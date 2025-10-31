М Михаил Спасибо большое Анне за интереснейшие 2 часа в центре Мюнхена. Анна поразила нашу небольшую группу из трёх человек своим чарующим обаянием, профессиональным повествованием и настоящей любовью к городу. Внезапно захотелось купить билеты в Мюнхенский театр, посетить снова те места, в которых мы сегодня благодаря Анне оказались.

Рекомендуем Анну - мы в восторге!

Мадина Спасибо огромное Анне,очень интересно рассказывала, экскурсия неспешная и в то же время очень насыщенная! Очень рекомендую.

Д Динара Анна великолепный гид с уникальным знанием истории и города! Шикарно провели время на экскурсии по Мюнхену с ней! Спасибо большое ВАМ от нашей большой дружной компании!!! Всем настоятельно рекомендую!!!

B Bachar Анна провела для нас увлекательную экскурсию по Старому Мюнхену. Профессионально и качественно. Рекомендуем безусловно.