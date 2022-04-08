Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию "Персональная прогулка с гидом" по Нюрнбергу. "Персональная прогулка" - это новый экономичный формат проведения индивидуальной экскурсии, который который идеально подойдет для компании друзей или для семьи. Цена является фиксированной для группы до 5 человек. При размере группы более, чем 5 человек, взымается небольшая доплата за дополнительных туристов. Более низкая цена, чем на традиционные индивидуальные экскурсии, определяется тем, что встреча с гидом происходит в фиксированном месте, а экскурсия проходит только по одному маршруту.

Во время экскурсии мы расскажем о Нюрнберге содержательно, понятно и увлекательно, чтобы вы не упустили самое важное и получили от города яркие эмоции! Совмещая прошлое и настоящее, гид ярко раскроет вам Нюрнберг сегодняшний, в то же время, не забывая про славную тысячелетнюю историю и легенды города. Эта экскурсия в первую очередь подходит для тех, кто приехал в Нюрнберг в первый раз, а также для тех, кто планирует поездку в Нюрнберг самостоятельно. Вы научитесь хорошо ориентироваться в городе и окрестностях и сэкономите массу времени на поиск интересных мест.