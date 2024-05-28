Вечерние экскурсии Гамбурга

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Гамбурге на русском языке, цены от €126, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбиться в Гамбург за один день
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
43 отзыва
Влюбиться в Гамбург: история, культура и фотографии за один день
Погрузитесь в атмосферу Гамбурга с индивидуальной фото-прогулкой. Исторические места, культурные сокровища и уникальные ракурсы ждут вас
Начало: У Ратуши
«Поднявшись на смотровую площадку самого технически продвинутого музыкального сооружения в мире, рассмотрите все четыре стороны Гамбурга: исторический центр, старый и новый порт и уходящую в закат Эльбу»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
200 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Гамбург
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
48 отзывов
Добро пожаловать в Гамбург: Индивидуальная экскурсия по символам города
Познакомьтесь с Гамбургом: от Ратуши до района Красных фонарей. Индивидуальный подход и уникальные места ждут вас
«Вечером, по желанию, мы можем съездить в не менее колоритный, чем в Амстердаме, район Красных фонарей, знаменитый активной ночной жизнью и свободным духом»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
140126 за всё до 5 чел.
Бар-тур по «кварталу красных фонарей» Репербан
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Бар-тур по «кварталу красных фонарей» Репербан
Неформальная веселая прогулка по самому злачному району города
Начало: В районе метро St. Pauli
«Вы увидите огни вечерней «Мили греха» из панорамных окон бара на крыше современного небоскреба и попробуете авторские напитки лучших барменов города»
11 июня в 18:00
12 июня в 18:00
150 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алтай
    28 мая 2024
    Влюбиться в Гамбург за один день
    Экскурсия отличается от многих других. Дима и Настя с самого начала пытаются создать атмосферу встречи со старыми друзьями, которые к
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    ним приехали в гости. Материал не перегружен исторической информацией, а выглядит, скорее всего, как рассказ горожанина о своём городе. 4,5 часа пролетели незаметно, по ходу экскурсии, могли вносить изменения в маршрут (места, где уже были решили обойти).

  • Е
    Евгения
    25 мая 2024
    Добро пожаловать в Гамбург
    Великолепная экскурсия, много любопытных исторических фактов, прекрасное планирование, чтобы всем было интересно и комфортно. Спасибо большое Екатерина, мы в восторге
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    от видов в целом! Поддерживала живое общение и дала советы по дальнейшему посещению города! Спасибо за рекомендацию ресторана, мы были в восторге 👍🏻😊 Наша группа девчонок (40 😃) остались очень довольны! Ждём фотографии😊

  • Ю
    Юлия
    22 мая 2024
    Влюбиться в Гамбург за один день
    Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Дмитрий интересный собеседник и замечательный компаньон для прогулки
  • А
    Алексей
    19 мая 2024
    Добро пожаловать в Гамбург
    Превосходно. Мне такой формат экскурсии намного ближе, когда нет скучной истории, но ты погружаешься в вайб города. Время пролетело незаметно будто со старым знакомым. Не бойтесь озвучивать пожелания и Катя легко скорректирует маршут. Очень рекомендую тем, кто хочет познакомиться с Гамбургом
  • В
    Виктория
    4 мая 2024
    Добро пожаловать в Гамбург
    Благодарим Екатерину за проведенную экскурсию, было классно, несмотря на дождливую погоду Очень приятная и спокойная девушка. Всей семье и детям (9 лет) зашло. Провели очень комфортно время, как с подругой. Подстраивалась под наши хотелки, отвечала на вопросы.
  • О
    Ольга
    1 апреля 2024
    Влюбиться в Гамбург за один день
    Дима просто очень классный гид, если вы ждете человеческой и очень душевной экскурсии. И если вас не так важны энциклопедические
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    исторические знания. Их можно прочитать. А вот услышать об том или ином строении, почему это было построено и кучу разных интересных фактов вокруг, связанных с историей и психологией гамбужцев - получили очень много! Чувствуется, что Дима сам очень интересуется всем этим и хочет передать это. Для нас время пролетело так, что мы просто не заметили. Каждая секунда нашей экскурсии была наполнена чем-от интересным. И кофе был очень вовремя!

Ответы на вопросы от путешественников по Гамбургу в категории «Вечерние»

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Сколько стоит экскурсия по Гамбургу в июне 2024
Сейчас в Гамбурге в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 126 до 200 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 91 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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