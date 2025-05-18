Увидеть самое главное в Гамбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Гамбурге на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Прогулка по эпохам Гамбурга
Пешая
2.5 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по эпохам Гамбурга
Погрузиться в историю многоликого города на обзорной экскурсии
Начало: Перед ратушей Гамбурга
Сегодня в 09:30
Завтра в 10:30
€150 за всё до 2 чел.
Влюбиться в Гамбург за один день
Пешая
4 часа
49 отзывов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Влюбиться в Гамбург: история, культура и фотографии за один день
Погрузитесь в атмосферу Гамбурга с индивидуальной фото-прогулкой. Исторические места, культурные сокровища и уникальные ракурсы ждут вас
Начало: У Ратуши
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€250 за всё до 5 чел.
Свидание с Гамбургом по выходным
Пешая
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Гамбургом по выходным
Откройте для себя уникальный Гамбург: старинные улицы, живописные набережные и архитектурные шедевры. Почувствуйте дух города на пешеходной экскурсии
Начало: На площадке Flaggenplatz
Расписание: в субботу и воскресенье в 15:15
24 мая в 15:15
25 мая в 15:15
€30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Неля
    18 мая 2025
    Прогулка по эпохам Гамбурга
    Ирина - экскурсовод, каких редко встретишь. Супер компетентна, отличный профессионал, влюблённый в своё дело. Однозначно рекомендуем.
    Ирина - экскурсовод, каких редко встретишь. Супер компетентна, отличный профессионал, влюблённый в своё дело. Однозначно рекомендуемИрина - экскурсовод, каких редко встретишь. Супер компетентна, отличный профессионал, влюблённый в своё дело. Однозначно рекомендуемИрина - экскурсовод, каких редко встретишь. Супер компетентна, отличный профессионал, влюблённый в своё дело. Однозначно рекомендуемИрина - экскурсовод, каких редко встретишь. Супер компетентна, отличный профессионал, влюблённый в своё дело. Однозначно рекомендуемИрина - экскурсовод, каких редко встретишь. Супер компетентна, отличный профессионал, влюблённый в своё дело. Однозначно рекомендуем
  • Е
    Елена
    16 апреля 2025
    Прогулка по эпохам Гамбурга
    Нам с сыном невероятно повезло с Ириной! Она экскурсовод от Бога, которая с невероятным наслаждением и легкостью погрузила нас в историю великолепного Гамбурга. Я стала фанатом этого города 😁
  • М
    Марина
    29 марта 2025
    Прогулка по эпохам Гамбурга
    Мы живем в Гамбурге, но благодаря этой экскурсии открыли для себя совершенно новый город! Ирина провела нас по местам, о
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    которых мы даже не подозревали, хотя живем здесь не первый год. Рассказ был захватывающим, с интересными фактами, легендами и историческими деталями, которые сделали прогулку по-настоящему увлекательной. Наши друзья из Испании тоже остались в восторге, отметив, что подача материала была живой, а маршрут — идеально подобранным. Большое спасибо за незабываемые впечатления! Рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет узнать Гамбург.

Ответы на вопросы от путешественников по Гамбургу в категории «Самое главное»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Влюбиться в Гамбург за один день
  3. Свидание с Гамбургом по выходным
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в мае:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Еврейский квартал
Сколько стоит экскурсия по Гамбургу в мае 2025
Сейчас в Гамбурге в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 250. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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