Расположенный в месте где соединяются Германия, Голландия и Бельгия небольшой (250 тыс жителей) город 🏙️ привлекает миллионы туристов своим неповторимым студенческим флером, ведь именно в нём находится один из элитных немецких университетов RWTH.

Но главная историческая ценность Аахена это, конечно, собор основателя династии Каролингов - Карла Великого.

Магазин при фабрике шоколада Линдт, знаменитые печатные пряники Printen, необычно большое для Германии количество девушек в юбках, казино и квартал красных фонарей это и многое другое.

Вторую половину для мы проведём в городе-сказке, оставшимся нетронутым никакими войнами и пожарами - городок Моншау, где я порекомендую вам не только великолепный магазин сумок, но и блюда с местной горчицей!

А запомнить увиденное навсегда вам помогут мои фото, сделанные профессиональной камерой.

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