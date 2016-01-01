Алла С. проводит ещё 4 экскурсии

Нюрнберг-средневековый город 🏙️, в котором случались всякие странные и мистические истории 📖. Это город, в котором водились колдуны и ведьмы, прилетал черт, чтоб забрать врунишку. Я расскажу легенды, страшные и смешные истории о городе и горожанах. Вы посмотрите настоящий замок 🏰, средневековый колодец, подниметесь на башню, прогуляетесь 👣 по стене и спуститесь в подземелье средневековой тюрьмы.