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Из Кёльна в Аахен - город Карла Великого и студентов + волшебный Моншау

Григорий Л.
Григорий Л. – Гид из Кёльна
Из Кёльна в Аахен - город Карла Великого и студентов + волшебный Моншау
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €300 за экскурсию

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Из Кёльна в Аахен - город Карла Великого и студентов + волшебный Моншау
Из Кёльна в Аахен - город Карла Великого и студентов + волшебный Моншау

Что вы увидите

  • замок Франкенберг
  • магазин при фабрике шоколада Линдт
  • Моншау
Расположенный в месте где соединяются Германия, Голландия и Бельгия небольшой (250 тыс жителей) город 🏙️ привлекает миллионы туристов своим неповторимым студенческим флером, ведь именно в нём находится один из элитных немецких университетов RWTH.
Но главная историческая ценность Аахена это, конечно, собор основателя династии Каролингов - Карла Великого.
Магазин при фабрике шоколада Линдт, знаменитые печатные пряники Printen, необычно большое для Германии количество девушек в юбках, казино и квартал красных фонарей это и многое другое.
Вторую половину для мы проведём в городе-сказке, оставшимся нетронутым никакими войнами и пожарами - городок Моншау, где я порекомендую вам не только великолепный магазин сумок, но и блюда с местной горчицей!
А запомнить увиденное навсегда вам помогут мои фото, сделанные профессиональной камерой.
Ссылку на альбом и пароль к нему вы получите на e-mail (входит в стоимость)
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • транспорт: авто 30 центов/км
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Из Кёльна в Аахен - город Карла Великого и студентов + волшебный Моншау
Из Кёльна в Аахен - город Карла Великого и студентов + волшебный Моншау
Из Кёльна в Аахен - город Карла Великого и студентов + волшебный Моншау
Из Кёльна в Аахен - город Карла Великого и студентов + волшебный Моншау

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Григорий Л.
Григорий Л.
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