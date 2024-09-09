2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Эксклюзивный тур по Старой Пинакотеке Мюнхена с личным гидом
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по Старой Пинакотеке, где каждое полотно расскажет свою уникальную историю
Начало: У касс в Старой Пинакотеке
20 сен в 10:00
21 сен в 10:00
€140 за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Шедевры Старой пинакотеки: Рафаэль, Тициан, Рубенс и другие
Погрузитесь в мир европейской живописи от Средневековья до 18 века. Узнайте тайны картин Рафаэля, Тициана, Рубенса и других мастеров
Начало: В холле Старой пинакотеки
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€134 за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Велотур по Мюнхену
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: по запросу
Завтра в 09:00
20 сен в 09:00
€170 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия9 сентября 2024Провели незабываемо время, отложилась в памяти информация, спасибо
- ММарина5 июля 2024Экскурсия по Старой Пинакотеке прошла чудесно, мой гид Татьяна выбрала из всего многообразия представленных картин самые интересные и важные, подробно
- ААлексей13 января 2024Спасибо Татьяне! Несмотря на то, что у нас было очень мало времени – 1 ч 15 мин – Татьяна сумела показать главные картины и интересно о них рассказать. Нам с сыновьями понравилось, хочется сюда вернуться.
- ААнонина23 декабря 2023Огромное спасибо Наталье за чудесную экскурсию! Я уже давно поняла, что самостоятельно бродить по картинным галереям, это ты теряешь большую
- ААнна23 декабря 2023Мы гуляли по Пинакотеке с Натальей, очень понравилась подача, материал. Было увлекательно, иногда захватывающе и даже до мурашек! Всем советуем посещать галерею именно с гидом, совсем иначе смотришь на произведения искусства.
Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Пинакотека»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мюнхене
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Мюнхене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в сентябре 2024
Сейчас в Мюнхене в категории "Пинакотека" можно забронировать 3 экскурсии от 134 до 170. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Мюнхене (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Пинакотека», 17 ⭐ отзывов, цены от €134. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь