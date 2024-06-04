1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Тайны и шарм Мюнхена: индивидуальная экскурсия
Легкая прогулка по Старому городу Мюнхена для новичков и знатоков. Узнайте легенды, традиции и секреты города
Начало: На Мариенплатц (Marienplatz) у фонтана Рыбка
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€94 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Первое знакомство с Мюнхеном: история, культура, традиции
Погрузитесь в баварскую культуру с экскурсией «Первое знакомство с Мюнхеном», где история оживает на каждом шагу
14 июня в 12:00
15 июня в 18:00
€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мюнхен и династия Виттельсбахов: путешествие по городу-резиденции
Погрузитесь в историю Мюнхена, следуя по следам династии Виттельсбахов. Откройте для себя архитектурные шедевры и сокровища королевской семьи
Начало: У входа в Туристическую информацию в здании Новой ...
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от €100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Королевской Резиденции Мюнхена: история и роскошь
Погрузитесь в мир баварской монархии, исследуя сокровища и роскошь дворцовых интерьеров Королевской Резиденции
Начало: Max-Joseph-Platz
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны и шарм Мюнхена: уникальная индивидуальная экскурсия
Откройте самые яркие страницы Мюнхена в увлекательной прогулке по Старому городу с персональным гидом
Начало: Площадь Мариенплатц у фонтана Рыбка
Расписание: В любой день, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€100 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Дворец Резиденция и Сокровищница - блистательная энциклопедия стилей
Начало: Гид встретит Вас на месте
Расписание: Любое Вам удобное время
13 июня в 09:00
19 июня в 09:00
€125 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААйгерим4 июня 2024Большое спасибо гиду Владимиру и Дарье за организацию, нам с родителями очень понравилась экскурсия. Владимир интересно рассказывает и знает своё дело.
- ООксана3 июня 2024Дарья зажигательный человек! Подняла нам настроение в дождливую погоду и рассказала много интересного! Очень благодарны ей за замечательную экскурсию!
- SSvetlana28 мая 2024Спасибо большое за экскурсию! Нам было очень интересно!
- PPolina30 марта 2024Экскурсия была замечательной, спасибо Наталье.
- ООлег27 февраля 2024Наша экскурсия по Мюнхину с гидом Еленой была восхитительна! Впечатляющая архитектура, увлекательные исторические места, красивейшие соборы сделали наше путешествие незабываемым! Елена- профессионал
- TTelli30 декабря 2023Мне очень понравилась экскурсия. Была очень интересно, очень много успели за время экскурсии обойти и посмотреть.
- ВВиктория25 сентября 2023Гиду Елене большое спасбо за экскурсию по Мюхену Рекомендую
- EElena.al7 мая 2023Нам очень понравилась экскурсия, без сопровождения нашего профессионального гида мы бы не смогли полностью понять всю историческую ценность, узнать о
- VValeria21 октября 2020Анна - великолепный рассказчик. Прекрасно владеет материалом. В наше непростое время провела групповую экскурсию для меня одной, что делает ей честь как профессионалу. Надеюсь, скоро этот ужас закончится, и люди вновь начнут путешествовать и наслаждаться прекрасным Мюнхеном.
- NNatalia21 октября 2019Спасибо Ольге за интересную экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Мюнхенская резиденция»
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