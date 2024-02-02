Добро пожаловать в Гамбург! Проведите чуть больше двух часов, прогуливаясь по главным достопримечательностям и заглядывая в неформальные местечки.
Старый город, готические кирхи, здание филармонии, набережная Эльбы и улица красных фонарей -
Старый город, готические кирхи, здание филармонии, набережная Эльбы и улица красных фонарей -
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 📸 Фотогеничные локации
- 🏙️ Главные достопримечательности
- 🍴 Традиционные вкусности
- 🌍 Многоязычная экскурсия
Что можно увидеть
- Старый город
- Готические кирхи
- Внутреннее озеро
- Старинный склад
- Филармония
- Набережная Эльбы
- Улица красных фонарей
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Старый город
- Готические кирхи
- Внутреннее озеро Alster
- Самый большой в мире старинный склад Speicherstadt
- Инновационную филармонию Elbphilharmonie
- Длинную Эльбскую набережную
- Огромный порт
- Пикантную улицу красных фонарей Reeperbahn (в случае вечерней экскурсии)
Описание экскурсии
Узнать Гамбург за пару часов Наша обзорная прогулка по Гамбургу идеально подойдет для всех, кто хочет увидеть город в первый раз и получить представление о его характере и жизни. Экскурсия займет около 2,5 часов с остановками и охватит как самые известные достопримечательности, так и неформальные локации. Мы увидим старый город, готические кирхи, внутреннее озеро, самый большой в мире старинный склад, инновационную филармонию, набережную Эльбы и улицу красных фонарей. А еще, я вам не только подскажу фотогеничные локации, но и могу провести небольшую аматорскую фотосессию (предупреждайте заранее). И конечно, будет возможность попробовать традиционные гамбургские вкусности! Организационные детали С удовольствием проведу вам экскурсию также на украинском или английском языках!
в любой день, если гид свободен
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый город
- Готические кирхи
- Внутреннее озеро Alster
- Самый большой в мире старинный склад Speicherstadt
- Инновационную филармонию Elbphilharmonie
- Длинную Эльбскую набережную
- Огромный порт
- Пикантную улицу красных фонарей Reeperbahn (в случае вечерней экскурсии)
Что включено
- Тур
- Любые рекомендации
- Небольшая любительская фотосессия
- Помощь с заказом/покупкой билетов
Что не входит в цену
- Вода, еда
- Билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Mönckebergstrasse 1 (адрес договорной)
Завершение: Landungsbrücken (может немного меняться)
Когда и сколько длится?
Когда: в любой день, если гид свободен
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- С удовольствием проведу вам экскурсию также на украинском или английском языках! Заранее предупреждайте о фотосессии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валерия
2 фев 2024
Хотелось бы поблагодарить Екатерину за по настоящему интересные и познавательные экскурсии! Манера речи, внимание к деталям, и прекрасное взаимодействие со слушателями все просто великолепно!) ну и конечно же, нельзя обойти стороной дружескую и приятную атмосферу) На экскурсиях Екатерины получила великолепное сочетания отдыха и познаний!
Л
Лев
2 фев 2024
Спасибо вам за познавательную и вкусную экскурсию, нам с семьей очень понравилось! Обязательно будем вас рекомедовать
D
Den
2 фев 2024
Катерина, спасибо большое, и за информацию и за экскурсию!
а
анна
2 фев 2024
Содержательная и познавательная экскурсия, которую проводит Екатерина. Рекомендую.
Ю
Юрий
18 янв 2024
Катя! Спасибо за экскурсию. Нам очень всё очень понравилось. С такой, как вы, можно гулять по всем городам Европы)))))))
Я
Яна
18 янв 2024
Катя, спасибо за то,что показала и рассказала! Было интересно!
О
Ольга
15 янв 2024
Das ist fantastisch!!! Добрый вечер, Катерина! Вы просто гениальный фотограф! Честно! Я в восторге! Спасибо вам огромное!
В
Виталий
12 янв 2024
Спасибо большое! Нам очень понравилось!
Н
Николай
12 янв 2024
Спасибо большое! Нам понравился и город и Ваша экскурсия!!
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