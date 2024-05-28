1 чел.
По популярности
Фотопрогулка
4 часа
Влюбиться в Гамбург: история, культура и фотографии за один день
Погрузитесь в атмосферу Гамбурга с индивидуальной фото-прогулкой. Исторические места, культурные сокровища и уникальные ракурсы ждут вас
Начало: У Ратуши
«Поднявшись на смотровую площадку самого технически продвинутого музыкального сооружения в мире, рассмотрите все четыре стороны Гамбурга: исторический центр, старый и новый порт и уходящую в закат Эльбу»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€200 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Гамбург: Индивидуальная экскурсия по символам города
Познакомьтесь с Гамбургом: от Ратуши до района Красных фонарей. Индивидуальный подход и уникальные места ждут вас
«Вечером, по желанию, мы можем съездить в не менее колоритный, чем в Амстердаме, район Красных фонарей, знаменитый активной ночной жизнью и свободным духом»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
140€126 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Бар-тур по «кварталу красных фонарей» Репербан
Неформальная веселая прогулка по самому злачному району города
Начало: В районе метро St. Pauli
«Вы увидите огни вечерней «Мили греха» из панорамных окон бара на крыше современного небоскреба и попробуете авторские напитки лучших барменов города»
11 июня в 18:00
12 июня в 18:00
€150 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлтай28 мая 2024Экскурсия отличается от многих других. Дима и Настя с самого начала пытаются создать атмосферу встречи со старыми друзьями, которые к
- ЕЕвгения25 мая 2024Великолепная экскурсия, много любопытных исторических фактов, прекрасное планирование, чтобы всем было интересно и комфортно. Спасибо большое Екатерина, мы в восторге
- ЮЮлия22 мая 2024Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Дмитрий интересный собеседник и замечательный компаньон для прогулки
- ААлексей19 мая 2024Превосходно. Мне такой формат экскурсии намного ближе, когда нет скучной истории, но ты погружаешься в вайб города. Время пролетело незаметно будто со старым знакомым. Не бойтесь озвучивать пожелания и Катя легко скорректирует маршут. Очень рекомендую тем, кто хочет познакомиться с Гамбургом
- ВВиктория4 мая 2024Благодарим Екатерину за проведенную экскурсию, было классно, несмотря на дождливую погоду Очень приятная и спокойная девушка. Всей семье и детям (9 лет) зашло. Провели очень комфортно время, как с подругой. Подстраивалась под наши хотелки, отвечала на вопросы.
- ООльга1 апреля 2024Дима просто очень классный гид, если вы ждете человеческой и очень душевной экскурсии. И если вас не так важны энциклопедические
Ответы на вопросы от путешественников по Гамбургу в категории «Вечерние»
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