2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Мюнхен - любовь с первого взгляда

Осталось впечатление, будто в Мюнхене у нас есть к кому вернуться
Я покажу самые важные места Мюнхена и раскрою характер старинных площадей, церквей и улиц.

Помогу понять местную историю, архитектуру, менталитет, фольклорные и пивные традиции, а еще дам ценные практические советы!
4.9
38 отзывов
Мюнхен - любовь с первого взгляда
Мюнхен - любовь с первого взгляда
Мюнхен - любовь с первого взгляда

Описание экскурсии

Символы Мюнхена

Вы увидите «визитные карточки» Старого и Нового Мюнхена: площадь Мариенплац, готическую Ратушу, церковь Святого Петра, собор Божьей Матери, площадь Одеон с галереей Полководцев и парк Резиденции. Узнаете, где проходит «золотая линия смельчаков», какая пивная считается самой знаменитой в городе и что называют Старым Двором Мюнхена.

О Мюнхене с интересом и любовью!

Я познакомлю вас с богатой историей, фольклорными и пивными традициями Мюнхена и менталитетом его жителей. А также расскажу о монархической династии Виттельсбахов: их резиденциях, заслугах, влиянии на Баварию и родственных связях с Российской Империей, Англией, Австрией и Францией.

Кому подойдёт экскурсия

Это обзорный маршрут для первого знакомства с городом, который станет отличным фундаментом для дальнейшего самостоятельного исследования города.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная двухчасовая и не предполагает дополнительных расходов
  • Стоимость трёхчасовой экскурсии c посещением всех достопримечательностей и обзором Резиденции составит €210 + билеты

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Мариенплатц
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Мюнхене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 280 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Юлия, я профессиональный гид, историк и искусствовед. С радостью покажу вам знаковые места и тайные уголки Мюнхена и Баварии и расскажу о них самое интересное. Надеюсь на скорую встречу!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
36
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Д
Прекрасная экскурсия! Были в Мюнхене всего пару часов, но благодаря Юлии город открылся с самой интересной стороны. Потрясающая подача, живые рассказы — можно гулять и слушать бесконечно!
Прекрасная экскурсия! Были в Мюнхене всего пару часов, но благодаря Юлии город открылся с самой интересной
Прекрасная экскурсия! Были в Мюнхене всего пару часов, но благодаря Юлии город открылся с самой интересной
Прекрасная экскурсия! Были в Мюнхене всего пару часов, но благодаря Юлии город открылся с самой интересной
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Ольга
Бывали в Мюнхене не раз, но с Юлией будто открыли его заново! Не только погрузились в историю и атмосферу города, но и уже спланировали программу следующей поездки. Юлия — настоящий профессионал: её экскурсии продуманы до мелочей, материал подаётся живо и увлекательно. При этом она легко подстраивается под интересы гостей, создавая по-настоящему комфортный формат. Однозначно рекомендую!
Бывали в Мюнхене не раз, но с Юлией будто открыли его заново! Не только погрузились в
Бывали в Мюнхене не раз, но с Юлией будто открыли его заново! Не только погрузились в
Бывали в Мюнхене не раз, но с Юлией будто открыли его заново! Не только погрузились в
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E
Юля очень интересная женщина с огромными знаниями культуры и истории Было очень интересно ее слушать
Юля очень интересная женщина с огромными знаниями культуры и истории Было очень интересно ее слушать
Юля очень интересная женщина с огромными знаниями культуры и истории Было очень интересно ее слушать
Юля очень интересная женщина с огромными знаниями культуры и истории Было очень интересно ее слушать
Юля очень интересная женщина с огромными знаниями культуры и истории Было очень интересно ее слушать
Юля очень интересная женщина с огромными знаниями культуры и истории Было очень интересно ее слушать
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Д
Юлия очень приятный, эрудированный человек! Гид который знает историю и с ней очень интересно! Спасибо за экскурсию, и до скорой встречи!
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A
Превосходно! После прогулки с Юлией, Мюнхен открылся с новой стороны и возникло желание исследовать его еще и еще!
Превосходно! После прогулки с Юлией, Мюнхен открылся с новой стороны и возникло желание исследовать его еще и еще!
Превосходно! После прогулки с Юлией, Мюнхен открылся с новой стороны и возникло желание исследовать его еще и еще!
Превосходно! После прогулки с Юлией, Мюнхен открылся с новой стороны и возникло желание исследовать его еще и еще!
Превосходно! После прогулки с Юлией, Мюнхен открылся с новой стороны и возникло желание исследовать его еще и еще!
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С
Хороший эрудированный экскурсовод. Рекомендую.
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