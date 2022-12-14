Старая пинакотека Мюнхена — одна из известнейших галерей мира — это собрание главных произведений живописцев от эпохи Средневековья до середины 18 века: Альбрехта Альтдорфера, Альбрехта Дюрера, Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, Тициана, Питера Пауля Рубенса, Рембрандта.
На экскурсии вы узнаете, как и кто собрал столь ценную коллекцию, познакомитесь с 10 основными экспонатами картинной галереи и поймете, какие секреты они скрывают.
На экскурсии вы узнаете, как и кто собрал столь ценную коллекцию, познакомитесь с 10 основными экспонатами картинной галереи и поймете, какие секреты они скрывают.
Описание экскурсииГрупповая пешеходная экскурсия. Старая Пинакотека Мюнхена входит в 10 самых знаменитых картинных галерей Европы. Многие другие коллекции размещены в дворцовых постройках. А в Мюнхене для галереи было построено специальное, отдельно стоящее здание в стиле флорентийского дворца-палаццо. Заинтриговали? А ведь не только здание, но и коллекция полотен великих художников-мастеров начала XII – начала XIX века производит незабываемое впечатление. Мы приглашаем вас познакомиться с главными шедеврами Старой Пинакотеки – работами Альбрехта Альтдорфера, Альбрехта Дюрера, Леонардо до Винчи, Рафаэля, Тициана, великого Рубенса, Рембрандта. Во время экскурсии по Старой Пинакотеке вас ждет знакомство с 10 основными общепризнанными шедеврами картинной галереи.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты - 1 евро (для лиц старше 18 лет)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Барер Стр. 27, 80333 Мюнхен
Завершение: Barer Str. 27, 80333 München
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Y
Очень понравилась экскурсия с экскурсоводом Анной по Старой пинокотеке. Узнала много интересного, после такой экскурсии хочется снова вернуться и познакомиться с другими шедеврами Новой пинокотеки.
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с
Понравилось все. Гид-обладающий глубокими знаниями темы, которого можно слушать неутомимо много времени. Такие профессиональны редкость
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О
Это был не гид. Это был БОГ искусства! Анатолий настолько шедеврально походит к экскурсии, что не жалко никаких денег!
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O
Это был не гид. Это был БОГ искусства! Анатолий настолько шедеврально походит к экскурсии, что не жалко никаких денег!
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Р
Великолепная экскурсия! Время просто пролетело. Огромное спасибо Леониду!
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