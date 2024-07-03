1 чел.
По популярности
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Мой любимый Гамбург: от центра до окраин
Путешествие по Гамбургу откроет вам уникальные места: от исторических улиц до современных районов. Познакомьтесь с культурой и историей города
13 июля в 09:00
14 июля в 09:00
€132 за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Гамбург: Индивидуальная экскурсия по символам города
Познакомьтесь с Гамбургом: от Ратуши до района Красных фонарей. Индивидуальный подход и уникальные места ждут вас
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:30
€140 за всё до 5 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Кулинарное приключение в Гамбурге: гастрономическое путешествие
Погрузитесь в мир гамбургских вкусов с эксклюзивной экскурсией. Дегустации, истории и уникальные впечатления ждут вас
Завтра в 08:00
12 июля в 08:00
€270 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина3 июля 2024Хотели бы поблагодарить нашего гида Екатерину. Экскурсия прошла очень легко и мы слушали Катю с большим интересом. Она все делала
- KKateryna1 июля 2024Ми дуже вдячні Катерині за оперативність, бронювали за декілька часів! Найголовне це цікава та насичена історія міста, із додаванням сучасної
- ККатя28 июня 2024Спасибо большое за такую занимательную и легкую прогулку по городу)))) и отдельное спасибо за фото 🙏👍
- ИИрина24 июня 2024Экскурсию для нас с сыном 12 лет Юрий провел на машине. Мы смогли увидеть разные района города и сложить целостную
- ВВера12 мая 2024И снова я очень довольна уровнем подготовленности гидов в трипстер. Качество стоит цены! Импонирует эмпатия, пунктуальность, сосредоточенность на работе, не было ни одного момента, когда бы гид не ответил на какой - либо вопрос, даже не непосредственно по теме тура.
- ААнна10 марта 2024Катя - гид юный, обаятельный и очаровательный - очень тщательно подготовилась к нашей прогулке: были учтены все гастрономические предпочтения экскурсантов,
- AAlexey5 февраля 2024Прогулка с Юрием оказалась совершенно не похожа традиционную экскурсию с перечислением сухих исторических фактов, которые имеют свойство быстро забываться. Юрию
- ЕЕлена8 октября 2023Нам очень понравилась экскурсия с Екатериной, было вкусно и познавательно, идеальное сочетание, рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Гамбургу в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Гамбургу в июле 2024
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