Этот маршрут для тех, кто хочет увидеть Германию так сказать изнутри.

Регион, в который мы с вами отправимся из Кёльна называется Айфель и относится к числу самых красивых 🤩 в Европе. Это место где находятся курорты, волшебные маленькие городки с фахверком, виноградники и винодельни (специализация красные вина), монастыри и церквушки.

Арвайлер известен самой длинной сохранившейся крепостной стеной и монастырём, Бад Мюнстерайфель - королём Цвентибольдом, доктором Гаазом, кафе "немецкого Магомаева" - Хайно и, естественно, единственным в Германии аутлетом расположенном прямо в городе. А вы знаете, что печатные пряники есть не только в Туле? Не забудьте также про фирменную солянку в ресторанчике при пивоварне, игрушки времён наших бабушек и прабабушек. Всё перечислить невозможно.

Экскурсия длиться примерно 8 часов. Это минимум, за который мы постараемся увидеть всё самое интересное.

А запомнить увиденное навсегда вам помогут мои фото, сделанные профессиональной камерой.

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