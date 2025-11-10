Мои заказы

В Мюнхен из Праги, знакомство с городом-музеем

Путешествие из Праги в Мюнхен предлагает комфорт и уникальные впечатления. Откройте для себя культурные сокровища и гастрономические изыски Баварии
Индивидуальная экскурсия из Праги в Мюнхен подарит незабываемые впечатления. Путешествие начинается с комфортной поездки, где можно расслабиться и насладиться видами.

В Мюнхене вы сможете посетить знаменитые достопримечательности, такие как Frauenkirche и
ворота Победы Siegestor. Насладитесь видом с башни церкви Святого Петра и прогуляйтесь по историческим улицам.

Мюнхен также известен своими ресторанами и магазинами, что делает его идеальным местом для любителей шопинга и гурманов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортная поездка
  • 🏰 Уникальные достопримечательности
  • 🍺 Знаменитые пивные
  • 🛍️ Шопинг в Мюнхене
  • 📚 Исторические легенды
Время начала: 07:00

Что можно увидеть

  • Frauenkirche
  • Ворота Победы Siegestor
  • Церковь Святого Петра
  • Старая Мерия
  • Hofbrauhaus
  • Viktualienmarkt

Описание экскурсии

Мюнхен — сердце Баварии

Мюнхен, административный центр Баварии, расположен всего в 380 км от Чехии. Этот город, основанный в 1158 году Генрихом Львом на реке Изар, славится множеством красивых памятников, парков, театров и музеев.

Культура и развлечения

Одним из самых ярких событий, проходящих в Мюнхене, является знаменитый пивной фестиваль Oktoberfest. Также стоит упомянуть о Музее БМВ и Олимпийской деревне, где проходила Олимпиада в 1972 году.

Что стоит посетить:

  • Frauenkirche — не пропустите легенду этой церкви.
  • Ворота Победы (Siegestor).
  • Башня церкви Святого Петра — поднимитесь и насладитесь панорамой города.
  • Старая Мэрия — теперь это музей игрушек.
  • Королевская пивная Hofbrauhaus — попробуйте легендарное пиво.
  • Площадь Viktualienmarkt — вкусные колбаски и атмосфера праздника.

Прогулки по городу

Мюнхен создан для прогулок: большие площади и просторные улицы делают его идеальным местом для исследования. Широкая набережная приглашает к отдыху, а рестораны предлагают разнообразные блюда на любой вкус.

Гастрономические открытия:

Местные жители предпочитают ресторан "Beef and pork", но помните, что в этом городе так много мяса, что не всегда легко оценить порции!

Для шопоголиков

Любители покупок найдут в Мюнхене свой рай. Здесь есть множество магазинов на любой вкус и кошелек, что подтверждено многими путешественниками.

Среда, пятница. 7 утра.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Город Мюнхен. Музей БМВ. Сокровищница. Старая Мэрия. Новая Мэрия. Фонтан мясников. Viktualienmarkt
  • Собор Святого Петра. Аlter Hof. Музейная четверть. Пивоварня Hofbrauhaus
Что включено
  • Экскурсия. Транспорт. В дороге вода, кофе. Карта города.
Что не входит в цену
  • Билеты в музеи 8-10 евро. Обед - около 25 евро
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, пятница. 7 утра.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

