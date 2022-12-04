Гастрономические экскурсии Дюссельдорфа

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Дюссельдорфе на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старое пиво старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
17 отзывов
Старое пиво старого города
Стать знатоком местного напитка и пивного этикета и рассмотреть город на прогулке из бара в бар
«А заодно заметите, что официанты в барах Дюссельдорфа ведут себя не так, как вы могли бы от них ожидать, — это ещё одна местная традиция пивного этикета»
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
от 80 за всё до 7 чел.
Рурмонд. Шоппинг, буйабес и марихуана
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Рурмонд. Шоппинг, буйабес и марихуана
Начало: По договоренности
«Сайт на русском языке подробно рассказывает о выборе, ценах, удобствах (таких как бесплатный WiFi, кафе, детские площадки и т»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 150 за всё до 2 чел.
Жемчужины Айфеля: Бад Мюнстерайфель и Арвайлер
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Жемчужины Айфеля: Бад Мюнстерайфель и Арвайлер
Начало: По договоренности
«Не забудьте также про фирменную солянку в ресторанчике при пивоварне, игрушки времён наших бабушек и прабабушек»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 240 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    4 декабря 2022
    Старое пиво старого города
    Прилетела в Дюссельдорф и заказала эту экскурсию и нисколько не пожалела!!! Николай встретил в аэропорту, провел по старому городу, походили
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    по самым знаковым местам и конечно же я продегустировала пиво!!! Главное, что под интересный рассказ о пиве, исторических событиях Дюссельдорфа дегустировать было одно удовольствие! 👍🥃 Обязательно буду рекомендовать эту экскурсию 🥰 все очень понравилось!!!

  • Т
    Татьяна
    8 января 2020
    Старое пиво старого города
    Экскурсия легкая и вкусная) Николай удачно выстроил последовательность альтов по вкусу, побывали в самом старом и новом баре, услышали о
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    способах приготовления пива, попробовали традиционную закуску под пиво. Прогулка по старому городу между дегустациями сопровождалась рассказами об истории и достопримечательностях города. Рекомендуем!

  • Т
    Татьяна
    2 ноября 2019
    Старое пиво старого города
    Это было здорово! Николай приятный собеседник и интересный рассказчик, с ним легко и весело, а экскурсия превращается в приятную прогулку. Если
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    Вы любите пиво, то эта экскурсии однозначно для Вас! Если же вы не пьёте пиво совсем, как и я, то эта экскурсия для Вас, Вы найдёте своё пиво, поймёте что все оно разное, и есть то пиво, которое Вас точно не оставит равнодушным. Но, кроме дегустации пива, Вам еще интересно расскажут о Дюссельдорфе, его истории и местных традициях. Экскурсия подходит для любой погоды (проверено на себе, нам не мешал даже дождь)! Николаю огромное спасибо за великолепный вечер!

Ответы на вопросы от путешественников по Дюссельдорфу в категории «Гастрономические»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Старое пиво старого города
  2. Рурмонд. Шоппинг, буйабес и марихуана
  3. Жемчужины Айфеля: Бад Мюнстерайфель и Арвайлер
Сколько стоит экскурсия по Дюссельдорфу в июне 2024
Сейчас в Дюссельдорфе в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 240. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Дюссельдорфа, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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