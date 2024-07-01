Экскурсии выходного дня в Мюнхене

Найдено 4 экскурсии в категории «На выходные» в Мюнхене на русском языке, цены от €94. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мюнхен эпохи «Третьего Рейха»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Историческая экскурсия Мюнхена: следы Третьего Рейха
Погрузитесь в историю Мюнхена, место зарождения нацистской идеологии и ключевые события Третьего Рейха
Начало: У Isartor
6 июля в 13:00
7 июля в 09:00
160 за всё до 7 чел.
Главное в Мюнхене за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
50 отзывов
Индивидуальная экскурсия в Мюнхене: история и культура за 2 часа
Познайте сердце Баварии с экскурсией «Главное в Мюнхене за 2 часа» - путешествие в мир истории и культуры
Начало: На Марниенплатц
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
94 за всё до 7 чел.
Первое знакомство с Мюнхеном
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Первое знакомство с Мюнхеном: история, культура, традиции
Погрузитесь в баварскую культуру с экскурсией «Первое знакомство с Мюнхеном», где история оживает на каждом шагу
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
100 за всё до 10 чел.
Немецкий технический музей в Мюнхене
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная экскурсия в Немецкий технический музей Мюнхена
Приглашаем в увлекательное путешествие по Немецкому техническому музею в Мюнхене с опытным гидом. Познакомьтесь с наукой и техникой
Начало: У входа в музей
6 июля в 09:30
7 июля в 09:30
267 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Станислав
    1 июля 2024
    Первое знакомство с Мюнхеном
    Очень увлекательная экскурсия! Узнали много интересных фактов о Мюнхене и Баварии!
  • А
    Андрей
    27 июня 2024
    Главное в Мюнхене за 2 часа
    Очень интересная экскурсия по старому городу, отличный экскурсовод, советую воспользоваться услугами Нелли - не пожалеете. После ее экскурсии получите представление о Мюнхене.
  • М
    Максим
    24 июня 2024
    Главное в Мюнхене за 2 часа
    Все прошло отлично. Экскурсовод пришла вовремя. Экскурсия была интересная
  • И
    Ирина
    12 июня 2024
    Главное в Мюнхене за 2 часа
    Мюнхен замечательный город. Им можно любоваться и любоваться, а особенно с таким гидом как Нелли. Очень внимательная. Встретила нас прямо
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    на вокзале. Это огромный плюс для тех кто врюпервые в городе!!!! Экскурсия очень интересная и познавательная, с множеством легенд и интересных фактов. Все было преподнесено так что и ребенку 11 лет. было очень интересно! Нелли молодец, она подстроила маршрут именно под нас. Огромное спасибо! Всем советуем, не пожалеете!

  • О
    Олег
    27 февраля 2024
    Первое знакомство с Мюнхеном
    Наша экскурсия по Мюнхину с гидом Еленой была восхитительна! Впечатляющая архитектура, увлекательные исторические места, красивейшие соборы сделали наше путешествие незабываемым! Елена- профессионал
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    своего дела с потрясающим знанием истории, с ней было очень комфортно и увлекательно как нам так и нашим детям! Спасибо ей огромное, хочется еще раз вернуться в этот замечательный город.

  • T
    Telli
    30 декабря 2023
    Первое знакомство с Мюнхеном
    Мне очень понравилась экскурсия. Была очень интересно, очень много успели за время экскурсии обойти и посмотреть.
  • М
    Михаил
    30 октября 2023
    Немецкий технический музей в Мюнхене
    Как сейчас помню - Александр провел отличную экскурсию, дети 9 лет были заворожены!
  • А
    Алексей
    9 октября 2023
    Мюнхен эпохи «Третьего Рейха»
    К сожалению, большинство исторических фактов я и так знал, но рассказ был структурирован, понятен и когда имеешь возможность воочию увидеть
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    те места, где происходили исторические события, это усиливает впечатление в несколько раз. Не знаю, на сколько этически корректно такое глубокое погружение в эту историческую личность, пусть это каждый для себя решит, но для интересующихся эта экскурсия определенно будет крайне полезна.

  • O
    Olga
    11 сентября 2023
    Мюнхен эпохи «Третьего Рейха»
    Очень понравилось, познавательно, динамично, советуем всем!!!
  • Л
    Людмила
    27 августа 2023
    Мюнхен эпохи «Третьего Рейха»
    Мне очень понравился тур с гидом Виктором по местам и событиям Третьего Рейха! Очень подготовленный,профессиональный гид с глубокими знаниями и
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    отличными иллюстрациями! Я думаю экскурсия подойдёт всем любителям истории, а город с помощью Виктора раскроет ещё одну тайну появления здесь такого неординарного и такого жестокого дьявола как Гитлер!

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мюнхене
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Мюнхен эпохи «Третьего Рейха»
  2. Главное в Мюнхене за 2 часа
  3. Первое знакомство с Мюнхеном
  4. Немецкий технический музей в Мюнхене
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9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Новая ратуша
  3. Мариенплац
  4. Мюнхенская резиденция
  5. Нойшванштайн
  6. Английский сад
  7. Рынок Виктуалиенмаркт
  8. Нойшвайнштайн
  9. Площадь Одеонсплац
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в июле 2024
Сейчас в Мюнхене в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 94 до 267. Туристы уже оставили гидам 100 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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