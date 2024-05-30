Семейные развлекательные экскурсии Кёльна

Найдено 6 экскурсий в категории «Можно с детьми» в Кёльне на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кёльн - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
35 отзывов
Кёльн - первое свидание: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу Кёльна, исследуя его легендарные достопримечательности и узнавая интересные факты. Откройте для себя город как местный житель
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
120 за всё до 7 чел.
Кёльн и его женщины
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
74 отзыва
Кёльн и его женщины: индивидуальная экскурсия
Узнайте удивительные истории о женщинах, которые оставили свой след в истории Кёльна. Прогулка по старому городу и посещение знаменитых достопримечательностей
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 120 за всё до 10 чел.
Кёльн сквозь время: истории и легенды, застывшие в камне
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Кёльн сквозь время: истории и легенды, застывшие в камне
Откройте для себя Кёльн через истории и легенды, застывшие в камне, на индивидуальной экскурсии по улочкам и площадям древнего города
Начало: У ратуши
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
170 за всё до 6 чел.
Экскурсия «11 историй Кёльна»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
44 отзыва
Индивидуальная экскурсия «11 историй Кёльна» - узнайте город за 2000 лет
Прогулка по Кёльну с рассказами о его 2000-летней истории. Узнайте о готическом Соборе, Кёльнском Карнавале и других уникальных местах
Начало: Главный жд вокзал (Köln Hbf)
Расписание: По предварительной записи в любое свободное время и день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
120 за всё до 2 чел.
Правобережный Кёльн: взгляд через Рейн
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Дойцу: правобережный Кёльн и его история
Погрузитесь в атмосферу Дойца, прогуливаясь по его историческим местам и наслаждаясь видами Кёльна с обзорной площадки Triangle
Начало: У вокзала Köln Messe/Deutz
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
130 за всё до 5 чел.
Кёльн и кёльш: ничто так не согревает душу, как холодное пиво
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Кёльн и кёльш: ничто так не согревает душу, как холодное пиво
Исследуйте Кёльн через его пивные традиции и историю. Приветственная порция кёльша включена. Подходит для всех возрастов. Забронируйте сегодня
Начало: У Кёльнского собора
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
от 160 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    30 мая 2024
    Кёльн - первое свидание
    Добрый день,хочу поделиться эмоциями моими лично,и наших гостей из Казахстана.. экскурсия очень интересная, много нового о Кёльне узнали,всё понятно в
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    наше время можно залезть и прочитать всё в интернете,но когда рассказывают с душой,с альбомом фотографий(за что отдельное спасибо Светлане) то смотришь и оцениваешь город немного по другому,Огромное спасибо Светлане.. я думаю мы встретимся ещё и на других экскурсиях

    Добрый день,хочу поделиться эмоциями моими лично,и наших гостей из Казахстана.. экскурсия очень интересная, много нового о
  • Г
    Галя
    21 мая 2024
    Кёльн - первое свидание
    Как приятно гулять по городу и слушать увлекательный рассказ Светланы. Эта экскурсия подойдет как просто желающим познакомиться с городом, так и заинтересованным в истории и искусстве людям. Огромное спасибо Светлане!
    Как приятно гулять по городу и слушать увлекательный рассказ Светланы. Эта экскурсия подойдет как просто желающим
  • А
    Алтай
    12 мая 2024
    Кёльн сквозь время: истории и легенды, застывшие в камне
    Экскурсия построена в необычном формате, позволяет раскрыть дух города и его жителей. Сбалансированное соотношение развлекательного и познавательного контента, с элементами
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    квеста. Особое внимание роли женщин в истории города. Внимательное отношение к составу экскурсии, Мария приготовила игру с подарками для возможных маленьких участников экскурсии. Дополнительно подсказала ряд интересных мест за пределами Кёльна. Можно рекомендовать.

  • M
    Marina
    11 мая 2024
    Кёльн и его женщины
    Только восторг и восхищение! Мы провели замечательный, наполненный рассказами о городе день. В дополнении к известному собору - в Кельне
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    сокрыто много интересностей. Несколько часов открытий и любования городом под рассказ Татьяны. Это было очень приятно, познавательно и грамотно организованно со стороны экскурсовода. Большая благодарность от нашей семейной группы! При возможности, желаем еще и еще раз обратиться. Мы узнали что Татьяна проводит еще экскурсии по другим городам и с удовольствием готовы вновь стать ее слушателями.

  • Р
    Руслан
    7 мая 2024
    Кёльн - первое свидание
    Понравилось все, особенно вовлечение ребёнка в экскурсию и историю. Очень ёмко и с фото-материалами!
  • К
    Катерина
    28 сентября 2023
    Кёльн и его женщины
    Кельн, который показала нам Татьяна был удивительным и очаровательным! Наш гид познакомила с городом в непринужденной, харизматичной манере с изобилием интересных фактов и забавных историй, что сделало наше путешествие еще более запоминающимся!
  • К
    Катерина
    12 сентября 2023
    Кёльн и его женщины
    Прекрасный выбор для погружения в историю, культуру и красоту Кельна. Татьяна на подобранном специально под вас и ваш бэкграунд языке
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    расскажет обо всем, что вам хочется узнать. Приятная и доходчивая манера. Где есть время усмехнуться, впечатлиться, посочувствовать и проникнуться пониманием. Ощущается, как будто все рассказанное прекрасно отложилось в голове. Это потрясающее искусство. Большое спасибо Татьяне!

  • А
    Александра
    30 мая 2020
    Экскурсия «11 историй Кёльна»
    Экскурсия очень понравилась. Большое спасибо Татьяне за такую интересную концепцию.

Ответы на вопросы от путешественников по Кёльну в категории «Можно с детьми»

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Сколько стоит экскурсия по Кёльну в июне 2024
Сейчас в Кёльне в категории "Можно с детьми" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 120 до 170. Туристы уже оставили гидам 154 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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