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Жемчужины Айфеля: Бад Мюнстерайфель и Арвайлер

Григорий Л.
Григорий Л. – Гид из Дюссельдорфа
Жемчужины Айфеля: Бад Мюнстерайфель и Арвайлер
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €240 за экскурсию

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Жемчужины Айфеля: Бад Мюнстерайфель и Арвайлер
Жемчужины Айфеля: Бад Мюнстерайфель и Арвайлер

Что вы увидите

  • монастырь в Арвайлере
  • регион Айфель
  • регион Арвайлер
Этот маршрут для тех, кто хочет увидеть Германию так сказать изнутри.
Регион, в который мы с вами отправимся из Дюссельдорфа (Кёльна) называется Айфель и относится к числу самых красивых 🤩 в Европе. Это место где находятся курорты, волшебные маленькие городки с фахверком, виноградники и винодельни (специализация красные вина), монастыри и церквушки.
Арвайлер известен самой длинной сохранившейся крепостной стеной и монастырём, Бад Мюнстерайфель - королём Цвентибольдом, доктором Гаазом, кафе "немецкого Магомаева" - Хайно и, естественно, единственным в Германии аутлетом расположенном прямо в городе. А вы знаете, что печатные пряники есть не только в Туле? Не забудьте также про фирменную солянку в ресторанчике при пивоварне, игрушки времён наших бабушек и прабабушек. Всё перечислить невозможно.
Экскурсия длиться примерно 8 часов. Это минимум, за который мы постараемся увидеть всё самое интересное.
А запомнить увиденное навсегда вам помогут мои фото, сделанные профессиональной камерой.
Ссылку на альбом и пароль к нему вы получите на e-mail (входит в стоимость)
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • транспорт: авто 30 центов/км (250 км при выезде из Дюссельдорфа)
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Жемчужины Айфеля: Бад Мюнстерайфель и Арвайлер
Жемчужины Айфеля: Бад Мюнстерайфель и Арвайлер
Жемчужины Айфеля: Бад Мюнстерайфель и Арвайлер
Жемчужины Айфеля: Бад Мюнстерайфель и Арвайлер

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Григорий Л.
Григорий Л.
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