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на вокзале. Это огромный плюс для тех кто врюпервые в городе!!!! Экскурсия очень интересная и познавательная, с множеством легенд и интересных фактов. Все было преподнесено так что и ребенку 11 лет. было очень интересно! Нелли молодец, она подстроила маршрут именно под нас. Огромное спасибо! Всем советуем, не пожалеете!