2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Символы Мюнхена

Вы увидите «визитные карточки» Старого и Нового Мюнхена: площадь Мариенплац, готическую Ратушу, церковь Святого Петра, собор Божьей Матери, площадь Одеон с галереей Полководцев и парк Резиденции. Узнаете, где проходит «золотая линия смельчаков», какая пивная считается самой знаменитой в городе и что называют Старым Двором Мюнхена.

О Мюнхене с интересом и любовью!

Я познакомлю вас с богатой историей, фольклорными и пивными традициями Мюнхена и менталитетом его жителей. А также расскажу о монархической династии Виттельсбахов: их резиденциях, заслугах, влиянии на Баварию и родственных связях с Российской Империей, Англией, Австрией и Францией.

Кому подойдет экскурсия

Это обзорный маршрут для первого знакомства с городом, который станет отличным фундаментом для дальнейшего самостоятельного исследования города.