Охотники за привидениями в Кёльне: семейный квест без гида (8+)

Городской совет Кёльна в панике: герои местных сказок и легенд по ночам оживают и пугают местных жителей.
Вам предстоит обойти места, где в последнее время видели привидений, разгадать их загадки и помочь «ночным гулякам» найти то, что они ищут, — они ведь не просто так бродят по городу. Чтобы вернуть Кёльну ночной покой, требуется отряд охотников за привидениями.
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Описание квеста
На прогулке по центру Кёльна вы познакомитесь с историей города и его легендами. Увидите интересные локации на живописной территории между всемирно известным Кёльнским собором и набережной реки Рейн:
- древнеримскую дорогу
- сохранившиеся средневековые дома
- мост Гогенцоллернов
- место, где стояла «ведьмина башня»
- и многое другое!
В квест включены загадки для участников разного возраста: исторические тесты для взрослых и несложные головоломки для детей. А в конце вас ждёт небольшой подарок!
Кому подойдёт экскурсия
Семьям с детьми от 8 лет, а также детским группам до 6–7 человек, взрослым и любителям истории и мифологии любого возраста.
Организационные детали
- Это экскурсия без сопровождения гида и рассчитана на самостоятельное прохождение
- После бронирования вам придёт ссылка на квест в формате. pdf, который нужно будет распечатать
- Отправляясь на экскурсию, возьмите с собой страницы с заданиями, карандаш или ручку. Также для построения маршрута и поиска информации понадобится интернет и телефон со сканером QR-кодов
- После покупки квест будет доступен в течение года, вы можете пройти его в любой удобный день и время
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади перед Кёльнским собором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лена — ваш гид в Кёльне
Провела экскурсии для 23 туристов
Создаю миры — квесты, игры, детективы! Автор квестов-экскурсий: предлагаю маршруты-приключения, которые можно пройти самостоятельно в любое удобное время
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Ольга
8 апр 2025
Чуть геопозиции “лагали>(слова сына) но от обычных экскурсий отличало автоматическая заинтересованность сына в поиске тайны)отличный вариант.
Входит в следующие категории Кёльна
