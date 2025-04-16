12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для экскурсии с апреля по октябрь, когда комфортно гулять по городу и наслаждаться историческими местами.

Эта экскурсия предлагает уникальный взгляд на темные времена истории Мюнхена, когда город стал эпицентром нацистской пропаганды и военной мощи.Вместе с опытным гидом вы пройдете по следам истории от Мариенплатц до

Кеннигсплатца, увидите Хофбройхаус, где начиналась история НСДАП, и зал, где Гитлер проводил свои речи. Остановитесь на Одеонсплатц, чтобы услышать о Пивном путче и сопротивлении горожан. На улице Бриннерштрассе вы увидите место, где находилось главное здание Гестапо и Коричневый дом. Посетите Королевскую площадь и узнайте о «мюнхенском сговоре». Экскурсия также затронет тему возрождения Мюнхена после войны и современное отношение немцев к этому периоду их истории. Все это поможет вам лучше понять, как исторические события отразились на сегодняшнем облике города

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Наш путь пройдет от Мариенплатц до Кеннигсплатц. Мы посетим всемирно известный Хофбройхаус — место рождения нацистской партии и увидим зал, в котором ораторствовал Гитлер. На площади Одеонсплатц мы остановимся, чтобы узнать о «Пивном путче» и очагах сопротивления бюргеров. На улице Бриннерштрассе увидим место, где находилось главное здание Гестапо и Коричневый дом — штаб-квартира НСДАП с личным кабинетом Гитлера. На помпезной Королевской площади увидим следы свастики на здании, где был подписан печально известный «мюнхенский сговор».

Старая ратуша, мемориалы жертвам Третьего Рейха и многое другое. Вы узнаете, как Мюнхен, почти полностью разрушенный в результате бомбардировок союзников, возрождался из пепла. Я также поведаю о современном отношении немцев к странице своей истории, называемой «Третий Рейх»

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.