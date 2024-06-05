🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 192 отзыва Мюнхен: увлекательное путешествие по баварской истории и культуре Мюнхен: проникнитесь духом баварской столицы в увлекательной прогулке по её сердцу с экспертом € 94 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 17 отзывов Мюнхен - любовь с первого взгляда: путешествие по историческим местам Погрузитесь в атмосферу Мюнхена: от величественных площадей до тайн монархической династии Начало: На площади Мариенплатц € 100 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 47 отзывов Индивидуальная экскурсия в Мюнхене: история и культура за 2 часа Познайте сердце Баварии с экскурсией «Главное в Мюнхене за 2 часа» - путешествие в мир истории и культуры Начало: На Марниенплатц € 94 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 69 отзывов Тайны и шарм Мюнхена: индивидуальная экскурсия Легкая прогулка по Старому городу Мюнхена для новичков и знатоков. Узнайте легенды, традиции и секреты города Начало: На Мариенплатц (Marienplatz) у фонтана Рыбка € 94 за всё до 7 чел.

Индивидуальная 7 часов 35 отзывов Замки Мюнхена: Нойшванштайн и мир германских саг в одной экскурсии Исследуйте замки Нойшванштайн и Линдерхоф, проникнитесь духом средневековья в индивидуальной экскурсии по Мюнхену € 267 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 85 отзывов Замки баварских королей: путешествие по Мюнхену Ваш уникальный шанс исследовать величие баварских замков и насладиться альпийскими пейзажами в индивидуальной поездке € 267 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 89 отзывов Первый день в Мюнхене: индивидуальная экскурсия Идеальная экскурсия для первого дня в Мюнхене! Прогулка по Мариенплатц, Фрауэнкирхе и Хойфбройхаус. Узнайте историю и легенды города Начало: Мариенплятц, Мюнхен € 129 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 16 отзывов Первое знакомство с Мюнхеном: история, культура, традиции Погрузитесь в баварскую культуру с экскурсией «Первое знакомство с Мюнхеном», где история оживает на каждом шагу € 100 за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 203 отзыва Замки Баварии: путешествие в сказочный мир Нойшванштайна и Линдерхофа Погрузитесь в средневековую атмосферу Баварии, посетив знаменитые замки и живописные уголки Начало: У начала 26 перона железнодорожного вокзала Мюнхен... Расписание: в субботу и воскресенье в 07:30 € 129 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 167 отзывов Групповая прогулка по Мюнхену: от Marienplatz до Старого Петера Погрузитесь в атмосферу Мюнхена в компании опытного гида, открывая лучшие места и истории города Начало: На площади Мариенплатц / Marienplatz (у колонны с ... Расписание: ежедневно в 15:00 € 25 за человека

Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Эксклюзивный тур по Старой Пинакотеке Мюнхена с личным гидом Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по Старой Пинакотеке, где каждое полотно расскажет свою уникальную историю Начало: У касс в Старой Пинакотеке € 140 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 15 отзывов Индивидуальная экскурсия в Немецкий технический музей Мюнхена Приглашаем в увлекательное путешествие по Немецкому техническому музею в Мюнхене с опытным гидом. Познакомьтесь с наукой и техникой Начало: У входа в музей € 267 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 18 отзывов Историческая экскурсия Мюнхена: следы Третьего Рейха Погрузитесь в историю Мюнхена, место зарождения нацистской идеологии и ключевые события Третьего Рейха Начало: У Isartor € 160 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 23 отзыва Экскурсия по легендам Старого Мюнхена: путешествие в прошлое Загадочный Мюнхен ждет вас: раскройте тайны и легенды города в увлекательной экскурсии по его старинным улицам Начало: В районе Одеонсплатц € 160 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 84 отзыва Мюнхен глазами местных: путешествие по душе города Погрузитесь в атмосферу настоящего Мюнхена вместе с экскурсией, которая раскроет вам сердце Баварии € 104 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 3 часа 20 отзывов Путешествие во времени: эксклюзивная экскурсия по Мюнхену Погрузитесь в мир королей и императоров, искусства и инноваций с индивидуальной экскурсией по Мюнхену € 160 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Мюнхен для детей: интерактивное путешествие по городу секретов Приглашаем на захватывающее приключение по Мюнхену, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: На площади Marienplatz € 79 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 1 отзыв Фотопрогулка по Мюнхену: впечатляющее путешествие с камерой Погрузитесь в атмосферу Мюнхена и зафиксируйте лучшие моменты вашего путешествия с профессиональным фотографом Начало: На площади Karlplatz Stachus € 220 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 1 час 6 отзывов Трансфер в Мюнхене: комфорт и надежность Путешествие в Мюнхен станет проще с индивидуальным трансфером. Встреча в аэропорту и доставка по нужному адресу с русскоязычным водителем € 134 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Дворец Херренкимзе: баварский Версаль на озере Познакомьтесь с роскошным дворцом Херренкимзе, построенным королем Людовиком II. Окунитесь в атмосферу французского абсолютизма Начало: У причала Прин на Кимзе € 250 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Бамберг - город самых счастливых немцев Погрузитесь в атмосферу средневекового Бамберга, где каждый уголок хранит свою историю. Насладитесь уникальной архитектурой и традиционной кухней Начало: Grüner Markt € 170 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2 часа 2 отзыва В мире Кандинского: экспрессионизм и «Синий Всадник» в Мюнхене Погрузитесь в эпоху модернизма на экскурсии, посвященной Кандинскому и его влиянию на искусство € 160 за всё до 5 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 3 часа 2 отзыва По Мюнхену на велосипеде - рассмотреть город со всех ракурсов Станьте активным участником велосипедного приключения в Мюнхене. Посетите парки, площади и пивные сады, узнайте о баварских князьях и традициях Начало: На Главном вокзале от € 145 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 5 отзывов Хмельной Мюнхен: экскурсия с дегустацией пива в традиционных барах Погрузитесь в мир баварского пива с экспертом, открывая тайны пивоварения и наслаждаясь дегустацией € 170 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Фантастические твари Мюнхена: волшебное приключение для детей Погрузитесь в мир магии на уникальной экскурсии, где ваш ребенок станет учеником школы чародейства Начало: В районе Marienplatz € 156 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Мюнхен и династия Виттельсбахов: путешествие по городу-резиденции Погрузитесь в историю Мюнхена, следуя по следам династии Виттельсбахов. Откройте для себя архитектурные шедевры и сокровища королевской семьи Начало: У входа в Туристическую информацию в здании Новой ... от € 100 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Экскурсия по Королевской Резиденции Мюнхена: история и роскошь Погрузитесь в мир баварской монархии, исследуя сокровища и роскошь дворцовых интерьеров Королевской Резиденции Начало: Max-Joseph-Platz € 160 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Великолепный Нимфенбург: путешествие в сердце баварской истории Захватывающее путешествие по дворцу Нимфенбург в Мюнхене: от королевских залов до тайных историй любви Начало: У дворца Нимфенбург € 156 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 9 отзывов Экспресс-тур по Мюнхену: погружение в историю и культуру Приглашаем на экскурсию по Мюнхену, где за несколько часов вы узнаете его секреты и легенды € 60 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 6 отзывов Орлиное гнездо и Королевское озеро: величие Баварии Познайте дикую красоту Баварии, посетив Орлиное гнездо и Королевское озеро с профессиональным гидом € 334 за всё до 7 чел.

Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Шедевры Старой пинакотеки: Рафаэль, Тициан, Рубенс и другие Погрузитесь в мир европейской живописи от Средневековья до 18 века. Узнайте тайны картин Рафаэля, Тициана, Рубенса и других мастеров Начало: В холле Старой пинакотеки € 134 за всё до 6 чел.

🚋 На трамвае Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Путешествие на трамвае: исторические кварталы и знаменитости Мюнхена Загляните в сердце Мюнхена с экскурсией на трамвае. Уникальный маршрут раскроет секреты исторических кварталов и знаменитых жителей Начало: На Карлсплатц € 140 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Экскурсия для детей в Баварском национальном музее Об истории рыцарства, прекрасных дамах и нравах Средневековья Начало: На Принцрегентштрассе € 163 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Модерн в Мюнхене: путешествие по архитектуре югендштиля Погрузитесь в мир югендштиля с экскурсией по Мюнхену, где архитектура воплощает эпоху модерна Начало: Ludwigstrasse € 156 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Мемориал Дахау. То, о чем нельзя забывать Экскурсия по мемориальному комплексу Дахау в Мюнхене познакомит вас с историей первого немецкого концентрационного лагеря и его трагическими событиями Начало: У входа в инфоцентр мемориала Дахау € 180 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 21 отзыв Авто-пешеходная экскурсия по Мюнхену: от исторического центра до современных кварталов Погрузитесь в атмосферу Мюнхена, сочетая автомобильную и пешую экскурсии. Узнайте, почему этот город привлекает людей со всего мира € 167 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 4 отзыва Рождественская сказка в Мюнхене: ярмарки, легенды и глинтвейн Почувствуйте волшебство Рождества в Мюнхене: уникальные ярмарки, теплый глинтвейн и захватывающие истории € 118 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚉 На поезде Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Баварский Версаль и Женский остров: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу королевской Баварии, посетив дворец Херренкимзее и старейший женский монастырь на островах Кимзее € 247 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Замок Нойшванштайн и баварские жемчужины: экскурсия из Мюнхена Приглашаем на уникальную экскурсию из Мюнхена: замок Нойшванштайн, деревня Обераммергау и монастырь Этталь ждут вас Начало: Из вашего отеля € 480 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 1 час 1 отзыв Выгодный трансфер в Мюнхене: комфорт и надежность Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Мюнхена и отвезёт по нужному адресу. Помощь с багажом и интересные рассказы о городе по пути гарантированы € 120 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Остров Роз: по следам Людвига II и императрицы Сиси Погрузитесь в романтику XIX века на индивидуальной экскурсии по следам Людвига II и императрицы Сиси в Мюнхене € 260 за всё до 7 чел.

Индивидуальная 11 часов Средневековые жемчужины Германии: путешествие по Ротенбургу и Нёрдлингену Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя великолепные города Ротенбург и Нёрдлинген с экспертом по истории € 300 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Мюнхен в коричневом: эпоха Третьего Рейха Пройти по местам, связанным с деятельностью нацистов, и поразмышлять о страшных событиях XX века Начало: На Мариенплатц € 134 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов «Божественное» пиво и монастырские традиции Прогуляться по старинному монастырю Андекс и отведать прекрасное местное пиво € 280 за всё до 10 чел.