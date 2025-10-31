Вас ждёт увлекательное путешествие по Старому городу Мюнхена, где история оживает на каждом шагу.
Начните с Мариенплац и отправляйтесь к резиденции Виттельсбахов, чтобы узнать о династии, правившей Баварией более 700 лет.
Величественный
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Величественный собор Фрауэнкирхе
- 🎨 Современное искусство в ’Пять дворов’
- 🍺 Легендарный Хофбройхаус
- 🗺️ Авторская карта музеев
- 🏛️ История ’белого золота’ на Променаденплац
Что можно увидеть
- Мариенплац
- Собор Фрауэнкирхе
- Променаденплац
- Пассаж ’Пять дворов’
- Одеонсплац
- Хофбройхаус
Описание экскурсии
Мы пройдёмся от Мариенплац до императорской резиденции Виттельсбахов — династии, которая правила Баварией более 700 лет.
- Вы увидите величественный собор Фрауэнкирхе. Узнаете, где спрятан «след дьявола» и как церковь успели построить за 20 лет
- Побываете на Променаденплац — месте, где «белое золото» сделало Мюнхен богатым и влиятельным
- Вдохновитесь современным искусством и зелёной архитектурой в пассаже «Пять дворов»
- Заглянете на Одеонсплац — самую «итальянскую» площадь города
- Посетите легендарный Хофбройхаус, где любили бывать Моцарт, Сиси и… Ленин
- Познакомитесь с неожиданными историями о королях, архитекторах, художниках и герцогах, которые создали неповторимое лицо Мюнхена
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Мариенплац
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Мюнхене
Провела экскурсии для 88 туристов
Я искусствовед и официальный лицензированный гид города Мюнхен (Landeshauptstadt München). Люблю Мюнхен и рассказываю о нём с интересом, простым языком. На своих экскурсиях я не просто рассказываю, что вы видите, —
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Михаил
31 окт 2025
Спасибо большое Анне за интереснейшие 2 часа в центре Мюнхена. Анна поразила нашу небольшую группу из трёх человек своим чарующим обаянием, профессиональным повествованием и настоящей любовью к городу. Внезапно захотелось купить билеты в Мюнхенский театр, посетить снова те места, в которых мы сегодня благодаря Анне оказались.
Рекомендуем Анну - мы в восторге!
Мадина
22 окт 2025
Спасибо огромное Анне,очень интересно рассказывала, экскурсия неспешная и в то же время очень насыщенная! Очень рекомендую.
Д
Динара
2 окт 2025
Анна великолепный гид с уникальным знанием истории и города! Шикарно провели время на экскурсии по Мюнхену с ней! Спасибо большое ВАМ от нашей большой дружной компании!!! Всем настоятельно рекомендую!!!
B
Bachar
9 сен 2025
Анна провела для нас увлекательную экскурсию по Старому Мюнхену. Профессионально и качественно. Рекомендуем безусловно.
О
Ольга
26 июл 2025
Спасибо огромное Анне за незабываемую прогулку по Мюнхену. Чувствовала себя в надежных и опытных руках. Даже за рамками экскурсии Анна была очень внимательна, и крайне помогла в вопросах навигации и рекомендаций куда сходить и что посмотреть. Спасибо! Всем рекомендую!
