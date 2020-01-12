12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Наш путь пройдет от Мариенплатц до Кеннигсплатц. Мы посетим всемирно известный Хофбройхаус — место рождения нацистской партии и увидим зал, в котором ораторствовал Гитлер. На площади Одеонсплатц мы остановимся, чтобы узнать о «Пивном путче» и очагах сопротивления бюргеров. На улице Бриннерштрассе увидим место, где находилось главное здание Гестапо и Коричневый дом — штаб-квартира НСДАП с личным кабинетом Гитлера. На помпезной Королевской площади увидим следы свастики на здании, где был подписан печально известный «мюнхенский сговор».

Старая ратуша, мемориалы жертвам Третьего Рейха и многое другое. Вы узнаете, как Мюнхен, почти полностью разрушенный в результате бомбардировок союзников, возрождался из пепла. Я также поведаю о современном отношении немцев к странице своей истории, называемой «Третий Рейх»