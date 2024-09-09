Экскурсии в Пинакотеку в Мюнхене

Найдено 3 экскурсии в категории «Пинакотека» в Мюнхене на русском языке, цены от €134. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Знакомство с коллекцией Старой Пинакотеки
15 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Эксклюзивный тур по Старой Пинакотеке Мюнхена с личным гидом
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по Старой Пинакотеке, где каждое полотно расскажет свою уникальную историю
Начало: У касс в Старой Пинакотеке
20 сен в 10:00
21 сен в 10:00
140 за всё до 5 чел.
Шедевры Старой пинакотеки
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Шедевры Старой пинакотеки: Рафаэль, Тициан, Рубенс и другие
Погрузитесь в мир европейской живописи от Средневековья до 18 века. Узнайте тайны картин Рафаэля, Тициана, Рубенса и других мастеров
Начало: В холле Старой пинакотеки
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
134 за всё до 6 чел.
Велотур по Мюнхену
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Велотур по Мюнхену
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: по запросу
Завтра в 09:00
20 сен в 09:00
170 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    9 сентября 2024
    Знакомство с коллекцией Старой Пинакотеки
    Провели незабываемо время, отложилась в памяти информация, спасибо
  • М
    Марина
    5 июля 2024
    Знакомство с коллекцией Старой Пинакотеки
    Экскурсия по Старой Пинакотеке прошла чудесно, мой гид Татьяна выбрала из всего многообразия представленных картин самые интересные и важные, подробно
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    о них рассказала. При этом не перегружала какой то сложной информацией. Отвечала на мои вопросы и комментарии. Мне быоло очень легко и приятно во время экскурсии, спасибо большое Татьяне

  • А
    Алексей
    13 января 2024
    Знакомство с коллекцией Старой Пинакотеки
    Спасибо Татьяне! Несмотря на то, что у нас было очень мало времени – 1 ч 15 мин – Татьяна сумела показать главные картины и интересно о них рассказать. Нам с сыновьями понравилось, хочется сюда вернуться.
    Спасибо Татьяне! Несмотря на то, что у нас было очень мало времени – 1 ч 15Спасибо Татьяне! Несмотря на то, что у нас было очень мало времени – 1 ч 15Спасибо Татьяне! Несмотря на то, что у нас было очень мало времени – 1 ч 15Спасибо Татьяне! Несмотря на то, что у нас было очень мало времени – 1 ч 15Спасибо Татьяне! Несмотря на то, что у нас было очень мало времени – 1 ч 15Спасибо Татьяне! Несмотря на то, что у нас было очень мало времени – 1 ч 15Спасибо Татьяне! Несмотря на то, что у нас было очень мало времени – 1 ч 15Спасибо Татьяне! Несмотря на то, что у нас было очень мало времени – 1 ч 15Спасибо Татьяне! Несмотря на то, что у нас было очень мало времени – 1 ч 15Спасибо Татьяне! Несмотря на то, что у нас было очень мало времени – 1 ч 15
  • А
    Анонина
    23 декабря 2023
    Шедевры Старой пинакотеки
    Огромное спасибо Наталье за чудесную экскурсию! Я уже давно поняла, что самостоятельно бродить по картинным галереям, это ты теряешь большую
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    часть самого прекрасного и важного в экспозиции. Наталья же провела, показала и рассказала все самое важное, прекрасное и интересное! Очень занимательно и с массой легко воспринимаемой информации проведенная экскурсия. Полный восторг! Обязательно буду рекомендовать всем занкомым! Еще раз огромное спасибо!

  • А
    Анна
    23 декабря 2023
    Шедевры Старой пинакотеки
    Мы гуляли по Пинакотеке с Натальей, очень понравилась подача, материал. Было увлекательно, иногда захватывающе и даже до мурашек! Всем советуем посещать галерею именно с гидом, совсем иначе смотришь на произведения искусства.

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Пинакотека»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мюнхене
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомство с коллекцией Старой Пинакотеки
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  3. Велотур по Мюнхену
Какие места ещё посмотреть в Мюнхене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Новая ратуша
  2. Самое главное
  3. Мариенплац
  4. Мюнхенская резиденция
  5. Площадь Одеонсплац
  6. Пивной ресторан Хофбройхаус
  7. Одеонсплац
  8. Нойшванштайн
  9. Церковь Святого Михаила
  10. Дворец Нимфенбург
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в сентябре 2024
Сейчас в Мюнхене в категории "Пинакотека" можно забронировать 3 экскурсии от 134 до 170. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Мюнхене (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Пинакотека», 17 ⭐ отзывов, цены от €134. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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