Полезная информация о Ганновере
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Местное время в Ганновере
19:4841
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇪 Германия
|Название города
|Ганновер
|По-английски
|Hannover
|Столица региона
|Ганновер является столицей региона
|Население города
|515 140 чел.
|Аэропорт
|Ганновер HAJ
|Часовой пояс
|Europe/Berlin
|Средняя высота
|57 м. от уровня моря
Где находится Ганновер на карте
Ганновер
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