Григорий Л. проводит ещё 6 экскурсий

Его иногда называют городом лезвий, потому что в Золингене имеется тысячелетняя традиция производства высококачественных ножей и лезвий. Он привлекает сотни тысяч любителей рыцарских турниров и средневековья.
Благодаря самому большому в Германии замку Solingen Burg, он известен любой женщине пользующейся маникюрными ножницами...
Легенды и современность, музей клинков и магазин при фабрике Zwilling (цены вас приятно удивят)и, конечно, замечательная крепость со скелетами в клетке, подвесной дорогой, замечательной экспозицией (всё разрешено фотографировать!), а также самый высокий железнодорожный мост в Европе сделают поездку незабываемой.
Город находится всего в 30 км. от Дюссельдорфа