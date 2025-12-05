Мои заказы

Почувствовать себя местным – экскурсии в Гамбурге

Найдено 7 экскурсий в категории «Почувствовать себя местным» в Гамбурге на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Прогулка по эпохам Гамбурга
Пешая
2.5 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по эпохам Гамбурга
Погрузитесь в историю Гамбурга, узнайте о его величии и драматических событиях, от ганзейских времён до современности
Начало: Перед ратушей Гамбурга
Завтра в 08:30
11 дек в 08:00
€150 за всё до 2 чел.
Кирпичная музыка Гамбурга
Пешая
2.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Кирпичная музыка Гамбурга: от Шпайхерштадта до Хафен-Сити
Погрузитесь в уникальную атмосферу Гамбурга, пройдя по кирпичным каньонам Шпайхерштадта и современному Хафен-Сити
Начало: Около станции метро Meßberg
Завтра в 08:30
11 дек в 08:00
€150 за всё до 2 чел.
Прогулка на речном трамвайчике по портовой гавани и каналам
1 час
4 отзыва
Водная прогулка
Экскурсия на кораблике по портовой гавани и каналам Гамбурга
Приглашаем на незабываемую прогулку по водам Гамбурга, где каждый уголок города раскрывается с новой стороны
Завтра в 12:00
11 дек в 11:00
€134 за всё до 5 чел.
Квартал развлечений, или Где повзрослели «Битлы»
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Квартал развлечений, или Где повзрослели «Битлы»
Истории, сюрпризы и исторчиеские места «греховной мили» района Санкт Паули
Завтра в 18:00
15 дек в 18:00
€180 за всё до 10 чел.
Вдоль Эльбы - пешком и на пароме
На пароме
2.5 часа
5 отзывов
Водная прогулка
Вдоль Эльбы - пешком и на пароме
Прогулка по Эльбе в Гамбурге подарит незабываемые впечатления. Вас ждут индустриальные пейзажи, вкусные фишбретхен и увлекательные истории
Начало: Рядом со станцией метро Landungsbrücken
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€150 за всё до 10 чел.
Вкус Гамбурга: кулинарное приключение на берегах Эльбы
Пешая
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Кулинарное приключение в Гамбурге: гастрономическое путешествие
Погрузитесь в мир гамбургских вкусов с эксклюзивной экскурсией. Дегустации, истории и уникальные впечатления ждут вас
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
€270 за всё до 5 чел.
Свидание с Гамбургом каждый день
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Гамбургом по выходным
Откройте для себя уникальный Гамбург: старинные улицы, живописные набережные и архитектурные шедевры. Почувствуйте дух города на пешеходной экскурсии
Начало: На площадке Flaggenplatz
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:15
Завтра в 15:15
11 дек в 15:15
€40 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    5 декабря 2025
    Прогулка по эпохам Гамбурга
    Экскурсия была информативна и интересна, посетили все знаковые места, сложилось впечатление о городе. В процессе экскурсии Ирина рассказывала интересно и увлекательно
  • Л
    Людмила
    9 октября 2025
    Свидание с Гамбургом каждый день
    Рекомендую всем, город открывается с новой стороны, узнаешь о таких событиях и моментах, которые самостоятельно сложно узнать
  • E
    Elena
    3 октября 2025
    Вдоль Эльбы - пешком и на пароме
    Великолепный гид! Интересно, с юмором, с кучей интересных фактов.
    Советую всем, кто хочет узнать Гамбург ближе.
    Обязательно обратимся еще, если приедем в Гамбург.
  • А
    Анна
    26 сентября 2025
    Свидание с Гамбургом каждый день
    Благодаря экскурсоводу Елене, мы узнали Гамбург как интересный и достойный внимания город, с красивой архитектурой и массой достопримечательностей. Елена с большим энтузиазмом рассказывала про город, что у нас появилось желание приехать ещё раз.
    Благодарим за прекрасно проведённое время!
  • M
    Maria
    31 августа 2025
    Свидание с Гамбургом каждый день
    Была на экскурсии с экскурсоводом Сергеем, осталась очень довольной. Очень вежливый, деликатный, интеллигентный экскурсовод. Сама экскурсия оказалась интересной, не банальной и запоминающейся. Рекомендую!
  • Ю
    Юрий
    17 августа 2025
    Свидание с Гамбургом каждый день
    Спасибо Елене за прекрасную и увлекательную экскурсию по Гамбургу и знакомство с этим прекрасным городом. После удивительных рассказов с многочисленными
    тонкостями этот город нам стал еще интересней, и нам бы очень хотелось опять туда вернутся. Очень рекомендуем Елену и ее экскурсии. С уважением Ю&Ю.

  • А
    Алла
    12 августа 2025
    Прогулка по эпохам Гамбурга
    Отличная экскурсия с гидом Ириной, будем всем рекомендовать именно её. Интересный рассказ, пешая прогулка прошла незаметно, сопровождалась фотоматериалом. Ирина- большой эрудит и профессионал своего дела. Нам, 70летним пенсионеркам, очень понравилась экскурсия. Всем дальнейших успехов и процветания.
  • Я
    Яна
    9 августа 2025
    Прогулка по эпохам Гамбурга
    Рекомендую! очень интресно и познавательно!
  • О
    Ольга
    5 августа 2025
    Прогулка по эпохам Гамбурга
    Ирина большая молодец. Маршрут и подача информации превзошли все ожидания. Кроме, того что мы видели в реальном времени, было много
    фотоматерила и исторических фактов. Обаяние Ирины и её чувство юмора усили впечатления от экскурсии. Нам очень понравилось и обязательно будем рекомендовать Ирину друзьям и знакомым.

  • Н
    Наталья
    23 июля 2025
    Вдоль Эльбы - пешком и на пароме
    Только нашла время, чтобы оставить отзыв о нашей экскурсии. Мы прилетели семьей в июне в Гамбург, я на сайте нашла
    Ирину, мы договорились и встретились. Ирина- очень интересный экскурсовод, интересно рассказывала и главное смогла заинтересовать наших детей. В следующую нашу поездку в Гамбург, обязательно снова обратимся к Ирине и посмотрим другие интересные места города.

  • С
    Светлана
    18 июля 2025
    Свидание с Гамбургом каждый день
    Добрый день! Осталась в восторге от экскурсии в Гамбурге с Оленой. Очень толковый и структурированный рассказ о городе, разбавленный интересными
    подробностями и историями жителей города. Плюс личное обояние экскурсовода позволило погрузиться в атмосферу города. Очень захотелось вернуться туда ещё! Плюс Олена сориентировала, какие рестораны стоит посетить и что ещё можно посмотреть.
    Ещё один большой плюс организаторам: я была единственным человеком на экскурсии. Было очень приятно, что экскурсию не стали отменять, а провели для одной меня.

  • Е
    Екатерина
    2 июля 2025
    Прогулка по эпохам Гамбурга
    Какая интересная экскурсия! Мы не могли остановиться и после окончания экскурсии самостоятельно продолжили изучение этого замечательного города. А причина -
    экскурсовод Ирина. Так увлечь, так показать город, что мы полюбили его. Сама экскурсия построена великолепно, не просто рассказ, а игра, мы были вовлечены в историю, мы были в "теме" - отвечали на вопросы (по крайней мере пытались) и радовались! Ирина подробно отвечала на возникающие вопросы. Гамбург уникален и прекрасен! Ирина спасибо огромное!

  • Н
    Неля
    18 мая 2025
    Прогулка по эпохам Гамбурга
    Ирина - экскурсовод, каких редко встретишь. Супер компетентна, отличный профессионал, влюблённый в своё дело. Однозначно рекомендуем.
  • A
    Aleksandr
    6 мая 2025
    Прогулка на речном трамвайчике по портовой гавани и каналам
    Ирина - прекрасный гид. Очень интересно рассказывает, знает не только историю Гамбурга, но и жизнь города "изнутри". Всем рекомендую экскурсию
  • Е
    Елена
    16 апреля 2025
    Прогулка по эпохам Гамбурга
    Нам с сыном невероятно повезло с Ириной! Она экскурсовод от Бога, которая с невероятным наслаждением и легкостью погрузила нас в историю великолепного Гамбурга. Я стала фанатом этого города 😁
  • М
    Марина
    29 марта 2025
    Прогулка по эпохам Гамбурга
    Мы живем в Гамбурге, но благодаря этой экскурсии открыли для себя совершенно новый город! Ирина провела нас по местам, о
    которых мы даже не подозревали, хотя живем здесь не первый год. Рассказ был захватывающим, с интересными фактами, легендами и историческими деталями, которые сделали прогулку по-настоящему увлекательной. Наши друзья из Испании тоже остались в восторге, отметив, что подача материала была живой, а маршрут — идеально подобранным. Большое спасибо за незабываемые впечатления! Рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет узнать Гамбург.

  • Е
    Екатерина
    23 февраля 2025
    Прогулка по эпохам Гамбурга
    Очень понравилась экскурсия с Ириной. Динамично, ярко, интересно! Видно, что Ирина любит Гамбург, много знает, увлеченно рассказывает и показывает город
    гостям. Мы были на прогулке с 10 летним сыном, для которого экскурсии в принципе не очень интересны, но он сказал, что ему понравилось. Первое знакомство с Гамбургом прошло успешно.

  • Е
    Евгений
    6 января 2025
    Прогулка по эпохам Гамбурга
    Отличная экскурсия для путешественника, первый раз оказавшегося в Гамбурге. Ирина - отличная рассказчица, великолепно разбирающаяся в предмете и любящая свой
    город. Кроме того, ваш экскурсовод ещё и пофессиональный фотограф, поэтому не просто проведёт вас по маршруту, а привлечёт ваше внимание к неочевидным, но любопытным деталям, и на прощание вручит вам запоминающийся сувенир.

  • Д
    Дмитрий
    4 января 2025
    Прогулка по эпохам Гамбурга
    Невероятная прогулка по Гамбургу с уместным погружением в историю и конечно изучение местных красот!

    Ирина умеет привлечь внимание захватывающим рассказом

    Ко всему прочему в конце был приятный сюрприз)

    Очень захотелось привезти друзей в город и сходить на эту экскурсию!
  • М
    Михаил
    17 ноября 2024
    Кирпичная музыка Гамбурга
    Ирина прекрасный экскурсовод и приятный в общении человек, очень любит свой город и с радостью делится своими открытиями. Мы получили большое удовольствие от ее экскурсии и узнали много нового. Очень рекомендуем ее экскурсии.
Ответы на вопросы от путешественников по Гамбургу в категории «Почувствовать себя местным»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гамбурге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Прогулка по эпохам Гамбурга
  2. Кирпичная музыка Гамбурга
  3. Прогулка на речном трамвайчике по портовой гавани и каналам
  4. Квартал развлечений, или Где повзрослели «Битлы»
  5. Вдоль Эльбы - пешком и на пароме
Какие места ещё посмотреть в Гамбурге
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Еврейский квартал
Сколько стоит экскурсия по Гамбургу в декабре 2025
Сейчас в Гамбурге в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 40 до 270. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
