Ирина Л. проводит ещё 4 экскурсии

Вольный и ганзейский город 🏙️ Гамбург – один из самых красивых 🤩 городов Германии, куда приезжают туристы со всего мира.

Я предлагаю Вам окунуться в атмосферу этого портового города, который в начале прошлого века стал "воротами в мир" для 5 миллионов эмигрантов. В ходе экскурсии 🧭 Вы узнаете, почему его называли городом трёх "М", кто такие "ганзеаты", какие традиции чтит и соблюдает Гамбург, почему символом города стал простой водонос, чьи скульптуры стоят на многих улицах, чем отличаются гамбуржцы от всех остальных немцев. Вы почувствуете дух свободы и независимости этого ганзейского города.

Мы посетим городскую Ратушу, руины церкви Святого Николая, бывший «хмельной рынок», историческую улицу «Deichstrasse», лежащий на каналах район портовых складов Speicherstadt — культурное наследие ЮНЕСКО, футуристический район HafenСity, главную церковь ⛪ Гамбурга "Михель", средневековый оазис "вдовьи квартиры", спустимся в старый туннель под Эльбой – техническую сенсацию 20 века, пройдёмся по променаду знаменитого гамбургского порта, и ещё очень много интересного ожидает Вас в городе, жители которого являются самыми счастливыми в Германии.

До встречи на Эльбе!