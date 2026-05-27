Индивидуальная пешеходная экскурсия по Мюнхену с посещением Резиденции

Мы приглашаем вас полюбоваться и восхититься творениями лучших мастеров Европы.
Вы отправитесь на экскурсию в Сокровищницу Мюнхенской резиденции, коллекция драгоценностей которой считается одной из ценнейших в мире.
Сегодня вы можете открыть крышечку шкатулки, заглянув в Сокровищницу, в которой представлено собрание ювелирных произведений искусства. Там вы увидите работы из золота, драгоценных камней, эмали, кристаллов и слоновой кости.
Вы отправитесь на экскурсию в Сокровищницу Мюнхенской резиденции, коллекция драгоценностей которой считается одной из ценнейших в мире.
Сегодня вы можете открыть крышечку шкатулки, заглянув в Сокровищницу, в которой представлено собрание ювелирных произведений искусства. Там вы увидите работы из золота, драгоценных камней, эмали, кристаллов и слоновой кости.
Описание экскурсииВо время этой пешеходной экскурсии гости знакомятся с Мюнхеном, который в течении столетий имел функции столицы Баварского государства, в котором правила семья Виттельсбахов. Гости увидят живописный внутренний дворик первой Резиденции - Старого Двора, а также познакомятся с дворцово- парковым ансамблем, который постоянно увеличивался в размерах, совершенствовался лучшими архитекторами и мастерами. Мы пройдём по внутренним залам Резиденции, увидем богатое убранство, мебель, фарфор, п
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Новая Ратуша
- Старый двор
- Резиденция
- Парк Резиденции
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входной билет - 9 евро
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вход в туристическую информацию новая Ратуша
Завершение: У входа в Мюнхенскую Резиденцию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Мюнхена
Похожие экскурсии на «Индивидуальная пешеходная экскурсия по Мюнхену с посещением Резиденции»
Индивидуальная
до 7 чел.
С Мюнхеном на ты
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Мюнхену, где вы узнаете его историю, легенды и традиции, а также насладитесь атмосферой знаменитых мест
Начало: В центре Мюнхена
Завтра в 08:00
30 мая в 08:00
€98 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Первый день в Мюнхене
Идеальная экскурсия для первого дня в Мюнхене! Прогулка по Мариенплатц, Фрауэнкирхе и Хойфбройхаус. Узнайте историю и легенды города
Начало: Мариенплятц, Мюнхен
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
€160 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экспресс-экскурсия по Мюнхену
Знаковые достопримечательности, исторические факты и ценные рекомендации на часовой пешей экскурсии
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
€60 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Главное в Мюнхене за 2 часа
Осталось ощущение лёгкости, праздника и гостеприимства
Начало: На Марниенплатц
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
€98 за всё до 7 чел.
€80 за человека