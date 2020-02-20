2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Главные достопримечательности баварской столицы в компании профессионального гида

Юлия
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Юлия – ваш гид
Я покажу самые важные места Мюнхена и раскрою характер старинных площадей, церквей и улиц.

Помогу понять местную историю, архитектуру, менталитет, фольклорные и пивные традиции, а еще дам ценные практические советы!
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Мариенплатц
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Мюнхен — любовь с первого взгляда
Мюнхен — любовь с первого взгляда

Что вас ожидает

Символы Мюнхена
Вы увидите «визитные карточки» Старого и Нового Мюнхена: площадь Мариенплац, готическую Ратушу, церковь Святого Петра, собор Божьей Матери, площадь Одеон с галереей Полководцев и парк Резиденции. Узнаете, где проходит «золотая линия смельчаков», какая пивная считается самой знаменитой в городе и что называют Старым Двором Мюнхена.

О Мюнхене с интересом и любовью!
Я познакомлю вас с богатой историей, фольклорными и пивными традициями Мюнхена и менталитетом его жителей. А также расскажу о монархической династии Виттельсбахов: их резиденциях, заслугах, влиянии на Баварию и родственных связях с Российской Империей, Англией, Австрией и Францией.

Кому подойдет экскурсия

Это обзорный маршрут для первого знакомства с городом, который станет отличным фундаментом для дальнейшего самостоятельного исследования города.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
Cтоимость трехчасовой экскурсии c посещением всех достопримечательностей и обзором Резиденции составит 150 евро, четырехчасовой (включает также музей Сокровищницы) — 190 евро + входной билет в музей (7 евро)

Мюнхен — любовь с первого взгляда
Мюнхен — любовь с первого взгляда
Мюнхен — любовь с первого взгляда
Мюнхен — любовь с первого взгляда
Мюнхен — любовь с первого взгляда
Мюнхен — любовь с первого взгляда
Мюнхен — любовь с первого взгляда
Мюнхен — любовь с первого взгляда
Мюнхен — любовь с первого взгляда
Мюнхен — любовь с первого взгляда
Мюнхен — любовь с первого взгляда
Мюнхен — любовь с первого взгляда
Мюнхен — любовь с первого взгляда
Мюнхен — любовь с первого взгляда
Мюнхен — любовь с первого взгляда
Мюнхен — любовь с первого взгляда
Мюнхен — любовь с первого взгляда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Мариенплатц.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Юлия, я профессиональный гид, историк и искусствовед. С радостью покажу вам знаковые места и тайные уголки Мюнхена и Баварии и расскажу о них самое интересное. Надеюсь на скорую встречу!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

20 февраля 2020
Экскурсия прошла динамично, Юлия отлично владеет материалом, рассказывает интересно и раскладывает по полочкам. Нашей компании понравилось, узнали об истории Мюнхена основные моменты. Спасибо
31 декабря 2019
Отличная экскурсия для знакомства с городом. Мы были с детьми, гид смогла их заинтересовать и ответить на все вопросы.

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