1 чел. По популярности Пешая 2 часа 29 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Мой любимый Гамбург: от центра до окраин Путешествие по Гамбургу откроет вам уникальные места: от исторических улиц до современных районов. Познакомьтесь с культурой и историей города €132 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 10 чел. Еврейская история Гамбурга: от прошлого к настоящему Познакомьтесь с богатой историей еврейской общины Гамбурга. Узнайте о знаменитых личностях и их вкладе в развитие города Начало: Недалеко от станции метро Dammtor €174 за всё до 10 чел. Пешая 2.5 часа Индивидуальная до 5 чел. Архитектурная утопия Гамбурга Погрузитесь в архитектурные эксперименты Сити Норд. Узнайте, как модернизм изменил облик Гамбурга и что ждёт офисные районы в будущем Начало: У станции Sengelmannstraße €155 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Гамбурга

