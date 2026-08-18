Индивидуальная
до 6 чел.
Кёльн сквозь время: истории и легенды, застывшие в камне
Откройте для себя Кёльн через истории и легенды, застывшие в камне, на индивидуальной экскурсии по улочкам и площадям древнего города
Начало: У крестоцвета (Kreuzblume) у Кёльнского Собора
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
от €120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Кёльн древний и вечный: взгляд через Рейн
Погрузитесь в атмосферу Дойца, прогуливаясь по его историческим местам и наслаждаясь видами Кёльна с обзорной площадки Triangle
Начало: У вокзала Köln Messe/Deutz
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
от €190 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Романтика и вечная красота долины реки Ар
Погрузитесь в историю и красоту долины реки Ар, узнайте о природной катастрофе и насладитесь дегустацией местных вин
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
от €415 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Кёльну в категории «Для иностранцев»
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