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Нюрнберг и Третий Рейх

Екатерина Б.
Екатерина Б. – Гид из Нюрнберга
Нюрнберг и Третий Рейх
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Нюрнберг и Третий Рейх
Нюрнберг и Третий Рейх

Что вы увидите

  • Территория съездов национал-социалистической партии Германии: Зал Конгрессов
  • трибуна и поле Цеппелина
  • Великая дорога
Нюрнберг сыграл заметную роль в истории 📖 Третьего Рейха. Именно в здесь в 1927 году состоялся первый съезд Национал-социалистической рабочей партии (НСДАП). Почему Адольф Гитлер выбрал Нюрнберг — «самый немецкий из немецких городов», «имперскую шкатулку с драгоценностями» как место для возвеличивания культа вождизма?
Именно в Нюрнбеге издаются Нюрнбергские расовые законы, окончательно исключившие евреев из жизни немецкого общества.
Главным местом действия стали трибуна и поле Цеппелина. По проекту Альберта Шпеера в этом районе должен был быть создан грандиозный комплекс, предназначенный для проведения партийных съездов: Зал съездов, превосходящий в два раза по размерам знаменитый Коллизей, Германский стадион 🏟️, который должен был бы вмещать в четыре раза больше зрителей, чем крупнейший стадион современности Камп Ноу в Барселоне, и другием сооружения.
Наивно думать, что идеи национализма разделялись только простым народом. Многие интеллектуалы и светлые головы поддерживали Гитлера и его партию. Альберт Шпеер, любимый архитектор Гитлера, и Лени Рифеншталь, кинорежиссер знаменитого пропагандистского фильма «Триумаф воли», поставили свой творческий талант на службу «Нечеловеку».
В 1938 году здесь состоялся грандиозный (и последний) партийный съезд нацистов, в котором участвовало около одного миллиона человек.
Именно здесь бесславно закончилась история Третьего Рейха проведением в 1945–1949 годах Нюрнбергских процессов над военными преступниками.
Именно это место посещают ежегодно до 300 000 человек. И в этом году было решено выделить колоссальные средства — более 1 000 000 евро на реставрацию «великой стройки», чтобы сохранить плоды больного воображения в назидание потомкам.
Мы пройдемся по основным историческим вехам и местам событий этого трагического отрезка истории Нюрнберга.
Что не входит
  • перемещение по городу на общественном транспорте
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Нюрнберг и Третий Рейх
Нюрнберг и Третий Рейх

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Екатерина Б.
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