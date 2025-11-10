Мюнхен, административный центр Баварии, расположен всего в 380 км от Чехии. Этот город, основанный в 1158 году Генрихом Львом на реке Изар, славится множеством красивых памятников, парков, театров и музеев.
Культура и развлечения
Одним из самых ярких событий, проходящих в Мюнхене, является знаменитый пивной фестиваль Oktoberfest. Также стоит упомянуть о Музее БМВ и Олимпийской деревне, где проходила Олимпиада в 1972 году.
Что стоит посетить:
Frauenkirche — не пропустите легенду этой церкви.
Ворота Победы (Siegestor).
Башня церкви Святого Петра — поднимитесь и насладитесь панорамой города.
Площадь Viktualienmarkt — вкусные колбаски и атмосфера праздника.
Прогулки по городу
Мюнхен создан для прогулок: большие площади и просторные улицы делают его идеальным местом для исследования. Широкая набережная приглашает к отдыху, а рестораны предлагают разнообразные блюда на любой вкус.
Гастрономические открытия:
Местные жители предпочитают ресторан "Beef and pork", но помните, что в этом городе так много мяса, что не всегда легко оценить порции!
Для шопоголиков
Любители покупок найдут в Мюнхене свой рай. Здесь есть множество магазинов на любой вкус и кошелек, что подтверждено многими путешественниками.
Город Мюнхен. Музей БМВ. Сокровищница. Старая Мэрия. Новая Мэрия. Фонтан мясников. Viktualienmarkt
Собор Святого Петра. Аlter Hof. Музейная четверть. Пивоварня Hofbrauhaus
Что включено
Экскурсия. Транспорт. В дороге вода, кофе. Карта города.
Что не входит в цену
Билеты в музеи 8-10 евро. Обед - около 25 евро
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, пятница. 7 утра.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.