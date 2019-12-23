Мы приглашаем Вас на прогулку по вольному имперскому городу, некогда одному из крупнейших европейских городов. Во время экскурсии вы поймете душу и сердце Нюрнберга, познакомитесь с историческим городом, откроете множество интересных нетуристических мест, узнаете то, чего нет в путеводителях.

Вы узнаете и про историю города, и про традиции, и про Нюрнберг сегодняшний. Мы покажем вам самые интересные маршруты исторического города, поможет сориентироваться на местности и узнать о местах, куда можно отправиться после экскурсии. Город станет вам ближе и гулять по нему самостоятельно будет гораздо интереснее!

По пути у нас будет много важных достопримечательностей, среди них: Церковь святого Лаврентия, рыночная площадь, церковь святого Себальда, «прекрасный фонтан», ратуша, дом-музей Альбрехта Дюрера, самая известная пивоварня и, конечно же, символ города - средневековый замок Кайзербург!

Во время экскурсии мы расскажем о Нюрнберге содержательно, понятно и увлекательно, чтобы вы не упустили самое важное и получили от города яркие эмоции! Совмещая прошлое и настоящее, гид ярко раскроет вам Нюрнберг сегодняшний, в то же время, не забывая про славную тысячелетнюю историю и легенды города. Эта экскурсия в первую очередь подходит для тех, кто приехал в Нюрнберг в первый раз, а также для тех, кто планирует поездку в Нюрнберг самостоятельно. Вы научитесь хорошо ориентироваться в городе и окрестностях и сэкономите массу времени на поиск интересных мест.