Недалеко от Кёльна, в живописном месте, высоко над старым «городом проволочников» Altena an der Lenne, царит один из самых прекрасных так называемых «высоких» замков Германии.

Могущественное защитное сооружение на скале Wulfsegge заставляет сильнее биться сердце каждого романтика рыцарских турниров и средневековых замков. Замок 🏰 Альтена был историческим центром графства Марка и сегодня продолжает быть историческим и культурным центром Зауерланда.

Кроме замечательного замка с очень интересной экспозицией и прогулки по городу, мы узнаем об истории 📖 возникновения молодёжных приютов (Herberge) и побываем в сталактитово-сталагмитовой пещере.

Везде разрешено фотографировать. Маршрут интересен как взрослым так и детям. Обед возможен в ресторане крепости, кофе - в пешеходной зоне.

А запомнить увиденное навсегда вам помогут мои фото, сделанные профессиональной камерой.

Ссылку на альбом и пароль к нему вы получите на e-mail (входит в стоимость)