Что вас ожидает

Легкое знакомство с историческим центром

Вы обойдете весь Старый город, узнаете о печальной судьбе главной торговой площади и сможете покрутить кольцо на удачу у самого красивого нюрнбергского фонтана. Узнаете о происхождении названия «острова старьевщиков» и осмотрите образцы типичного фахверка, в том числе самое длинное фахверковое здание в Германии. Познакомитесь с историей площади Дюрера и взглянете на бывший жилой дом мастера, посетите главные готические соборы Нюрнберга, Двор Ремесленников и просто красивые уголки города. А еще отыщете зайца в центре шумного квартала и услышите сказки с загадочными легендами, переплетенные с насыщенной жизнью Нюрнберга.

Портретная мини-фотосъемка

Во время трехчасовой прогулки я проведу для вас небольшую съемку в местах по вашему выбору или моему совету. И уже через несколько дней вы получите в электронном виде фотографии с обработкой и ретушью. До встречи в сказочном Нюрнберге!