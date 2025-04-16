12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Мюнхен эпохи «Третьего Рейха»

Погрузитесь в историю Мюнхена, место зарождения нацистской идеологии и ключевые события Третьего Рейха
Эта экскурсия предлагает уникальный взгляд на темные времена истории Мюнхена, когда город стал эпицентром нацистской пропаганды и военной мощи.

Вместе с опытным гидом вы пройдете по следам истории от Мариенплатц до
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Кеннигсплатца, увидите Хофбройхаус, где начиналась история НСДАП, и зал, где Гитлер проводил свои речи. Остановитесь на Одеонсплатц, чтобы услышать о Пивном путче и сопротивлении горожан. На улице Бриннерштрассе вы увидите место, где находилось главное здание Гестапо и Коричневый дом. Посетите Королевскую площадь и узнайте о «мюнхенском сговоре».

Экскурсия также затронет тему возрождения Мюнхена после войны и современное отношение немцев к этому периоду их истории. Все это поможет вам лучше понять, как исторические события отразились на сегодняшнем облике города

5
25 отзывов

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Лучшее время для посещения

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фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
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дек
Лучшие месяцы для экскурсии с апреля по октябрь, когда комфортно гулять по городу и наслаждаться историческими местами.
Сейчас август — это идеальное время.
Мюнхен эпохи «Третьего Рейха»
Мюнхен эпохи «Третьего Рейха»
Мюнхен эпохи «Третьего Рейха»

Что можно увидеть

  • Мариенплатц
  • Хофбройхаус
  • Одеонсплатц
  • Бриннерштрассе
  • Королевская площадь
  • Старая ратуша
  • Мемориалы жертвам Третьего Рейха

Описание экскурсии

Наш путь пройдет от Мариенплатц до Кеннигсплатц. Мы посетим всемирно известный Хофбройхаус — место рождения нацистской партии и увидим зал, в котором ораторствовал Гитлер. На площади Одеонсплатц мы остановимся, чтобы узнать о «Пивном путче» и очагах сопротивления бюргеров. На улице Бриннерштрассе увидим место, где находилось главное здание Гестапо и Коричневый дом — штаб-квартира НСДАП с личным кабинетом Гитлера. На помпезной Королевской площади увидим следы свастики на здании, где был подписан печально известный «мюнхенский сговор».

Старая ратуша, мемориалы жертвам Третьего Рейха и многое другое. Вы узнаете, как Мюнхен, почти полностью разрушенный в результате бомбардировок союзников, возрождался из пепла. Я также поведаю о современном отношении немцев к странице своей истории, называемой «Третий Рейх»

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Мариенплатц
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирена
Ирена — ваша команда гидов в Мюнхене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 6910 туристов
Gruess Gott! Приглашаю на увлекательные экскурсии по Мюнхену, в музеи, замки и города Баварии. Я лицензированный гид с 2011 года, знаю жизнь местных изнутри. Мой муж, родственники и друзья —
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коренные немцы. Экскурсии провожу я лично и команда увлеченных профессионалов. Мы нетривиально и доступно расскажем об истории, традициях, современности и искусстве. На наших маршрутах живые эмоции и самые вкусные места! Мы получили несколько сотен позитивных отзывов, и, надеюсь, скоро вы добавите свой!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
25
4
3
2
1
Ксения
Спасибо большое Владимиру за экскурсию. Мы узнали много о пути Гитлера к власти и прошли по многим ключевым местам в Мюнхене, связанных с ним и с режимом. Ничем не примечательные
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дома и здания, мимо которых пройдешь обычным туристом и не придашь значения, оказались тесно связаны с историей. Благодаря экскурсии получается наглядно представить, как все это было, и почувствовать атмосферу того времени. Отдельно хочется отметить глубину погружения Владимира в тему и его прекрасное чувство юмора)

Спасибо большое Владимиру за экскурсию. Мы узнали много о пути Гитлера к власти и прошли по
Спасибо большое Владимиру за экскурсию. Мы узнали много о пути Гитлера к власти и прошли по
Спасибо большое Владимиру за экскурсию. Мы узнали много о пути Гитлера к власти и прошли по
Спасибо большое Владимиру за экскурсию. Мы узнали много о пути Гитлера к власти и прошли по
Спасибо большое Владимиру за экскурсию. Мы узнали много о пути Гитлера к власти и прошли по
Спасибо большое Владимиру за экскурсию. Мы узнали много о пути Гитлера к власти и прошли по
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Виктория
Спасибо Владимиру за эти прекрасные 2,5 часа Было эмоционально, интересно и познавательно 🤝🤝🤝🤝
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А
Экскурсию посетил в апреле этого года. Она будет полезна для тех, кто интересуется историей и хочет "живьем" увидеть те места, о которых читал в исторических книгах, учебниках истории, смотрел документальные
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книги. Юрий, а так звали гида, показал все важные, с исторической точки зрения здания города, рассказал, что в них происходило (например, где был подписан Мюнхенский сговор, отдавший Гитлеру Чехословакию; пивная,в которой начинался Пивной путч) и кто в них проживал, посещал. Вместе мы прошли маршрутом участников Пивного путча, который закончился на Одеонсплац (и маршрут и путч, путь которому преградили войска). Рассказ сопровождался показом старых фотографий тех времен. Остался очень доволен, поскольку после экскурсии можно было задать вопросы, получить на них обширные ответы и услышать точку зрения на "спорные" исторические события.

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А
К сожалению, большинство исторических фактов я и так знал, но рассказ был структурирован, понятен и когда имеешь возможность воочию увидеть те места, где происходили исторические события, это усиливает впечатление в несколько раз. Не знаю, на сколько этически корректно такое глубокое погружение в эту историческую личность, пусть это каждый для себя решит, но для интересующихся эта экскурсия определенно будет крайне полезна.
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А
Гид Владимир - очень знающий человек. Я бы сказала, что это не просто гид, а полноценный историк. Нигде не слышала более точной и детальной информации, чем у него. Мне понравилось, что Владимир работает с первоисточниками, поэтому обладает информацией без нарративного окраса научных работ всяких публицистов. Советую экскурсию по Третьему Рейху тем, кого правда интересует тема в деталях.
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Т
12 октября были на экскурсии «Мюнхен эпохи «Третьего Рейха», которую нам провел гид Александр. Эту экскурсию я заказала для внука (13 лет) и не пожалела. Экскурсия была пешая, Александр рассказывал и сразу показывал улицу, дом, площадь, где что происходило. Совмещение исторических фактов с конкретными местами города производило впечатление. Внук оценил экскурсию как самую интересную!
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