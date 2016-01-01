  1. Германия
  2. Экскурсии

Экскурсия по Нюрнбергу для детей

Алла С.
Алла С. – Гид из Нюрнберга
Экскурсия по Нюрнбергу для детей
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €120 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Экскурсия по Нюрнбергу для детей
Нюрнберг-средневековый город 🏙️, в котором случались всякие странные и мистические истории 📖. Это город, в котором водились колдуны и ведьмы, прилетал черт, чтоб забрать врунишку. Я расскажу легенды, страшные и смешные истории о городе и горожанах. Вы посмотрите настоящий замок 🏰, средневековый колодец, подниметесь на башню, прогуляетесь 👣 по стене и спуститесь в подземелье средневековой тюрьмы.
Начало и место завершения
🚩 Bamberg

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алла С.
Алла С.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Алла С. проводит ещё 4 экскурсии

Обзорная экскурсия по Нюрнбергу
190
3 часа
Обзорная экскурсия по Нюрнбергу
Экскурсия в Нюрнберге по следам Третьего Рейха
200
3 часа
Экскурсия в Нюрнберге по следам Третьего Рейха
Трансфер из аэропорта Нюрнберга до отеля
50
3 часа
Трансфер из аэропорта Нюрнберга до отеля
Трансфер из Нюрнберга в парк Плеймобиль
50
3 часа
Трансфер из Нюрнберга в парк Плеймобиль

Еще несколько необычных экскурсий в Нюрнберге

С чего начинается Нюрнберг
100
2 часа
С чего начинается Нюрнберг
42 отзыва
Старинная фахверковая архитектура, Дюрер и атмосферные места на прогулке в историческом центре
Ежедневная прогулка по Нюрнбергу
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Нюрнбергу
40 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Нюрнберг сквозь века
95
3 часа
Нюрнберг сквозь века
15 отзывов
Услышать историю самых интересных мест Старого города и получить ценные советы местного жителя
Чем живет старинный Нюрнберг
95
2 часа
Чем живет старинный Нюрнберг
4 отзыва
Прогулка по самым красивым, необычным и загадочным уголкам исторического центра Нюрнберга
Обзорная экскурсия по историческому центру Нюрнберга- всё самое интересное!
100
2.15 часа
Обзорная экскурсия по историческому центру Нюрнберга- всё самое интересное!
2 отзыва
С чего начинается Нюрнберг
100
2 часа
С чего начинается Нюрнберг
2 отзыва