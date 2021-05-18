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Полезная информация о Ганновере

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Местное время в Ганновере
19:4841
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇪 Германия
Название городаГанновер
По-английскиHannover
Столица регионаГанновер является столицей региона
Население города515 140 чел.
АэропортГанновер HAJ
Часовой поясEurope/Berlin
Средняя высота57 м. от уровня моря

Где находится Ганновер на карте

Ганновер фото города
Ганновер

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