Охотники за привидениями в Кёльне: семейный квест без гида (8+)

Городской совет Кёльна в панике: герои местных сказок и легенд по ночам оживают и пугают местных жителей. Вам предстоит обойти места, где в последнее время видели привидений, разгадать их загадки и помочь «ночным гулякам» найти то, что они ищут, — они ведь не просто так бродят по городу. Чтобы вернуть Кёльну ночной покой, требуется отряд охотников за привидениями.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание квеста

На прогулке по центру Кёльна вы познакомитесь с историей города и его легендами. Увидите интересные локации на живописной территории между всемирно известным Кёльнским собором и набережной реки Рейн:

древнеримскую дорогу

сохранившиеся средневековые дома

мост Гогенцоллернов

место, где стояла «ведьмина башня»

и многое другое!

В квест включены загадки для участников разного возраста: исторические тесты для взрослых и несложные головоломки для детей. А в конце вас ждёт небольшой подарок!

Кому подойдёт экскурсия

Семьям с детьми от 8 лет, а также детским группам до 6–7 человек, взрослым и любителям истории и мифологии любого возраста.

Организационные детали