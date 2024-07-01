1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Историческая экскурсия Мюнхена: следы Третьего Рейха
Погрузитесь в историю Мюнхена, место зарождения нацистской идеологии и ключевые события Третьего Рейха
Начало: У Isartor
6 июля в 13:00
7 июля в 09:00
€160 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия в Мюнхене: история и культура за 2 часа
Познайте сердце Баварии с экскурсией «Главное в Мюнхене за 2 часа» - путешествие в мир истории и культуры
Начало: На Марниенплатц
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
€94 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Первое знакомство с Мюнхеном: история, культура, традиции
Погрузитесь в баварскую культуру с экскурсией «Первое знакомство с Мюнхеном», где история оживает на каждом шагу
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия в Немецкий технический музей Мюнхена
Приглашаем в увлекательное путешествие по Немецкому техническому музею в Мюнхене с опытным гидом. Познакомьтесь с наукой и техникой
Начало: У входа в музей
6 июля в 09:30
7 июля в 09:30
€267 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССтанислав1 июля 2024Очень увлекательная экскурсия! Узнали много интересных фактов о Мюнхене и Баварии!
- ААндрей27 июня 2024Очень интересная экскурсия по старому городу, отличный экскурсовод, советую воспользоваться услугами Нелли - не пожалеете. После ее экскурсии получите представление о Мюнхене.
- ММаксим24 июня 2024Все прошло отлично. Экскурсовод пришла вовремя. Экскурсия была интересная
- ИИрина12 июня 2024Мюнхен замечательный город. Им можно любоваться и любоваться, а особенно с таким гидом как Нелли. Очень внимательная. Встретила нас прямо
- ООлег27 февраля 2024Наша экскурсия по Мюнхину с гидом Еленой была восхитительна! Впечатляющая архитектура, увлекательные исторические места, красивейшие соборы сделали наше путешествие незабываемым! Елена- профессионал
- TTelli30 декабря 2023Мне очень понравилась экскурсия. Была очень интересно, очень много успели за время экскурсии обойти и посмотреть.
- ММихаил30 октября 2023Как сейчас помню - Александр провел отличную экскурсию, дети 9 лет были заворожены!
- ААлексей9 октября 2023К сожалению, большинство исторических фактов я и так знал, но рассказ был структурирован, понятен и когда имеешь возможность воочию увидеть
- OOlga11 сентября 2023Очень понравилось, познавательно, динамично, советуем всем!!!
- ЛЛюдмила27 августа 2023Мне очень понравился тур с гидом Виктором по местам и событиям Третьего Рейха! Очень подготовленный,профессиональный гид с глубокими знаниями и
Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «На выходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мюнхене
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Мюнхене
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в июле 2024
Сейчас в Мюнхене в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 94 до 267. Туристы уже оставили гидам 100 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Мюнхене (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год на выходные, 100 ⭐ отзывов, цены от €94. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь