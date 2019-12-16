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Истории, легенды и портретная мини-съемка на дружеской экскурсии по Старому городу с местным жителем

Майя
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Майя – ваш гид
На легкой прогулке по центру вы откроете самые живописные уголки города и познакомитесь с его ключевыми символами — фахверковыми домиками, готическими храмами и местечками ремесленников.

А в компании сказок, легенд и тайн вы погрузитесь в волшебную атмосферу старинного Нюрнберга — и именно таким мы попробуем его запечатлеть на снимках!
85 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в любой точке Нюрнберга
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Фотопрогулка «Сказки Нюрнберга»
Фотопрогулка «Сказки Нюрнберга»

Что вас ожидает

Легкое знакомство с историческим центром
Вы обойдете весь Старый город, узнаете о печальной судьбе главной торговой площади и сможете покрутить кольцо на удачу у самого красивого нюрнбергского фонтана. Узнаете о происхождении названия «острова старьевщиков» и осмотрите образцы типичного фахверка, в том числе самое длинное фахверковое здание в Германии. Познакомитесь с историей площади Дюрера и взглянете на бывший жилой дом мастера, посетите главные готические соборы Нюрнберга, Двор Ремесленников и просто красивые уголки города. А еще отыщете зайца в центре шумного квартала и услышите сказки с загадочными легендами, переплетенные с насыщенной жизнью Нюрнберга.

Портретная мини-фотосъемка
Во время трехчасовой прогулки я проведу для вас небольшую съемку в местах по вашему выбору или моему совету. И уже через несколько дней вы получите в электронном виде фотографии с обработкой и ретушью. До встречи в сказочном Нюрнберге!

Организационные детали

  • Я встречусь с вами в любом удобном для вас месте города
  • В стоимость входит 5-10 фотографий, которые вы получите позже в электронном виде
Фотопрогулка «Сказки Нюрнберга»
Фотопрогулка «Сказки Нюрнберга»
Фотопрогулка «Сказки Нюрнберга»
Фотопрогулка «Сказки Нюрнберга»
Фотопрогулка «Сказки Нюрнберга»
Фотопрогулка «Сказки Нюрнберга»
Фотопрогулка «Сказки Нюрнберга»
Фотопрогулка «Сказки Нюрнберга»
Фотопрогулка «Сказки Нюрнберга»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в любой точке Нюрнберга.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Майя
Майя
Все началось с Нюрнберга. 11 лет назад я переехала в этот город, и уж очень он мне полюбился. Да так, что захотелось открывать его снова и снова! Сегодня я с гордостью могу сказать, что готова познакомить с его наследием и вас. Свои экскурсии я провожу в виде фотопрогулок, на которых вы не только узнаете об истории, достопримечательностях и легендах Нюрнберга, но и увезете с собой приятные фотовоспоминания о сказочном уголке Германии.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

16 декабря 2019
У нас был всего один день в Нюрнберге. На экскурсии мы смогли увидеть много достопримечательностей и узнать интересные факты о истории города. На память Мая сделала красивые фотографии. Спасибо и до новых встреч:-)

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