Ирина Л. проводит ещё 4 экскурсии

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Индивидуальная пешеходная экскурсия по Гамбургу

Ирина Л.
Ирина Л. – Гид из Гамбурга
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Гамбургу
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-50 человек

  • €150 за экскурсию

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Индивидуальная пешеходная экскурсия по Гамбургу
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Гамбургу
Вольный и ганзейский город 🏙️ Гамбург – один из самых красивых 🤩 городов Германии, куда приезжают туристы со всего мира.
Я предлагаю Вам окунуться в атмосферу этого портового города, который в начале прошлого века стал "воротами в мир" для 5 миллионов эмигрантов. В ходе экскурсии 🧭 Вы узнаете, почему его называли городом трёх "М", кто такие "ганзеаты", какие традиции чтит и соблюдает Гамбург, почему символом города стал простой водонос, чьи скульптуры стоят на многих улицах, чем отличаются гамбуржцы от всех остальных немцев. Вы почувствуете дух свободы и независимости этого ганзейского города.
Мы посетим городскую Ратушу, руины церкви Святого Николая, бывший «хмельной рынок», историческую улицу «Deichstrasse», лежащий на каналах район портовых складов Speicherstadt — культурное наследие ЮНЕСКО, футуристический район HafenСity, главную церковь ⛪ Гамбурга "Михель", средневековый оазис "вдовьи квартиры", спустимся в старый туннель под Эльбой – техническую сенсацию 20 века, пройдёмся по променаду знаменитого гамбургского порта, и ещё очень много интересного ожидает Вас в городе, жители которого являются самыми счастливыми в Германии.
До встречи на Эльбе!
Начало
🚩 Rathausmarkt 1, Hamburg
Место завершения
🏁 Bei der St. Pauli Landungsbrücken, Hamburg
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Гамбургу
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Гамбургу
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Гамбургу

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина Л.
Ирина Л.
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