Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Старая пинакотека Мюнхена — одна из известнейших галерей мира — это собрание главных произведений живописцев от эпохи Средневековья до середины 18 века: Альбрехта Альтдорфера, Альбрехта Дюрера, Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, Тициана, Питера Пауля Рубенса, Рембрандта.



На экскурсии вы узнаете, как и кто собрал столь ценную коллекцию, познакомитесь с 10 основными экспонатами картинной галереи и поймете, какие секреты они скрывают. 5 5 отзывов

Анна Ваш гид в Мюнхене Задать вопрос Групповая экскурсия €60 за человека 5 5 отзывов 🇷🇺 русский 2 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Групповая пешеходная экскурсия. Старая Пинакотека Мюнхена входит в 10 самых знаменитых картинных галерей Европы. Многие другие коллекции размещены в дворцовых постройках. А в Мюнхене для галереи было построено специальное, отдельно стоящее здание в стиле флорентийского дворца-палаццо. Заинтриговали? А ведь не только здание, но и коллекция полотен великих художников-мастеров начала XII – начала XIX века производит незабываемое впечатление. Мы приглашаем вас познакомиться с главными шедеврами Старой Пинакотеки – работами Альбрехта Альтдорфера, Альбрехта Дюрера, Леонардо до Винчи, Рафаэля, Тициана, великого Рубенса, Рембрандта. Во время экскурсии по Старой Пинакотеке вас ждет знакомство с 10 основными общепризнанными шедеврами картинной галереи.

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Ответы на вопросы Что включено Услуги гида Что не входит в цену Входные билеты - 1 евро (для лиц старше 18 лет) Где начинаем и завершаем? Начало: Барер Стр. 27, 80333 Мюнхен Завершение: Barer Str. 27, 80333 München Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.