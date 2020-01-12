12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Мюнхен эпохи «Третьего Рейха»

О кровавой деятельности нацистской партии, о разгроме и возрождении города после войны

Ирена
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Ирена – представитель гидов
Экскурсия расскажет о том, как Мюнхен стал городом, где нацисты запустили свою античеловеческую пропаганду и мощную военную машину.

Как люди, известные своим интеллектом, позволили разыграться здесь самой печальной трагедии 20 века.
118 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 7 человек
Встреча у отеля Isartor
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У этой экскурсии12 отзывов
5
Мюнхен эпохи «Третьего Рейха»
Мюнхен эпохи «Третьего Рейха»

Что вас ожидает

Наш путь пройдет от Мариенплатц до Кеннигсплатц. Мы посетим всемирно известный Хофбройхаус — место рождения нацистской партии и увидим зал, в котором ораторствовал Гитлер. На площади Одеонсплатц мы остановимся, чтобы узнать о «Пивном путче» и очагах сопротивления бюргеров. На улице Бриннерштрассе увидим место, где находилось главное здание Гестапо и Коричневый дом — штаб-квартира НСДАП с личным кабинетом Гитлера. На помпезной Королевской площади увидим следы свастики на здании, где был подписан печально известный «мюнхенский сговор».

Старая ратуша, мемориалы жертвам Третьего Рейха и многое другое. Вы узнаете, как Мюнхен, почти полностью разрушенный в результате бомбардировок союзников, возрождался из пепла. Я также поведаю о современном отношении немцев к странице своей истории, называемой «Третий Рейх»

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.

Мюнхен эпохи «Третьего Рейха»
Мюнхен эпохи «Третьего Рейха»
Мюнхен эпохи «Третьего Рейха»
Мюнхен эпохи «Третьего Рейха»
Мюнхен эпохи «Третьего Рейха»
Мюнхен эпохи «Третьего Рейха»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у отеля Isartor.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирена
Ирена
Приглашаю любознательных путешественников на нескучные экскурсии по Мюнхену, Нюрнбергу, в баварские замки и окрестности, а также в австрийский Зальцбург! Я лицензированный гид, проживаю в Европе более 10 лет, мои родственники и друзья — коренные немцы, чехи, швейцарцы. Все экскурсии провожу лично я и гиды моей команды! На сайте почти 300 отзывов о нас! Надеюсь, и вам понравится. Мы рассказываем о сложном просто, а о серьезном забавно, обходясь без обилия дат, имен и сложных описаний. Все важные факты, временные вехи и основные достопримечательности ни в коем случае не ускользнут от вашего внимания. Мы — профессионалы, а не любители. Нетривиально и эмоционально расскажем об истории, современной жизни, гастрономии и искусстве!
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 января 2020
Мы в восторге от проведённой экскурсии! Так живо, артистично, с невероятной эрудицией и глубочайшим знанием материала она была проведена! Нас она побудила на дальнейшее изучение этого вопроса, биографии гитлера и истории третьего рейха!
14 декабря 2019
Эрудированный экскурсовод, раскрыл тему, ответил на все интересующие вопросы
Роберт
8 ноября 2019
Это было превосходно!
Юрий захватил наше внимание за несколько минут и не отпускал его в течение всей экскурсии. Это были глубокие познания, множество интересных фактов и прекрасный юмор. Большое спасибо Юрию и компании за профессионализм!
21 октября 2019
12 октября были на экскурсии «Мюнхен эпохи «Третьего Рейха», которую нам провел гид Александр. Эту экскурсию я заказала для внука (13 лет) и не пожалела. Экскурсия была пешая, Александр рассказывал и сразу показывал улицу, дом, площадь, где что происходило. Совмещение исторических фактов с конкретными местами города производило впечатление. Внук оценил экскурсию как самую интересную!
16 мая 2019
Экскурсию проводил Александр. Очень понравилось. Экскурсия с погружением в исторические факты. Это не была экскурсия "осмотрите налево, посмотрите направо " Узнали много нового
10 мая 2019
Юрий отлично разбирается в теме, историк, очень интересно проводит экскурсию.
29 декабря 2018
Очень интересная экскурсия для тех, кто интересуется историей великих войн ХХ века.
Гид Юрий - отличный рассказчик, гармонично вплёл в канву повествования элементы более древней истории Мюнхена, за что ему тоже спасибо.
Рекомендуем!
27 декабря 2018
Экскурсия очень понравилась! Всем Рекомендую ! Спасибо
26 сентября 2018
Экскурсию посетил в апреле этого года. Она будет полезна для тех, кто интересуется историей и хочет "живьем" увидеть те места, о которых читал в исторических книгах, учебниках истории, смотрел документальные книги. Юрий, а так звали гида, показал все важные, с исторической точки зрения здания города, рассказал , что в них происходило (например, где был подписан Мюнхенский сговор, отдавший Гитлеру Чехословакию; пивная,в которой начинался Пивной путч) и кто в них проживал, посещал. Вместе мы прошли маршрутом участников Пивного путча , который закончился на Одеонсплац (и маршрут и путч, путь которому преградили войска). Рассказ сопровождался показом старых фотографий тех времен. Остался очень доволен, поскольку после экскурсии можно было задать вопросы, получить на них обширные ответы и услышать точку зрения на "спорные" исторические события.
10 мая 2017
Отличная экскурсия
Ещё 2 отзыва

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