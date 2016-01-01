Polina D. проводит ещё 3 экскурсии

Увлекательная экскурсия-квест для детей по крепости Кайзербург в Нюрнберге позволит вашему ребенку в развлекательной форме познакомиться с немецкой средневековой культурой и увлечь его историей 📖 города!
Вся экскурсия ⛳ основана на приключенческой истории про дерзкого рыцаря-разбойника, сбежавшего из-под стражи! Вместе с детьми мы шаг за шагом исследуем крепость, выполняя интересные задания и слушая старинные легенды.
В программе экскурсии:
Интерактивные задания, связанные с преданиями Нюрнберга:
Сбор старинной карты
Загадки,
Изучение крепости
В конце квеста каждого участника, конечно же, ждет награда!
Возраст детей: 5-12 лет.
Кому подходит: семьям с детьми (тогда взрослые могут помогать), группам детей до 10 человек.
Что входит
Реквизит и призы
Начало
🚩 Luitpoldhain
Место завершения
🏁 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.