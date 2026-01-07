2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Я покажу самые важные места Мюнхена и раскрою характер старинных площадей, церквей и улиц. Помогу понять местную историю, архитектуру, менталитет, фольклорные и пивные традиции, а еще дам ценные практические советы!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Символы Мюнхена

Вы увидите «визитные карточки» Старого и Нового Мюнхена: площадь Мариенплац, готическую Ратушу, церковь Святого Петра, собор Божьей Матери, площадь Одеон с галереей Полководцев и парк Резиденции. Узнаете, где проходит «золотая линия смельчаков», какая пивная считается самой знаменитой в городе и что называют Старым Двором Мюнхена.

О Мюнхене с интересом и любовью!

Я познакомлю вас с богатой историей, фольклорными и пивными традициями Мюнхена и менталитетом его жителей. А также расскажу о монархической династии Виттельсбахов: их резиденциях, заслугах, влиянии на Баварию и родственных связях с Российской Империей, Англией, Австрией и Францией.

Кому подойдёт экскурсия

Это обзорный маршрут для первого знакомства с городом, который станет отличным фундаментом для дальнейшего самостоятельного исследования города.

Организационные детали