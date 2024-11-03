Несколько лет назад река Ар, мирно текущая среди виноградников, вышла из берегов и превратилась в мощный поток, сметающий всё на пути.
Авторская прогулка включает воспоминания о природной катастрофе, рассказы об истории
Авторская прогулка включает воспоминания о природной катастрофе, рассказы об истории
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
- Уже по дороге к первой локации я начну рассказывать вам об истории Кёльна, римлянах и развитии виноделия в этом регионе.
- В городке Альтенар мы прогуляемся вдоль реки, увидим восстановленные после наводнения уютные отельчики и ресторанчики и заброшенные руины навсегда ушедших в историю домов.
- Поднимемся на холмы, не затронутые трагедией, и полюбуемся великолепными видами на долину. Гуляя между виноградниками, поговорим о природной катастрофе, разделившей историю городка на до и после.
- Продегустируем три сорта местного вина. Я расскажу о локальных разновидностях винограда. Помимо красного «шпетбургундера» или «пино-нуар», здесь растёт совершенно необычный сорт чёрного винограда — «фрюбургундер», своего рода визитная карточка региона. Это отличает долину Ар от большинства других винодельческих районов Германии, где производят преимущественно белые вина.
- Забравшись ещё выше, окажемся на развалинах бывшей крепости Аре, возведённой в 11 веке и изначально защищавшей земли Кёльнского курфюршества, а затем служившей среди прочего тюрьмой для врагов кёльнских архиепископов.
- По дороге домой можем заехать в винотеку местного винодельческого хозяйства Mayschoß, если вы захотите приобрести вино.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида, трансфер на автомобиле Mercedes-Benz CLA и винная дегустация.
- Могу забрать вас в Бонне или его окрестностях. Дорога из Кёльна до первой локации займёт 50–60 мин, от Бонна — 35–45 минут.
- Экскурсия не рекомендуется детям до 7 лет. Дети старшего возраста вместо вин продегустируют лимонад или сок.
- Рекомендую надеть удобную спортивную обувь, поскольку мы будем подниматься и спускаться по узким тропинкам вдоль виноградников. Средней физической подготовки для прогулки по холмам будет достаточно.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Кёльне
Провела экскурсии для 32 туристов
С 2008 года живу в Кёльне, по профессии — финансист-аналитик, по призванию — любительница путешествовать. Я очень люблю бродить по узким улочкам старого Кёльна, заглядывать в живописные дворики, любоваться удивительнымиЗадать вопрос
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