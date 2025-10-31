Мои заказы

По Старому городу Мюнхена + авторская карта музеев

Путешествие по Старому городу Мюнхена подарит вам встречу с королями, легендами и современным искусством. Узнайте, что скрывают фасады
Вас ждёт увлекательное путешествие по Старому городу Мюнхена, где история оживает на каждом шагу.

Начните с Мариенплац и отправляйтесь к резиденции Виттельсбахов, чтобы узнать о династии, правившей Баварией более 700 лет.

Величественный
читать дальше

собор Фрауэнкирхе раскроет секреты своего строительства, а Променаденплац удивит историей о "белом золоте". Вдохновитесь современным искусством в пассаже "Пять дворов" и загляните на Одеонсплац. Завершите экскурсию в легендарном Хофбройхаусе, где бывали Моцарт и Ленин. В подарок - карта музеев для самостоятельного посещения

5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Величественный собор Фрауэнкирхе
  • 🎨 Современное искусство в ’Пять дворов’
  • 🍺 Легендарный Хофбройхаус
  • 🗺️ Авторская карта музеев
  • 🏛️ История ’белого золота’ на Променаденплац
По Старому городу Мюнхена + авторская карта музеев© Анна
По Старому городу Мюнхена + авторская карта музеев© Анна
По Старому городу Мюнхена + авторская карта музеев© Анна

Что можно увидеть

  • Мариенплац
  • Собор Фрауэнкирхе
  • Променаденплац
  • Пассаж ’Пять дворов’
  • Одеонсплац
  • Хофбройхаус

Описание экскурсии

Мы пройдёмся от Мариенплац до императорской резиденции Виттельсбахов — династии, которая правила Баварией более 700 лет.

  • Вы увидите величественный собор Фрауэнкирхе. Узнаете, где спрятан «след дьявола» и как церковь успели построить за 20 лет
  • Побываете на Променаденплац — месте, где «белое золото» сделало Мюнхен богатым и влиятельным
  • Вдохновитесь современным искусством и зелёной архитектурой в пассаже «Пять дворов»
  • Заглянете на Одеонсплац — самую «итальянскую» площадь города
  • Посетите легендарный Хофбройхаус, где любили бывать Моцарт, Сиси и… Ленин
  • Познакомитесь с неожиданными историями о королях, архитекторах, художниках и герцогах, которые создали неповторимое лицо Мюнхена

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Мариенплац
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Мюнхене
Провела экскурсии для 88 туристов
Я искусствовед и официальный лицензированный гид города Мюнхен (Landeshauptstadt München). Люблю Мюнхен и рассказываю о нём с интересом, простым языком. На своих экскурсиях я не просто рассказываю, что вы видите, —
читать дальше

я объясняю, почему это важно, кто за этим стоял и какие судьбы скрываются за архитектурой и артефактами. Вся информация основана на достоверных источниках и материалах городских архивов, а подача —лёгкая, живая, с реальными деталями и эмоциями. Вы получите проверенные исторические факты, а не «туристические легенды»; атмосферу, погружающую в эпоху; ответы на любые вопросы — от Людвига II до пивной культуры; и индивидуальный подход — для семей, школьников, индивидуальных путешественников и групп.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
М
Михаил
31 окт 2025
Спасибо большое Анне за интереснейшие 2 часа в центре Мюнхена. Анна поразила нашу небольшую группу из трёх человек своим чарующим обаянием, профессиональным повествованием и настоящей любовью к городу. Внезапно захотелось купить билеты в Мюнхенский театр, посетить снова те места, в которых мы сегодня благодаря Анне оказались.
Рекомендуем Анну - мы в восторге!
Мадина
Мадина
22 окт 2025
Спасибо огромное Анне,очень интересно рассказывала, экскурсия неспешная и в то же время очень насыщенная! Очень рекомендую.
Д
Динара
2 окт 2025
Анна великолепный гид с уникальным знанием истории и города! Шикарно провели время на экскурсии по Мюнхену с ней! Спасибо большое ВАМ от нашей большой дружной компании!!! Всем настоятельно рекомендую!!!
B
Bachar
9 сен 2025
Анна провела для нас увлекательную экскурсию по Старому Мюнхену. Профессионально и качественно. Рекомендуем безусловно.
О
Ольга
26 июл 2025
Спасибо огромное Анне за незабываемую прогулку по Мюнхену. Чувствовала себя в надежных и опытных руках. Даже за рамками экскурсии Анна была очень внимательна, и крайне помогла в вопросах навигации и рекомендаций куда сходить и что посмотреть. Спасибо! Всем рекомендую!

Входит в следующие категории Мюнхена

Похожие экскурсии из Мюнхена

Легенды и мифы Старого Мюнхена
Пешая
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия по легендам Старого Мюнхена: путешествие в прошлое
Загадочный Мюнхен ждет вас: раскройте тайны и легенды города в увлекательной экскурсии по его старинным улицам
Начало: В районе Одеонсплатц
18 ноя в 09:00
19 ноя в 09:00
€160 за всё до 7 чел.
Тайны и шарм Мюнхена
Пешая
2 часа
97 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Тайны и шарм Мюнхена
Прекрасная подача материала, много интересных фактов, отличный маршрут
Начало: На Мариенплатц (Marienplatz) у фонтана Рыбка
17 ноя в 08:00
18 ноя в 08:00
€134 за всё до 7 чел.
Мюнхен эпохи «Третьего Рейха»
Пешая
2 часа
-
10%
24 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Историческая экскурсия Мюнхена: следы Третьего Рейха
Погрузитесь в историю Мюнхена, место зарождения нацистской идеологии и ключевые события Третьего Рейха
Начало: На Мариенплатц
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€162€180 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Мюнхене. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Мюнхене