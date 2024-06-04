Мюнхенская резиденция – экскурсии в Мюнхене

Найдено 6 экскурсий в категории «Мюнхенская резиденция» в Мюнхене на русском языке, цены от €94. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны и шарм Мюнхена
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
69 отзывов
Тайны и шарм Мюнхена: индивидуальная экскурсия
Легкая прогулка по Старому городу Мюнхена для новичков и знатоков. Узнайте легенды, традиции и секреты города
Начало: На Мариенплатц (Marienplatz) у фонтана Рыбка
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
94 за всё до 7 чел.
Первое знакомство с Мюнхеном
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Первое знакомство с Мюнхеном: история, культура, традиции
Погрузитесь в баварскую культуру с экскурсией «Первое знакомство с Мюнхеном», где история оживает на каждом шагу
14 июня в 12:00
15 июня в 18:00
100 за всё до 10 чел.
Мюнхен - город-резиденция династии Виттельсбахов
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Мюнхен и династия Виттельсбахов: путешествие по городу-резиденции
Погрузитесь в историю Мюнхена, следуя по следам династии Виттельсбахов. Откройте для себя архитектурные шедевры и сокровища королевской семьи
Начало: У входа в Туристическую информацию в здании Новой ...
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от 100 за всё до 10 чел.
В гостях у баварских герцогов и королей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Экскурсия по Королевской Резиденции Мюнхена: история и роскошь
Погрузитесь в мир баварской монархии, исследуя сокровища и роскошь дворцовых интерьеров Королевской Резиденции
Начало: Max-Joseph-Platz
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
160 за всё до 5 чел.
Тайны и шарм Мюнхена
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Тайны и шарм Мюнхена: уникальная индивидуальная экскурсия
Откройте самые яркие страницы Мюнхена в увлекательной прогулке по Старому городу с персональным гидом
Начало: Площадь Мариенплатц у фонтана Рыбка
Расписание: В любой день, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
100 за всё до 7 чел.
Дворец Резиденция и Сокровищница - блистательная энциклопедия стилей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Дворец Резиденция и Сокровищница - блистательная энциклопедия стилей
Начало: Гид встретит Вас на месте
Расписание: Любое Вам удобное время
13 июня в 09:00
19 июня в 09:00
125 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Айгерим
    4 июня 2024
    Тайны и шарм Мюнхена
    Большое спасибо гиду Владимиру и Дарье за организацию, нам с родителями очень понравилась экскурсия. Владимир интересно рассказывает и знает своё дело.
  • О
    Оксана
    3 июня 2024
    Тайны и шарм Мюнхена
    Дарья зажигательный человек! Подняла нам настроение в дождливую погоду и рассказала много интересного! Очень благодарны ей за замечательную экскурсию!
  • S
    Svetlana
    28 мая 2024
    Тайны и шарм Мюнхена
    Спасибо большое за экскурсию! Нам было очень интересно!
  • P
    Polina
    30 марта 2024
    Тайны и шарм Мюнхена
    Экскурсия была замечательной, спасибо Наталье.
  • О
    Олег
    27 февраля 2024
    Первое знакомство с Мюнхеном
    Наша экскурсия по Мюнхину с гидом Еленой была восхитительна! Впечатляющая архитектура, увлекательные исторические места, красивейшие соборы сделали наше путешествие незабываемым! Елена- профессионал
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    своего дела с потрясающим знанием истории, с ней было очень комфортно и увлекательно как нам так и нашим детям! Спасибо ей огромное, хочется еще раз вернуться в этот замечательный город.

  • T
    Telli
    30 декабря 2023
    Первое знакомство с Мюнхеном
    Мне очень понравилась экскурсия. Была очень интересно, очень много успели за время экскурсии обойти и посмотреть.
  • В
    Виктория
    25 сентября 2023
    Первое знакомство с Мюнхеном
    Гиду Елене большое спасбо за экскурсию по Мюхену Рекомендую
  • E
    Elena.al
    7 мая 2023
    Дворец Резиденция и Сокровищница - блистательная энциклопедия стилей
    Нам очень понравилась экскурсия, без сопровождения нашего профессионального гида мы бы не смогли полностью понять всю историческую ценность, узнать о
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    интересных фактах, стоящих за экспонатами. Очень признательны за время и увлекательный рассказ. И уже заказали два следующих тура для исследования города. Спасибо за вашу работу!

  • V
    Valeria
    21 октября 2020
    Мюнхен - город-резиденция династии Виттельсбахов
    Анна - великолепный рассказчик. Прекрасно владеет материалом. В наше непростое время провела групповую экскурсию для меня одной, что делает ей честь как профессионалу. Надеюсь, скоро этот ужас закончится, и люди вновь начнут путешествовать и наслаждаться прекрасным Мюнхеном.
  • N
    Natalia
    21 октября 2019
    В гостях у баварских герцогов и королей
    Спасибо Ольге за интересную экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Мюнхенская резиденция»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Тайны и шарм Мюнхена
  2. Первое знакомство с Мюнхеном
  3. Мюнхен - город-резиденция династии Виттельсбахов
  4. В гостях у баварских герцогов и королей
  5. Тайны и шарм Мюнхена
Какие места ещё посмотреть в Мюнхене
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Новая ратуша
  3. Мариенплац
  4. Мюнхенская резиденция
  5. Нойшванштайн
  6. Английский сад
  7. Рынок Виктуалиенмаркт
  8. Площадь Одеонсплац
  9. Нойшвайнштайн
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в июне 2024
Сейчас в Мюнхене в категории "Мюнхенская резиденция" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 94 до 160. Туристы уже оставили гидам 115 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Мюнхене (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Мюнхенская резиденция», 115 ⭐ отзывов, цены от €94. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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