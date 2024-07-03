Экскурсии выходного дня в Гамбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Гамбурге на русском языке, цены от €132. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мой любимый Гамбург: от центра до окраин
🚶 Пешая
26 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Мой любимый Гамбург: от центра до окраин
Путешествие по Гамбургу откроет вам уникальные места: от исторических улиц до современных районов. Познакомьтесь с культурой и историей города
13 июля в 09:00
14 июля в 09:00
132 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Гамбург
🚶 Пешая
52 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Гамбург: Индивидуальная экскурсия по символам города
Познакомьтесь с Гамбургом: от Ратуши до района Красных фонарей. Индивидуальный подход и уникальные места ждут вас
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:30
140 за всё до 5 чел.
Вкус Гамбурга: кулинарное приключение на берегах Эльбы
🚶 Пешая
2 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Кулинарное приключение в Гамбурге: гастрономическое путешествие
Погрузитесь в мир гамбургских вкусов с эксклюзивной экскурсией. Дегустации, истории и уникальные впечатления ждут вас
Завтра в 08:00
12 июля в 08:00
270 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    3 июля 2024
    Добро пожаловать в Гамбург
    Хотели бы поблагодарить нашего гида Екатерину. Экскурсия прошла очень легко и мы слушали Катю с большим интересом. Она все делала
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    неформально и видно, что ей нравится то, что она делает. Очень приятная в общении, отвечала на все наши вопросы, и давала рекомендации по нашему дальнейшему пребыванию в городе. Мы были благодарны и, конечно, воспользовались ее советами. Хотели бы порекомендовать Екатерину, как гида. Познакомиться с Гамбургом и посмотреть на город ее глазами, это отличный выбор!

  • K
    Kateryna
    1 июля 2024
    Добро пожаловать в Гамбург
    Ми дуже вдячні Катерині за оперативність, бронювали за декілька часів! Найголовне це цікава та насичена історія міста, із додаванням сучасної
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    інформації. Нам дуже сподобалося. Окрім того Катерина допомогла нам добратися на вокзал та вирішити питання із потягом, який запізнювався. Це далеко не перша екскурсія, були більш ніж в 35 країнах, ми доволі прискіпливі, але Катерина виправдала всі наші сподівання! Рекомендуємо!

  • К
    Катя
    28 июня 2024
    Добро пожаловать в Гамбург
    Спасибо большое за такую занимательную и легкую прогулку по городу)))) и отдельное спасибо за фото 🙏👍
  • И
    Ирина
    24 июня 2024
    Мой любимый Гамбург: от центра до окраин
    Экскурсию для нас с сыном 12 лет Юрий провел на машине. Мы смогли увидеть разные района города и сложить целостную
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    картину об архитектуре города. Экскурсия понравилась. Юрий рассказал многое о жизни города и немного об его истории (потому что у нас не было запроса узнать побольше истории). Мы после экскурсии сами погуляли по заинтересовавшим нас местам. Гид обладает всеми необходимыми качествами для проведения интересной экскурсии: опыт, внимательность, разносторонность интересов. Спасибо!

  • В
    Вера
    12 мая 2024
    Мой любимый Гамбург: от центра до окраин
    И снова я очень довольна уровнем подготовленности гидов в трипстер. Качество стоит цены! Импонирует эмпатия, пунктуальность, сосредоточенность на работе, не было ни одного момента, когда бы гид не ответил на какой - либо вопрос, даже не непосредственно по теме тура.
  • А
    Анна
    10 марта 2024
    Вкус Гамбурга: кулинарное приключение на берегах Эльбы
    Катя - гид юный, обаятельный и очаровательный - очень тщательно подготовилась к нашей прогулке: были учтены все гастрономические предпочтения экскурсантов,
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    заказаны лучшие столики, а одно из заведений - ресторанчик на живописном кораблике-маяке - даже открылся для нас на полчаса раньше обычного времени по просьбе нашего дорогого гида. Неспешно погуляли по городу и по порту, купили вкусные подарки домочадцам, попробовали традиционные гамбургские деликатесы. Отличная прогулка для гурманов.

  • A
    Alexey
    5 февраля 2024
    Мой любимый Гамбург: от центра до окраин
    Прогулка с Юрием оказалась совершенно не похожа традиционную экскурсию с перечислением сухих исторических фактов, которые имеют свойство быстро забываться. Юрию
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    удалось передать атмосферу живого города с его особой историей и не менее интересным настоящим. Рассказ заставляет иначе взглянуть на Гамбург и пропитаться к нему теплыми чувствами. Время пролетело совершенно незаметно, а экскурсия стала нашим лучшим решением при планировании путешествия по Германии и стала его неотъемлемой частью.

  • Е
    Елена
    8 октября 2023
    Вкус Гамбурга: кулинарное приключение на берегах Эльбы
    Нам очень понравилась экскурсия с Екатериной, было вкусно и познавательно, идеальное сочетание, рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Гамбургу в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Гамбургу в июле 2024
Сейчас в Гамбурге в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 132 до 270. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Гамбурге (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 80 ⭐ отзывов, цены от €132. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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