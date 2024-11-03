Былая трагедия и вечная красота долины реки Ар (экскурсия с винной дегустацией)

Погрузитесь в историю и красоту долины реки Ар, узнайте о природной катастрофе и насладитесь дегустацией местных вин
Несколько лет назад река Ар, мирно текущая среди виноградников, вышла из берегов и превратилась в мощный поток, сметающий всё на пути.

Авторская прогулка включает воспоминания о природной катастрофе, рассказы об истории
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края, красоту виноградников и дегустацию местных вин.

Восстановленные после наводнения уютные отели и ресторанчики, заброшенные руины домов, великолепные виды на долину и развалины крепости Аре - всё это ждёт вас в этой экскурсии

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Винная дегустация уникальных сортов
  • 🏞 Великолепные виды на долину реки Ар
  • 🏰 Посещение исторической крепости Аре
  • 📜 Интересные рассказы об истории Кёльна
  • 🚗 Комфортный трансфер на Mercedes-Benz CLA
    • Былая трагедия и вечная красота долины реки Ар (экскурсия с винной дегустацией)
    Былая трагедия и вечная красота долины реки Ар (экскурсия с винной дегустацией)
    Былая трагедия и вечная красота долины реки Ар (экскурсия с винной дегустацией)
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

    Что можно увидеть

  • Альтенар
  • Крепость Аре
  • Виноградники долины Ар

    • Описание экскурсии

    • Уже по дороге к первой локации я начну рассказывать вам об истории Кёльна, римлянах и развитии виноделия в этом регионе.
    • В городке Альтенар мы прогуляемся вдоль реки, увидим восстановленные после наводнения уютные отельчики и ресторанчики и заброшенные руины навсегда ушедших в историю домов.
    • Поднимемся на холмы, не затронутые трагедией, и полюбуемся великолепными видами на долину. Гуляя между виноградниками, поговорим о природной катастрофе, разделившей историю городка на до и после.
    • Продегустируем три сорта местного вина. Я расскажу о локальных разновидностях винограда. Помимо красного «шпетбургундера» или «пино-нуар», здесь растёт совершенно необычный сорт чёрного винограда — «фрюбургундер», своего рода визитная карточка региона. Это отличает долину Ар от большинства других винодельческих районов Германии, где производят преимущественно белые вина.
    • Забравшись ещё выше, окажемся на развалинах бывшей крепости Аре, возведённой в 11 веке и изначально защищавшей земли Кёльнского курфюршества, а затем служившей среди прочего тюрьмой для врагов кёльнских архиепископов.
    • По дороге домой можем заехать в винотеку местного винодельческого хозяйства Mayschoß, если вы захотите приобрести вино.

    Организационные детали

    • В стоимость экскурсии включены услуги гида, трансфер на автомобиле Mercedes-Benz CLA и винная дегустация.
    • Могу забрать вас в Бонне или его окрестностях. Дорога из Кёльна до первой локации займёт 50–60 мин, от Бонна — 35–45 минут.
    • Экскурсия не рекомендуется детям до 7 лет. Дети старшего возраста вместо вин продегустируют лимонад или сок.
    • Рекомендую надеть удобную спортивную обувь, поскольку мы будем подниматься и спускаться по узким тропинкам вдоль виноградников. Средней физической подготовки для прогулки по холмам будет достаточно.

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    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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