1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Мюнхен: увлекательное путешествие по баварской истории и культуре
Мюнхен: проникнитесь духом баварской столицы в увлекательной прогулке по её сердцу с экспертом
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€94 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мюнхен - любовь с первого взгляда: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Мюнхена: от величественных площадей до тайн монархической династии
Начало: На площади Мариенплатц
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€100 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия в Мюнхене: история и культура за 2 часа
Познайте сердце Баварии с экскурсией «Главное в Мюнхене за 2 часа» - путешествие в мир истории и культуры
Начало: На Марниенплатц
Завтра в 11:30
10 июня в 08:00
€94 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны и шарм Мюнхена: индивидуальная экскурсия
Легкая прогулка по Старому городу Мюнхена для новичков и знатоков. Узнайте легенды, традиции и секреты города
Начало: На Мариенплатц (Marienplatz) у фонтана Рыбка
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€94 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Замки Мюнхена: Нойшванштайн и мир германских саг в одной экскурсии
Исследуйте замки Нойшванштайн и Линдерхоф, проникнитесь духом средневековья в индивидуальной экскурсии по Мюнхену
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
€267 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Замки баварских королей: путешествие по Мюнхену
Ваш уникальный шанс исследовать величие баварских замков и насладиться альпийскими пейзажами в индивидуальной поездке
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€267 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первый день в Мюнхене: индивидуальная экскурсия
Идеальная экскурсия для первого дня в Мюнхене! Прогулка по Мариенплатц, Фрауэнкирхе и Хойфбройхаус. Узнайте историю и легенды города
Начало: Мариенплятц, Мюнхен
Сегодня в 12:30
Завтра в 11:00
€129 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Первое знакомство с Мюнхеном: история, культура, традиции
Погрузитесь в баварскую культуру с экскурсией «Первое знакомство с Мюнхеном», где история оживает на каждом шагу
14 июня в 12:00
15 июня в 18:00
€100 за всё до 10 чел.
Групповая
10 часов
Замки Баварии: путешествие в сказочный мир Нойшванштайна и Линдерхофа
Погрузитесь в средневековую атмосферу Баварии, посетив знаменитые замки и живописные уголки
Начало: У начала 26 перона железнодорожного вокзала Мюнхен...
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
15 июня в 07:30
€129 за человека
Мини-группа
2 часа
Групповая прогулка по Мюнхену: от Marienplatz до Старого Петера
Погрузитесь в атмосферу Мюнхена в компании опытного гида, открывая лучшие места и истории города
Начало: На площади Мариенплатц / Marienplatz (у колонны с ...
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
€25 за человека
Индивидуальная
2 часа
Эксклюзивный тур по Старой Пинакотеке Мюнхена с личным гидом
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по Старой Пинакотеке, где каждое полотно расскажет свою уникальную историю
Начало: У касс в Старой Пинакотеке
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия в Немецкий технический музей Мюнхена
Приглашаем в увлекательное путешествие по Немецкому техническому музею в Мюнхене с опытным гидом. Познакомьтесь с наукой и техникой
Начало: У входа в музей
15 июня в 13:30
16 июня в 09:30
€267 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Историческая экскурсия Мюнхена: следы Третьего Рейха
Погрузитесь в историю Мюнхена, место зарождения нацистской идеологии и ключевые события Третьего Рейха
Начало: У Isartor
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€160 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по легендам Старого Мюнхена: путешествие в прошлое
Загадочный Мюнхен ждет вас: раскройте тайны и легенды города в увлекательной экскурсии по его старинным улицам
Начало: В районе Одеонсплатц
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€160 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Мюнхен глазами местных: путешествие по душе города
Погрузитесь в атмосферу настоящего Мюнхена вместе с экскурсией, которая раскроет вам сердце Баварии
1 авг в 09:30
2 авг в 09:30
€104 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие во времени: эксклюзивная экскурсия по Мюнхену
Погрузитесь в мир королей и императоров, искусства и инноваций с индивидуальной экскурсией по Мюнхену
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мюнхен для детей: интерактивное путешествие по городу секретов
Приглашаем на захватывающее приключение по Мюнхену, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Marienplatz
