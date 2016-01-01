Нюрнберг сыграл заметную роль в истории 📖 Третьего Рейха. Именно в здесь в 1927 году состоялся первый съезд Национал-социалистической рабочей партии (НСДАП). Почему Адольф Гитлер выбрал Нюрнберг — «самый немецкий из немецких городов», «имперскую шкатулку с драгоценностями» как место для возвеличивания культа вождизма?

Именно в Нюрнбеге издаются Нюрнбергские расовые законы, окончательно исключившие евреев из жизни немецкого общества.

Главным местом действия стали трибуна и поле Цеппелина. По проекту Альберта Шпеера в этом районе должен был быть создан грандиозный комплекс, предназначенный для проведения партийных съездов: Зал съездов, превосходящий в два раза по размерам знаменитый Коллизей, Германский стадион 🏟️, который должен был бы вмещать в четыре раза больше зрителей, чем крупнейший стадион современности Камп Ноу в Барселоне, и другием сооружения.

Наивно думать, что идеи национализма разделялись только простым народом. Многие интеллектуалы и светлые головы поддерживали Гитлера и его партию. Альберт Шпеер, любимый архитектор Гитлера, и Лени Рифеншталь, кинорежиссер знаменитого пропагандистского фильма «Триумаф воли», поставили свой творческий талант на службу «Нечеловеку».

В 1938 году здесь состоялся грандиозный (и последний) партийный съезд нацистов, в котором участвовало около одного миллиона человек.

Именно здесь бесславно закончилась история Третьего Рейха проведением в 1945–1949 годах Нюрнбергских процессов над военными преступниками.

Именно это место посещают ежегодно до 300 000 человек. И в этом году было решено выделить колоссальные средства — более 1 000 000 евро на реставрацию «великой стройки», чтобы сохранить плоды больного воображения в назидание потомкам.

Мы пройдемся по основным историческим вехам и местам событий этого трагического отрезка истории Нюрнберга.