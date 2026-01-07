2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вы увидите «визитные карточки» Старого и Нового Мюнхена: площадь Мариенплац, готическую Ратушу, церковь Святого Петра, собор Божьей Матери, площадь Одеон с галереей Полководцев и парк Резиденции. Узнаете, где проходит «золотая линия смельчаков», какая пивная считается самой знаменитой в городе и что называют Старым Двором Мюнхена.
О Мюнхене с интересом и любовью!
Я познакомлю вас с богатой историей, фольклорными и пивными традициями Мюнхена и менталитетом его жителей. А также расскажу о монархической династии Виттельсбахов: их резиденциях, заслугах, влиянии на Баварию и родственных связях с Российской Империей, Англией, Австрией и Францией.
Кому подойдёт экскурсия
Это обзорный маршрут для первого знакомства с городом, который станет отличным фундаментом для дальнейшего самостоятельного исследования города.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная двухчасовая и не предполагает дополнительных расходов
Стоимость трёхчасовой экскурсии c посещением всех достопримечательностей и обзором Резиденции составит €210 + билеты
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Мариенплатц
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Мюнхене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 280 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Юлия, я профессиональный гид, историк и искусствовед. С радостью покажу вам знаковые места и тайные уголки Мюнхена и Баварии и расскажу о них самое интересное. Надеюсь на скорую встречу!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Д
Дарья
Прекрасная экскурсия! Были в Мюнхене всего пару часов, но благодаря Юлии город открылся с самой интересной стороны. Потрясающая подача, живые рассказы — можно гулять и слушать бесконечно!
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Ольга
Бывали в Мюнхене не раз, но с Юлией будто открыли его заново! Не только погрузились в историю и атмосферу города, но и уже спланировали программу следующей поездки. Юлия — настоящий профессионал: её экскурсии продуманы до мелочей, материал подаётся живо и увлекательно. При этом она легко подстраивается под интересы гостей, создавая по-настоящему комфортный формат. Однозначно рекомендую!
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E
Elena
Юля очень интересная женщина с огромными знаниями культуры и истории Было очень интересно ее слушать
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Д
Дарья
Юлия очень приятный, эрудированный человек! Гид который знает историю и с ней очень интересно! Спасибо за экскурсию, и до скорой встречи!
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A
Andrei
Превосходно! После прогулки с Юлией, Мюнхен открылся с новой стороны и возникло желание исследовать его еще и еще!
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С
Сергей
Хороший эрудированный экскурсовод. Рекомендую.
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