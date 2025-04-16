12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в историю Мюнхена, место зарождения нацистской идеологии и ключевые события Третьего Рейха
Эта экскурсия предлагает уникальный взгляд на темные времена истории Мюнхена, когда город стал эпицентром нацистской пропаганды и военной мощи.
Вместе с опытным гидом вы пройдете по следам истории от Мариенплатц до читать дальшеуменьшить
Кеннигсплатца, увидите Хофбройхаус, где начиналась история НСДАП, и зал, где Гитлер проводил свои речи. Остановитесь на Одеонсплатц, чтобы услышать о Пивном путче и сопротивлении горожан. На улице Бриннерштрассе вы увидите место, где находилось главное здание Гестапо и Коричневый дом. Посетите Королевскую площадь и узнайте о «мюнхенском сговоре».
Экскурсия также затронет тему возрождения Мюнхена после войны и современное отношение немцев к этому периоду их истории. Все это поможет вам лучше понять, как исторические события отразились на сегодняшнем облике города
Лучшие месяцы для экскурсии с апреля по октябрь, когда комфортно гулять по городу и наслаждаться историческими местами.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Мариенплатц
Хофбройхаус
Одеонсплатц
Бриннерштрассе
Королевская площадь
Старая ратуша
Мемориалы жертвам Третьего Рейха
Описание экскурсии
Наш путь пройдет от Мариенплатц до Кеннигсплатц. Мы посетим всемирно известный Хофбройхаус — место рождения нацистской партии и увидим зал, в котором ораторствовал Гитлер. На площади Одеонсплатц мы остановимся, чтобы узнать о «Пивном путче» и очагах сопротивления бюргеров. На улице Бриннерштрассе увидим место, где находилось главное здание Гестапо и Коричневый дом — штаб-квартира НСДАП с личным кабинетом Гитлера. На помпезной Королевской площади увидим следы свастики на здании, где был подписан печально известный «мюнхенский сговор».
Старая ратуша, мемориалы жертвам Третьего Рейха и многое другое. Вы узнаете, как Мюнхен, почти полностью разрушенный в результате бомбардировок союзников, возрождался из пепла. Я также поведаю о современном отношении немцев к странице своей истории, называемой «Третий Рейх»
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Мариенплатц
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирена — ваша команда гидов в Мюнхене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 6910 туристов
Gruess Gott! Приглашаю на увлекательные экскурсии по Мюнхену, в музеи, замки и города Баварии. Я лицензированный гид с 2011 года, знаю жизнь местных изнутри. Мой муж, родственники и друзья — читать дальшеуменьшить
коренные немцы. Экскурсии провожу я лично и команда увлеченных профессионалов. Мы нетривиально и доступно расскажем об истории, традициях, современности и искусстве. На наших маршрутах живые эмоции и самые вкусные места! Мы получили несколько сотен позитивных отзывов, и, надеюсь, скоро вы добавите свой!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
25
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Ксения
Спасибо большое Владимиру за экскурсию. Мы узнали много о пути Гитлера к власти и прошли по многим ключевым местам в Мюнхене, связанных с ним и с режимом. Ничем не примечательные читать дальшеуменьшить
дома и здания, мимо которых пройдешь обычным туристом и не придашь значения, оказались тесно связаны с историей. Благодаря экскурсии получается наглядно представить, как все это было, и почувствовать атмосферу того времени. Отдельно хочется отметить глубину погружения Владимира в тему и его прекрасное чувство юмора)
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Виктория
Спасибо Владимиру за эти прекрасные 2,5 часа Было эмоционально, интересно и познавательно 🤝🤝🤝🤝
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А
Андрей
Экскурсию посетил в апреле этого года. Она будет полезна для тех, кто интересуется историей и хочет "живьем" увидеть те места, о которых читал в исторических книгах, учебниках истории, смотрел документальные читать дальшеуменьшить
книги. Юрий, а так звали гида, показал все важные, с исторической точки зрения здания города, рассказал, что в них происходило (например, где был подписан Мюнхенский сговор, отдавший Гитлеру Чехословакию; пивная,в которой начинался Пивной путч) и кто в них проживал, посещал. Вместе мы прошли маршрутом участников Пивного путча, который закончился на Одеонсплац (и маршрут и путч, путь которому преградили войска). Рассказ сопровождался показом старых фотографий тех времен. Остался очень доволен, поскольку после экскурсии можно было задать вопросы, получить на них обширные ответы и услышать точку зрения на "спорные" исторические события.
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А
Алексей
К сожалению, большинство исторических фактов я и так знал, но рассказ был структурирован, понятен и когда имеешь возможность воочию увидеть те места, где происходили исторические события, это усиливает впечатление в несколько раз. Не знаю, на сколько этически корректно такое глубокое погружение в эту историческую личность, пусть это каждый для себя решит, но для интересующихся эта экскурсия определенно будет крайне полезна.
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А
Анастасия
Гид Владимир - очень знающий человек. Я бы сказала, что это не просто гид, а полноценный историк. Нигде не слышала более точной и детальной информации, чем у него. Мне понравилось, что Владимир работает с первоисточниками, поэтому обладает информацией без нарративного окраса научных работ всяких публицистов. Советую экскурсию по Третьему Рейху тем, кого правда интересует тема в деталях.
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Т
Татьяна
12 октября были на экскурсии «Мюнхен эпохи «Третьего Рейха», которую нам провел гид Александр. Эту экскурсию я заказала для внука (13 лет) и не пожалела. Экскурсия была пешая, Александр рассказывал и сразу показывал улицу, дом, площадь, где что происходило. Совмещение исторических фактов с конкретными местами города производило впечатление. Внук оценил экскурсию как самую интересную!
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