19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Из средневековой деревушки в столицу Северного Рейна
От места основания — на площади Бургплатц — мы начнём путешествие по вехам Дюссельдорфа. Здесь вы узнаете, как первым поселенцам удалось избежать прихода древних римлян. В старейшей базилике города услышите о роли религии в немецкой жизни. Гуляя по Королевской аллее в Старом городе поймёте, почему город стал промышленным центром Европы. У старой ратуши и довоенного парламента разберётесь, насколько город изменила Вторая мировая и как он восстанавливался после неё. Я покажу вам неизвестные туристам памятники, которые объясняют, как устроено немецкое государство. Мы расширим тему и поговорим о политических тенденциях в Европе, и вы попробуете представить, что ждёт её в будущем.
Знакомство с дюссельдорфцами
От рыбацкого быта до жизни в крупном мегаполисе Старого Света — вы познаете привычки и обычаи местных на протяжении столетий. Я расскажу, как жили дюссельдорфцы в Средневековье, чем они питались и как развлекались в XVIII столетии, как пережили неспокойный XX век. Объясню, чем отличаются дюссельдорфцы от остальных немцев и западноевропейцев. Конечно, рассказ коснётся и местной кухни. Мы обсудим старинные технологии пивоварения и сыроделия, а после проведём параллели с современностью: как уживаются традиционные производства с модой на здоровый образ жизни. Я посоветую, где попробовать лучшие местные угощения: ликёры, горчицу, пиво и сыр.
Культурное «лицо» города
Я познакомлю вас с творчеством талантливого дюссельдорфца — Генриха Гейне. Вы поймёте, почему поэта называют вторым Гёте, послушаете его песню «Лорелей» и узнаете легенду об этой девушке. Изучите биографию композитора Роберта Шумана и выясните, как в Дюссельдорфе развивалось искусство и менялась архитектура. Я проведу вас к Медиа-гавани и поясню, почему именно здесь находятся редакции газет и журналов. Вы рассмотрите телевизионную башню и увидите место, где планируют построить новую оперу.
Организационные детали
Экскурсия полностью пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Königsallee 1A перед выходом из Steigenbergerparkhotel
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лео — ваша команда гидов в Дюссельдорфе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 247 туристов
Больше 20 лет работаем в странах Бенилюкса и Альп в сфере туризма. Наша команда гидов с удовольствием откроет вам интереснейшие и удивительные детали развития этих среднеевропейских стран.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Наша экскурсия проходила в воскресный вечер. По нашему желанию Игорь (наш экскурсовод) начал ее от нашего отеля. Мы не в первый раз в Дюссельдорфе, многое уже увидели и услышали раньше, но читать дальшеуменьшить
на этой Экскурсии мы более системно дополнили (новыми историческими фактами и интересными рассказами), узнали историю Дюссельдорфа: его улиц и парков, исторических памятников, соборов… Благодарим за интересную экскурсию. Туристам приезжающим в этот город, я рекомендую, находить время для профессионального знакомства с городом, его историей и современной жизнью
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Kamila
Пишу отзыв только сейчас хотя экскурсия прошла 6 июня и никак не могла найти время выразить благодарность Лео за такую чудесную прогулку по Дюссельдорфу. Отлично проработанный маршрут, интересный рассказчик, все легко, доступно, без напряга, но при этом получила очень много информации. Всем рекомендую!
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Инесса
Мне все очень понравилось, начиная от очень вежливой предварительной переписки и заканчивая самой экскурсией. Игорь отличный рассказчик, прекрасно владеет темой, очень эмоциональный и отзывчивый, что, конечно же, располагает к приятному общению. Отмолчаться ни у кого не получится, Игорь быстро вовлечет вас в обсуждение и вы почувствуете себя настоящим знатоком истории. Большое спасибо, Игорь, за увлекательную прогулку по Дюссельдорфу.
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А
Александр
Приходится много ездить в командировки по Европе. После основных дел Остается свободное время и как правило использую его для изучения посещаемого городе. В данном случае в Дюссельдорфе,был чрезвычайно удивлён к читать дальшеуменьшить
очень неординарную подходу гида Игоря. Такой шикарный экскурсии у меня ещё никогда не было. Это как будто ты приехал к своему другу детства,с которым не виделся лет 20, и вы гуляете по его городу. Однозначно советую всем
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Я
Янина
Экскурсия отличная! Гид Игорь очень эмоционально и увлекательно рассказал о прошлом и настоящем Дюссельдорфа, ответил на вопросы. Маршрут составлен таким образом, что за 2,5 часа мы посмотрели главные достопримечательности города. Было интересно и познавательно! После экскурсии Игорь порекомендовал нам несколько ресторанчиков, где можно вкусно и недорого пообедать. Рекомендуем данного гида всем путешественникам по Дюссельдорфу.
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Константин-Лев
С большим удовольствием погуляли по Дюссельдорфу с Игорем. Прекрасный знаток города, интересный рассказчик, дружелюбный собеседник. И хотя день выдался дождливый, прогулке это не помешало. Центр города удалось увидеть подробно и с неожиданных сторон. Спасибо команде Трипстера! Надеюсь воспользоваться вашими услугами и в других городах мира! С уважением, Константин-Лев Бондарь, Израиль.
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