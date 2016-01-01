Polina D. проводит ещё 3 экскурсии

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Квест для детей в Императорском замке

Polina D.
Polina D. – Гид из Нюрнберга
Квест для детей в Императорском замке
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €96 за экскурсию

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Квест для детей в Императорском замке
Квест для детей в Императорском замке
Увлекательная экскурсия-квест для детей по крепости Кайзербург в Нюрнберге позволит вашему ребенку в развлекательной форме познакомиться с немецкой средневековой культурой и увлечь его историей 📖 города!
Вся экскурсия ⛳ основана на приключенческой истории про дерзкого рыцаря-разбойника, сбежавшего из-под стражи! Вместе с детьми мы шаг за шагом исследуем крепость, выполняя интересные задания и слушая старинные легенды.

В программе экскурсии:

    Интерактивные задания, связанные с преданиями Нюрнберга:

      Сбор старинной карты
      Загадки,
      Изучение крепости
      В конце квеста каждого участника, конечно же, ждет награда!
      Возраст детей: 5-12 лет.
      Кому подходит: семьям с детьми (тогда взрослые могут помогать), группам детей до 10 человек.
      Что входит
      • Реквизит и призы
      Начало
      🚩 Luitpoldhain
      Место завершения
      🏁 По договоренности
      Квест для детей в Императорском замке
      Квест для детей в Императорском замке

      Выберите дату для вашей экскурсии

      • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
      • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
      • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
      • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
      🕐 Показать доступные даты
      Polina D.
      Polina D.
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