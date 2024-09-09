читать дальше часть самого прекрасного и важного в экспозиции. Наталья же провела, показала и рассказала все самое важное, прекрасное и интересное! Очень занимательно и с массой легко воспринимаемой информации проведенная экскурсия. Полный восторг! Обязательно буду рекомендовать всем занкомым! Еще раз огромное спасибо!

Огромное спасибо Наталье за чудесную экскурсию! Я уже давно поняла, что самостоятельно бродить по картинным галереям, это ты теряешь большую