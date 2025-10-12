Индивидуальная
до 10 чел.
Мой любимый Гамбург: от центра до окраин
Путешествие по Гамбургу откроет вам уникальные места: от исторических улиц до современных районов. Познакомьтесь с культурой и историей города
12 окт в 09:00
13 окт в 09:00
€132 за всё до 10 чел.
до 10 чел.
Еврейская история Гамбурга: от прошлого к настоящему
Познакомьтесь с богатой историей еврейской общины Гамбурга. Узнайте о знаменитых личностях и их вкладе в развитие города
Начало: Недалеко от станции метро Dammtor
Сегодня в 12:30
13 окт в 08:00
€174 за всё до 10 чел.
до 5 чел.
Архитектурная утопия Гамбурга
Погрузитесь в архитектурные эксперименты Сити Норд. Узнайте, как модернизм изменил облик Гамбурга и что ждёт офисные районы в будущем
Начало: У станции Sengelmannstraße
Завтра в 11:00
11 окт в 11:00
€155 за всё до 5 чел.
