Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по эпохам Гамбурга
Погрузиться в историю многоликого города на обзорной экскурсии
Начало: Перед ратушей Гамбурга
Сегодня в 09:30
Завтра в 10:30
€150 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Влюбиться в Гамбург: история, культура и фотографии за один день
Погрузитесь в атмосферу Гамбурга с индивидуальной фото-прогулкой. Исторические места, культурные сокровища и уникальные ракурсы ждут вас
Начало: У Ратуши
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€250 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Гамбургом по выходным
Откройте для себя уникальный Гамбург: старинные улицы, живописные набережные и архитектурные шедевры. Почувствуйте дух города на пешеходной экскурсии
Начало: На площадке Flaggenplatz
Расписание: в субботу и воскресенье в 15:15
24 мая в 15:15
25 мая в 15:15
€30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННеля18 мая 2025Ирина - экскурсовод, каких редко встретишь. Супер компетентна, отличный профессионал, влюблённый в своё дело. Однозначно рекомендуем.
- ЕЕлена16 апреля 2025Нам с сыном невероятно повезло с Ириной! Она экскурсовод от Бога, которая с невероятным наслаждением и легкостью погрузила нас в историю великолепного Гамбурга. Я стала фанатом этого города 😁
- ММарина29 марта 2025Мы живем в Гамбурге, но благодаря этой экскурсии открыли для себя совершенно новый город! Ирина провела нас по местам, о
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Сколько стоит экскурсия по Гамбургу в мае 2025
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