Hamburgtours проводит ещё 5 экскурсий

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Замок Аренсбург

Hamburgtours
Hamburgtours – Гид из Гамбурга
В рамках экскурсии 🧭 вы не только посетите красивейший замок 🏰 Аренсбург, осмотрите частично сохранившиеся элементы убранства местной церкви, но и узнаете его историю 📖, а также услышите рассказ о том, как это место постепенно застраивалось и заселялось.
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Замок Аренсбург
Замок Аренсбург
Мы с вами посетим замок 🏰 в 30 километрах от Гамбурга, в земле Шлезвих-Хольштайн, в городе Аренсбург, который, кстати, совсем недавно отпраздновал свое шестидесятилетие.
История поселения на месте города уходит корнями в далеком Средневековье.
По заказу Петера Рантцау, который на этом месте захотел построить замок, невиданной до сих пор красоты, двадцать шесть лет шло строительство замка. Рядом с ним построили дома для неимущих, с школой для деревенских детей, мельница и церковь ⛪. Рядом селятся кузнецы, мельники и портные.
Что интересно - храм частично cохранил первоначальные элементы убранства, как, например, алтарный стол. Позже у замка появился новый хозяин, строятся новые фабрики, в 1865 году строится железнодорожная станция Аренсбург.
Сейчас здесь музей 🖼, и ежегодно тысячи туристов приезжают полюбоваться одним из красивейших строений северной Германии эпохи Ренессанса.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Замок Аренсбург

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Hamburgtours
Hamburgtours
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