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€79 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по Мюнхену: впечатляющее путешествие с камерой
Погрузитесь в атмосферу Мюнхена и зафиксируйте лучшие моменты вашего путешествия с профессиональным фотографом
Начало: На площади Karlplatz Stachus
12 июня в 15:00
13 июня в 08:00
€220 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер в Мюнхене: комфорт и надежность
Путешествие в Мюнхен станет проще с индивидуальным трансфером. Встреча в аэропорту и доставка по нужному адресу с русскоязычным водителем
10 июня в 19:30
11 июня в 08:30
€134 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Дворец Херренкимзе: баварский Версаль на озере
Познакомьтесь с роскошным дворцом Херренкимзе, построенным королем Людовиком II. Окунитесь в атмосферу французского абсолютизма
Начало: У причала Прин на Кимзе
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Бамберг - город самых счастливых немцев
Погрузитесь в атмосферу средневекового Бамберга, где каждый уголок хранит свою историю. Насладитесь уникальной архитектурой и традиционной кухней
Начало: Grüner Markt
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€170 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
В мире Кандинского: экспрессионизм и «Синий Всадник» в Мюнхене
Погрузитесь в эпоху модернизма на экскурсии, посвященной Кандинскому и его влиянию на искусство
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Мюнхену на велосипеде - рассмотреть город со всех ракурсов
Станьте активным участником велосипедного приключения в Мюнхене. Посетите парки, площади и пивные сады, узнайте о баварских князьях и традициях
Начало: На Главном вокзале
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
от €145 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Хмельной Мюнхен: экскурсия с дегустацией пива в традиционных барах
Погрузитесь в мир баварского пива с экспертом, открывая тайны пивоварения и наслаждаясь дегустацией
11 июня в 15:00
12 июня в 15:00
€170 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Фантастические твари Мюнхена: волшебное приключение для детей
Погрузитесь в мир магии на уникальной экскурсии, где ваш ребенок станет учеником школы чародейства
Начало: В районе Marienplatz
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€156 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мюнхен и династия Виттельсбахов: путешествие по городу-резиденции
Погрузитесь в историю Мюнхена, следуя по следам династии Виттельсбахов. Откройте для себя архитектурные шедевры и сокровища королевской семьи
Начало: У входа в Туристическую информацию в здании Новой ...
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от €100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Королевской Резиденции Мюнхена: история и роскошь
Погрузитесь в мир баварской монархии, исследуя сокровища и роскошь дворцовых интерьеров Королевской Резиденции
Начало: Max-Joseph-Platz
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великолепный Нимфенбург: путешествие в сердце баварской истории
Захватывающее путешествие по дворцу Нимфенбург в Мюнхене: от королевских залов до тайных историй любви
Начало: У дворца Нимфенбург
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€156 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Экспресс-тур по Мюнхену: погружение в историю и культуру
Приглашаем на экскурсию по Мюнхену, где за несколько часов вы узнаете его секреты и легенды
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
€60 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Орлиное гнездо и Королевское озеро: величие Баварии
Познайте дикую красоту Баварии, посетив Орлиное гнездо и Королевское озеро с профессиональным гидом
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€334 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Шедевры Старой пинакотеки: Рафаэль, Тициан, Рубенс и другие
Погрузитесь в мир европейской живописи от Средневековья до 18 века. Узнайте тайны картин Рафаэля, Тициана, Рубенса и других мастеров
Начало: В холле Старой пинакотеки
Завтра в 13:00
21 июня в 10:00
€134 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие на трамвае: исторические кварталы и знаменитости Мюнхена
Загляните в сердце Мюнхена с экскурсией на трамвае. Уникальный маршрут раскроет секреты исторических кварталов и знаменитых жителей
Начало: На Карлсплатц
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
€140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия для детей в Баварском национальном музее
Об истории рыцарства, прекрасных дамах и нравах Средневековья
Начало: На Принцрегентштрассе
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€163 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Модерн в Мюнхене: путешествие по архитектуре югендштиля
Погрузитесь в мир югендштиля с экскурсией по Мюнхену, где архитектура воплощает эпоху модерна
