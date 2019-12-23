Ежедневная пешеходная экскурсия по Нюрнбергу

Пешеходная

5
3 отзыва
Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Нюрнбергу
Ежедневная пешеходная экскурсия по Нюрнбергу
Ежедневная пешеходная экскурсия по Нюрнбергу
Ежедневная пешеходная экскурсия по Нюрнбергу
Ежедневная пешеходная экскурсия по Нюрнбергу
Ежедневная пешеходная экскурсия по Нюрнбергу
Ежедневная пешеходная экскурсия по Нюрнбергу

Что вас ожидает 🤩

  • Церковь святого Лаврентия
  • Церковь святого Себальда
  • Дом-музей Альбрехта Дюрера
  • Замок Кайзербург
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Мы приглашаем Вас на прогулку по вольному имперскому городу, некогда одному из крупнейших европейских городов. Во время экскурсии вы поймете душу и сердце Нюрнберга, познакомитесь с историческим городом, откроете множество интересных нетуристических мест, узнаете то, чего нет в путеводителях.

Вы узнаете и про историю города, и про традиции, и про Нюрнберг сегодняшний. Мы покажем вам самые интересные маршруты исторического города, поможет сориентироваться на местности и узнать о местах, куда можно отправиться после экскурсии. Город станет вам ближе и гулять по нему самостоятельно будет гораздо интереснее!

По пути у нас будет много важных достопримечательностей, среди них: Церковь святого Лаврентия, рыночная площадь, церковь святого Себальда, «прекрасный фонтан», ратуша, дом-музей Альбрехта Дюрера, самая известная пивоварня и, конечно же, символ города - средневековый замок Кайзербург!

Во время экскурсии мы расскажем о Нюрнберге содержательно, понятно и увлекательно, чтобы вы не упустили самое важное и получили от города яркие эмоции! Совмещая прошлое и настоящее, гид ярко раскроет вам Нюрнберг сегодняшний, в то же время, не забывая про славную тысячелетнюю историю и легенды города. Эта экскурсия в первую очередь подходит для тех, кто приехал в Нюрнберг в первый раз, а также для тех, кто планирует поездку в Нюрнберг самостоятельно. Вы научитесь хорошо ориентироваться в городе и окрестностях и сэкономите массу времени на поиск интересных мест.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 15:15

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
23 дек 2019
Очень замечательные экскурсии у ТЕЗ тура. Огромная масса хорошего настроения, впечатлений. Экскурсия была организована очень профессионально и грамотно. Мы прогулялись по улочкам старого города, узнали очень много исторических фактов. Спасибо, огромное
О
18 ноя 2019
Нам экскурсия понравилась. Мы постоянно покупаем подобные экскурсии. Для знакомства с городом очень информативно и познавательно. К сожалению на экскурсии нас было двое. С одной стороны, хорошо. Внимание экскурсовода, можно разные вопросы задавать по ходу экскурсии. С другой стороны, обидно. Слышали много русской речи, видели в городе своих соотечественников, но на экскурсию пришли только мы. Может быть мало информации, что проводятся экскурсии в 15-15?
О
30 мар 2019
Пробыла в Германии одну неделю в марте 2019. Спасибо Тез тур за предоставленную возможность посмотреть Нюрнберг за небольшие деньги…. И что самое главное - в "невысокий сезон", когда очень сложно найти групповые экскурсии. . Понравился формат экскурсий в 15-15. Заранее озаботилась покупкой ж-д билетов до Нюрнберга и обратно. Гид Вероника провела экскурсию просто замечательно. От города остались самые приятные впечатления-ощущения… Рекомендую!!!

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