда её промышленное сердце — сегодня один из крупнейших городов Германии, который хранит следы тевтонского прошлого.

Я проведу вас по историческим эпохам, чтобы вы познакомились с судьбой города и его жителями, узнали биографию страны и всего Старого Света.

На примере Дюссельдорфа вы проникнетесь образом жизни западноевропейцев и попробуете понять, что ждёт Европу в будущем.
19 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 16 друзей
Продолжительность 2 часа
До 17 человек
Можно с детьми
Встреча по согласованию
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У этой экскурсии19 отзывов
4.89
Добро пожаловать в Дюссельдорф!
Добро пожаловать в Дюссельдорф!

Что вас ожидает

Из средневековой деревушки в столицу Северного Рейна
От места основания — на площади Бургплатц — мы начнём путешествие по вехам Дюссельдорфа. Здесь вы узнаете, как первым поселенцам удалось избежать прихода древних римлян. В старейшей базилике города услышите о роли религии в немецкой жизни. Гуляя по Королевской аллее в Старом городе поймёте, почему город стал промышленным центром Европы. У старой ратуши и довоенного парламента разберётесь, насколько город изменила Вторая мировая и как он восстанавливался после неё. Я покажу вам неизвестные туристам памятники, которые объясняют, как устроено немецкое государство. Мы расширим тему и поговорим о политических тенденциях в Европе, и вы попробуете представить, что ждёт её в будущем.

Знакомство с дюссельдорфцами
От рыбацкого быта до жизни в крупном мегаполисе Старого Света — вы познаете привычки и обычаи местных на протяжении столетий. Я расскажу, как жили дюссельдорфцы в Средневековье, чем они питались и как развлекались в XVIII столетии, как пережили неспокойный XX век. Объясню, чем отличаются дюссельдорфцы от остальных немцев и западноевропейцев. Конечно, рассказ коснётся и местной кухни. Мы обсудим старинные технологии пивоварения и сыроделия, а после проведём параллели с современностью: как уживаются традиционные производства с модой на здоровый образ жизни. Я посоветую, где попробовать лучшие местные угощения: ликёры, горчицу, пиво и сыр.

Культурное «лицо» города
Я познакомлю вас с творчеством талантливого дюссельдорфца — Генриха Гейне. Вы поймёте, почему поэта называют вторым Гёте, послушаете его песню «Лорелей» и узнаете легенду об этой девушке. Изучите биографию композитора Роберта Шумана и выясните, как в Дюссельдорфе развивалось искусство и менялась архитектура. Я проведу вас к Медиа-гавани и поясню, почему именно здесь находятся редакции газет и журналов. Вы рассмотрите телевизионную башню и увидите место, где планируют построить новую оперу.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
  • По согласованию возможна автомобильная или велосипедная прогулка
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Добро пожаловать в Дюссельдорф!
Добро пожаловать в Дюссельдорф!
Добро пожаловать в Дюссельдорф!
Добро пожаловать в Дюссельдорф!
Добро пожаловать в Дюссельдорф!
Добро пожаловать в Дюссельдорф!
Добро пожаловать в Дюссельдорф!
Добро пожаловать в Дюссельдорф!
Добро пожаловать в Дюссельдорф!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура по согласованию.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Leo
Leo
Больше 20 лет работаем в странах Бенелюкса и Альп в сфере туризма. Наша команда гидов с удовольствием откроет вам интереснейшие и удивительные детали развития этих среднеевропейских стран.
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

25 февраля 2020
Приходится много ездить в командировки по Европе.После основных дел Остается свободное время и как правило использую его для изучения посещаемого городе. В данном случае в Дюссельдорфе ,был чрезвычайно удивлён к очень неординарную подходу гида Игоря. Такой шикарный экскурсии у меня ещё никогда не было. Это как будто ты приехал к своему другу детства ,с которым не виделся лет 20, и вы гуляете по его городу.
Однозначно советую всем
5 января 2020
Игорь, спасибо за экскурсию! Было очень интересно !!!
11 декабря 2019
Всем рекомендую!Коммуникативный и интересный человек!Получите ту информацию и в том обьеме-которую вы хотите и к какой готовы!Best regards!
Дмитрий
5 декабря 2019
Отличная экскурсия, прекрасная возможность познакомиться с Дюссельдорфом. Интересная и ненавязчивая информация обо всем.
3 декабря 2019
Нам понравилась очень экскурсия. Хорошо провели час. Время пролетело незаметно. Много интересной информации.
1 декабря 2019
Спасибо большое Игорю за отличный день! Прекрасная экскурсия!
26 ноября 2019
Все понравилось, отличная экскурсия!
17 ноября 2019
Дюссельдорф. Экскурсия очень понравилась. Игорь погружен в историю и жизнь города. Экскурсия была познавательна, увлекательна и очень доброжелательна. Экскурсовод постоянно отслеживал, что нам наиболее интересно. Рекомендую.
8 ноября 2019
Интересная экскурсия в рамках которой узнаёшь много из истории Дюссельдорфа и Германии. Есть возможность провести аналогию с историей России. Экскурсовод является интересным и приятным собеседником. Всем рекомендую эту экскурсию для знакомства с городом и приятного времяпрепровождения. Эдуард
8 ноября 2019
Наша экскурсия проходила в воскресный вечер. По нашему желанию Игорь ( наш экскурсовод) начал ее от нашего отеля.
Мы не в первый раз в Дюссельдорфе, многое уже увидели и услышали раньше, но на этой Экскурсии мы более системно дополнили (новыми историческими фактами и интересными рассказами), узнали историю Дюссельдорфа: его улиц и парков, исторических памятников, соборов...
Благодарим за интересную экскурсию.
Туристам приезжающим в этот город, я рекомендую, находить время для профессионального знакомства с городом, его историей и современной жизнью
Ещё 9 отзывов

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