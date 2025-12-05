Д Дмитрий Прогулка по эпохам Гамбурга Экскурсия была информативна и интересна, посетили все знаковые места, сложилось впечатление о городе. В процессе экскурсии Ирина рассказывала интересно и увлекательно

Л Людмила Свидание с Гамбургом каждый день Рекомендую всем, город открывается с новой стороны, узнаешь о таких событиях и моментах, которые самостоятельно сложно узнать

E Elena Вдоль Эльбы - пешком и на пароме Великолепный гид! Интересно, с юмором, с кучей интересных фактов.

Советую всем, кто хочет узнать Гамбург ближе.

Обязательно обратимся еще, если приедем в Гамбург.

А Анна Свидание с Гамбургом каждый день Благодаря экскурсоводу Елене, мы узнали Гамбург как интересный и достойный внимания город, с красивой архитектурой и массой достопримечательностей. Елена с большим энтузиазмом рассказывала про город, что у нас появилось желание приехать ещё раз.

Благодарим за прекрасно проведённое время!

M Maria Свидание с Гамбургом каждый день Была на экскурсии с экскурсоводом Сергеем, осталась очень довольной. Очень вежливый, деликатный, интеллигентный экскурсовод. Сама экскурсия оказалась интересной, не банальной и запоминающейся. Рекомендую!

Ю Юрий Свидание с Гамбургом каждый день читать дальше тонкостями этот город нам стал еще интересней, и нам бы очень хотелось опять туда вернутся. Очень рекомендуем Елену и ее экскурсии. С уважением Ю&Ю. Спасибо Елене за прекрасную и увлекательную экскурсию по Гамбургу и знакомство с этим прекрасным городом. После удивительных рассказов с многочисленными

А Алла Прогулка по эпохам Гамбурга Отличная экскурсия с гидом Ириной, будем всем рекомендовать именно её. Интересный рассказ, пешая прогулка прошла незаметно, сопровождалась фотоматериалом. Ирина- большой эрудит и профессионал своего дела. Нам, 70летним пенсионеркам, очень понравилась экскурсия. Всем дальнейших успехов и процветания.

Я Яна Прогулка по эпохам Гамбурга Рекомендую! очень интресно и познавательно!

О Ольга Прогулка по эпохам Гамбурга читать дальше фотоматерила и исторических фактов. Обаяние Ирины и её чувство юмора усили впечатления от экскурсии. Нам очень понравилось и обязательно будем рекомендовать Ирину друзьям и знакомым. Ирина большая молодец. Маршрут и подача информации превзошли все ожидания. Кроме, того что мы видели в реальном времени, было много

Н Наталья Вдоль Эльбы - пешком и на пароме читать дальше Ирину, мы договорились и встретились. Ирина- очень интересный экскурсовод, интересно рассказывала и главное смогла заинтересовать наших детей. В следующую нашу поездку в Гамбург, обязательно снова обратимся к Ирине и посмотрим другие интересные места города. Только нашла время, чтобы оставить отзыв о нашей экскурсии. Мы прилетели семьей в июне в Гамбург, я на сайте нашла

С Светлана Свидание с Гамбургом каждый день читать дальше подробностями и историями жителей города. Плюс личное обояние экскурсовода позволило погрузиться в атмосферу города. Очень захотелось вернуться туда ещё! Плюс Олена сориентировала, какие рестораны стоит посетить и что ещё можно посмотреть.

Ещё один большой плюс организаторам: я была единственным человеком на экскурсии. Было очень приятно, что экскурсию не стали отменять, а провели для одной меня. Добрый день! Осталась в восторге от экскурсии в Гамбурге с Оленой. Очень толковый и структурированный рассказ о городе, разбавленный интересными

Е Екатерина Прогулка по эпохам Гамбурга читать дальше экскурсовод Ирина. Так увлечь, так показать город, что мы полюбили его. Сама экскурсия построена великолепно, не просто рассказ, а игра, мы были вовлечены в историю, мы были в "теме" - отвечали на вопросы (по крайней мере пытались) и радовались! Ирина подробно отвечала на возникающие вопросы. Гамбург уникален и прекрасен! Ирина спасибо огромное! Какая интересная экскурсия! Мы не могли остановиться и после окончания экскурсии самостоятельно продолжили изучение этого замечательного города. А причина -

Н Неля Прогулка по эпохам Гамбурга Ирина - экскурсовод, каких редко встретишь. Супер компетентна, отличный профессионал, влюблённый в своё дело. Однозначно рекомендуем.

A Aleksandr Прогулка на речном трамвайчике по портовой гавани и каналам Ирина - прекрасный гид. Очень интересно рассказывает, знает не только историю Гамбурга, но и жизнь города "изнутри". Всем рекомендую экскурсию

Е Елена Прогулка по эпохам Гамбурга Нам с сыном невероятно повезло с Ириной! Она экскурсовод от Бога, которая с невероятным наслаждением и легкостью погрузила нас в историю великолепного Гамбурга. Я стала фанатом этого города 😁

М Марина Прогулка по эпохам Гамбурга читать дальше которых мы даже не подозревали, хотя живем здесь не первый год. Рассказ был захватывающим, с интересными фактами, легендами и историческими деталями, которые сделали прогулку по-настоящему увлекательной. Наши друзья из Испании тоже остались в восторге, отметив, что подача материала была живой, а маршрут — идеально подобранным. Большое спасибо за незабываемые впечатления! Рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет узнать Гамбург. Мы живем в Гамбурге, но благодаря этой экскурсии открыли для себя совершенно новый город! Ирина провела нас по местам, о

Е Екатерина Прогулка по эпохам Гамбурга читать дальше гостям. Мы были на прогулке с 10 летним сыном, для которого экскурсии в принципе не очень интересны, но он сказал, что ему понравилось. Первое знакомство с Гамбургом прошло успешно. Очень понравилась экскурсия с Ириной. Динамично, ярко, интересно! Видно, что Ирина любит Гамбург, много знает, увлеченно рассказывает и показывает город

Е Евгений Прогулка по эпохам Гамбурга читать дальше город. Кроме того, ваш экскурсовод ещё и пофессиональный фотограф, поэтому не просто проведёт вас по маршруту, а привлечёт ваше внимание к неочевидным, но любопытным деталям, и на прощание вручит вам запоминающийся сувенир. Отличная экскурсия для путешественника, первый раз оказавшегося в Гамбурге. Ирина - отличная рассказчица, великолепно разбирающаяся в предмете и любящая свой

Д Дмитрий Прогулка по эпохам Гамбурга Невероятная прогулка по Гамбургу с уместным погружением в историю и конечно изучение местных красот!



Ирина умеет привлечь внимание захватывающим рассказом



Ко всему прочему в конце был приятный сюрприз)



Очень захотелось привезти друзей в город и сходить на эту экскурсию!