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Линц + Кёнигсвинтер: жемчужины на Рейне

Григорий Л.
Григорий Л. – Гид из Дюссельдорфа
Линц + Кёнигсвинтер: жемчужины на Рейне
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧒Подходит для детей
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €270 за экскурсию

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Линц + Кёнигсвинтер: жемчужины на Рейне
Линц + Кёнигсвинтер: жемчужины на Рейне

Что вы увидите

  • Га­лерея стек­ла
  • Основные доспримечательности Линца
  • Шлос Драхенбург
  • Драхенфельс
"Пестрый город 🏙️ на Рейне" - таким плакатом встречает гостей Линц. Он действительно пестрый, этот город. A еще Линц разноцветный, узорчатый и разнообразный. Узкие мощенные булыжником извилистые улочки, ярко раскрашенные фахверковые постройки, древние крепостные стены, уютная набережная. В этом городе всё дышит историей: средневековая ратуша, широкие площади, необычные фонтаны и ловко орудующие у печи стеклодувы.
И это прекрасно сохранилось или любовно восстановлено, что делает Линц одним из наиболее привлекательных и посещаемых туристами городов в среднем течении Рейна.
Мы побываем в галерее стекла, изделия в которой изготовлены по технологии древних римлян, продегустируем замечательные рейнские вина, познакомимся с мегрелом, владеющим самым старым домом в городе.
Я завидую тем кто будет видеть Линц в первый раз!
Программа рассчитана на 9-10 часов и включает кроме Линца, мы посетим Кёнигсвинтер с замком и скалой дракона, но которой происходили события Песни о Нибелунгах.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • транспорт: авто 30 центов/км (30€ за экскурсию при выезде из, Дюссельдорфа)
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Линц + Кёнигсвинтер: жемчужины на Рейне
Линц + Кёнигсвинтер: жемчужины на Рейне
Линц + Кёнигсвинтер: жемчужины на Рейне
Линц + Кёнигсвинтер: жемчужины на Рейне

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Григорий Л.
Григорий Л.
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