Начало: Ludwigstrasse
10 июня в 08:00
11 июня в 10:00
€156 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мемориал Дахау. То, о чем нельзя забывать
Экскурсия по мемориальному комплексу Дахау в Мюнхене познакомит вас с историей первого немецкого концентрационного лагеря и его трагическими событиями
Начало: У входа в инфоцентр мемориала Дахау
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Авто-пешеходная экскурсия по Мюнхену: от исторического центра до современных кварталов
Погрузитесь в атмосферу Мюнхена, сочетая автомобильную и пешую экскурсии. Узнайте, почему этот город привлекает людей со всего мира
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
€167 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рождественская сказка в Мюнхене: ярмарки, легенды и глинтвейн
Почувствуйте волшебство Рождества в Мюнхене: уникальные ярмарки, теплый глинтвейн и захватывающие истории
1 авг в 11:00
2 авг в 11:00
€118 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Баварский Версаль и Женский остров: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу королевской Баварии, посетив дворец Херренкимзее и старейший женский монастырь на островах Кимзее
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
€247 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Замок Нойшванштайн и баварские жемчужины: экскурсия из Мюнхена
Приглашаем на уникальную экскурсию из Мюнхена: замок Нойшванштайн, деревня Обераммергау и монастырь Этталь ждут вас
Начало: Из вашего отеля
22 июня в 08:30
23 июня в 08:00
€480 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Выгодный трансфер в Мюнхене: комфорт и надежность
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Мюнхена и отвезёт по нужному адресу. Помощь с багажом и интересные рассказы о городе по пути гарантированы
Завтра в 07:00
10 июня в 00:00
€120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Остров Роз: по следам Людвига II и императрицы Сиси
Погрузитесь в романтику XIX века на индивидуальной экскурсии по следам Людвига II и императрицы Сиси в Мюнхене
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
€260 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
11 часов
Средневековые жемчужины Германии: путешествие по Ротенбургу и Нёрдлингену
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя великолепные города Ротенбург и Нёрдлинген с экспертом по истории
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
€300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мюнхен в коричневом: эпоха Третьего Рейха
Пройти по местам, связанным с деятельностью нацистов, и поразмышлять о страшных событиях XX века
Начало: На Мариенплатц
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€134 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
«Божественное» пиво и монастырские традиции
Прогуляться по старинному монастырю Андекс и отведать прекрасное местное пиво
10 июня в 13:00
14 июня в 09:00
€280 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотосессия на площади Мюнхена в роскошном платье
Почувствовать себя принцессой в европейском городе
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
€290 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- LLyudmila5 июня 2024Понравилось всё: встреча с Нелли, нескучные рассказы о достопримечательных местах Мюнхена, разнообразие тем и комфортное времяпрепровождение. После экскурсии Нелли написала мне,
- ААйгерим4 июня 2024Большое спасибо гиду Владимиру и Дарье за организацию, нам с родителями очень понравилась экскурсия. Владимир интересно рассказывает и знает своё дело.
- ООксана3 июня 2024Дарья зажигательный человек! Подняла нам настроение в дождливую погоду и рассказала много интересного! Очень благодарны ей за замечательную экскурсию!
- ТТатьяна1 июня 2024Посетила данную экскурсию 12 мая. Экскурсия заявлена как групповая, но Анна провела ее для меня, несмотря на то, что других
- EEkaterina30 мая 2024Маленькая группа, состоящая из 2 чел., живущих в Германии, осуществила поездку на озеро Chiemsee с посещением дворцово- паркового комплекса Баварский
- KKonstantin29 мая 2024Сегодня мы вошли во врата Мюнхена и прошли те площади и улицы, где когда-то ступали известные личности. Люди, которые вершили
- SSergey28 мая 2024Экскурсия была проведена на высоком уровне!
- SSvetlana28 мая 2024Спасибо большое за экскурсию! Нам было очень интересно!
- ММаксим28 мая 2024Экскурсия на одном дыхании, и познавательная и богатая на исторические факты. Всячески рекомендую
- ЕЕвгений27 мая 2024Нелли, отличный гид. Все было содержательно, весело и с чувством юмора. Узнали много интересных деталей, получили хорошие рекомендации по ресторанам. Смело рекомендуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Летние»
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