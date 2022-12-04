1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Старое пиво старого города
Стать знатоком местного напитка и пивного этикета и рассмотреть город на прогулке из бара в бар
«А заодно заметите, что официанты в барах Дюссельдорфа ведут себя не так, как вы могли бы от них ожидать, — это ещё одна местная традиция пивного этикета»
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
от €80 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Рурмонд. Шоппинг, буйабес и марихуана
Начало: По договоренности
«Сайт на русском языке подробно рассказывает о выборе, ценах, удобствах (таких как бесплатный WiFi, кафе, детские площадки и т»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от €150 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Жемчужины Айфеля: Бад Мюнстерайфель и Арвайлер
Начало: По договоренности
«Не забудьте также про фирменную солянку в ресторанчике при пивоварне, игрушки времён наших бабушек и прабабушек»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от €240 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана4 декабря 2022Прилетела в Дюссельдорф и заказала эту экскурсию и нисколько не пожалела!!! Николай встретил в аэропорту, провел по старому городу, походили
- ТТатьяна8 января 2020Экскурсия легкая и вкусная) Николай удачно выстроил последовательность альтов по вкусу, побывали в самом старом и новом баре, услышали о
- ТТатьяна2 ноября 2019Это было здорово! Николай приятный собеседник и интересный рассказчик, с ним легко и весело, а экскурсия превращается в приятную прогулку. Если
Ответы на вопросы от путешественников по Дюссельдорфу в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Дюссельдорфу в июне 2024
Сейчас в Дюссельдорфе в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 240. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Дюссельдорфа, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024