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сокрыто много интересностей. Несколько часов открытий и любования городом под рассказ Татьяны. Это было очень приятно, познавательно и грамотно организованно со стороны экскурсовода. Большая благодарность от нашей семейной группы! При возможности, желаем еще и еще раз обратиться. Мы узнали что Татьяна проводит еще экскурсии по другим городам и с удовольствием готовы вновь стать ее слушателями.