Hamburgtours проводит ещё 5 экскурсий

Мы с вами посетим замок 🏰 в 30 километрах от Гамбурга, в земле Шлезвих-Хольштайн, в городе Аренсбург, который, кстати, совсем недавно отпраздновал свое шестидесятилетие.

История поселения на месте города уходит корнями в далеком Средневековье.

По заказу Петера Рантцау, который на этом месте захотел построить замок, невиданной до сих пор красоты, двадцать шесть лет шло строительство замка. Рядом с ним построили дома для неимущих, с школой для деревенских детей, мельница и церковь ⛪. Рядом селятся кузнецы, мельники и портные.

Что интересно - храм частично cохранил первоначальные элементы убранства, как, например, алтарный стол. Позже у замка появился новый хозяин, строятся новые фабрики, в 1865 году строится железнодорожная станция Аренсбург.

Сейчас здесь музей 🖼, и ежегодно тысячи туристов приезжают полюбоваться одним из красивейших строений северной Германии эпохи Ренессанса.