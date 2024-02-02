все это ждет вас на экскурсии. Узнайте историю города, насладитесь его атмосферой и попробуйте традиционные гамбургские вкусности. Экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет увидеть город в первый раз и получить представление о его характере и жизни. Возможность проведения экскурсии на украинском или английском языках также доступна

Описание экскурсии

Узнать Гамбург за пару часов Наша обзорная прогулка по Гамбургу идеально подойдет для всех, кто хочет увидеть город в первый раз и получить представление о его характере и жизни. Экскурсия займет около 2,5 часов с остановками и охватит как самые известные достопримечательности, так и неформальные локации. Мы увидим старый город, готические кирхи, внутреннее озеро, самый большой в мире старинный склад, инновационную филармонию, набережную Эльбы и улицу красных фонарей. А еще, я вам не только подскажу фотогеничные локации, но и могу провести небольшую аматорскую фотосессию (предупреждайте заранее). И конечно, будет возможность попробовать традиционные гамбургские вкусности! Организационные детали С удовольствием проведу вам экскурсию также на украинском или английском языках!