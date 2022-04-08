Персональная прогулка с гидом по Нюрнбергу

Пешеходная

Индивидуальная
Пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.
Персональная прогулка с гидом по Нюрнбергу
Персональная прогулка с гидом по Нюрнбергу
Персональная прогулка с гидом по Нюрнбергу
Персональная прогулка с гидом по Нюрнбергу

Что вас ожидает 🤩

  • Церковь святого Лаврентия
  • Церковь святого Себальда
  • Дом-музей Альбрехта Дюрера
  • Замок Кайзербург
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию "Персональная прогулка с гидом" по Нюрнбергу. "Персональная прогулка" - это новый экономичный формат проведения индивидуальной экскурсии, который который идеально подойдет для компании друзей или для семьи. Цена является фиксированной для группы до 5 человек. При размере группы более, чем 5 человек, взымается небольшая доплата за дополнительных туристов. Более низкая цена, чем на традиционные индивидуальные экскурсии, определяется тем, что встреча с гидом происходит в фиксированном месте, а экскурсия проходит только по одному маршруту.

Во время экскурсии мы расскажем о Нюрнберге содержательно, понятно и увлекательно, чтобы вы не упустили самое важное и получили от города яркие эмоции! Совмещая прошлое и настоящее, гид ярко раскроет вам Нюрнберг сегодняшний, в то же время, не забывая про славную тысячелетнюю историю и легенды города. Эта экскурсия в первую очередь подходит для тех, кто приехал в Нюрнберг в первый раз, а также для тех, кто планирует поездку в Нюрнберг самостоятельно. Вы научитесь хорошо ориентироваться в городе и окрестностях и сэкономите массу времени на поиск интересных мест.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 11:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нюрнберга

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми📜История и культураПешие прогулки-экскурсии

Еще несколько похожих предложений в Нюрнберге

С чего начинается Нюрнберг
2 часа
Индивидуальная
Polina
5
2 отзыва
С чего начинается Нюрнберг
Двухчасовая пешая прогулка по основным достопримечательностям Старого Нюрнберга
100 за 1-20 чел.
Чем живет старинный Нюрнберг
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Светлана
4.5
4 отзыва
Чем живет старинный Нюрнберг
Прогулка по самым красивым, необычным и загадочным уголкам исторического центра Нюрнберга
100 за 1-15 чел.
Ежедневная прогулка по Нюрнбергу
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Tripster
4.9
42 отзыва
Ежедневная прогулка по Нюрнбергу
Узнать и полюбить город за 2 часа
20 за 1 человека
Обзорная экскурсия по Нюрнбергу
3 часа
Индивидуальная
Алла
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Нюрнбергу
Нюрнберг был основан в начале прошлого тысячелетия
190 за 1-4 чел.
Обзорная экскурсия по историческому центру Нюрнберга - всё самое интересное
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Светлана
5
2 отзыва
Обзорная экскурсия по историческому центру Нюрнберга - всё самое интересное
На обзорной экскурсии по Нюрнбергу вы увидите основные достопримечательности города: одну из первых лютеранских церквей
120 за 1-15 чел.
Из Нюрнберга в Бамберг
3 часа
Индивидуальная
Анна
Нет отзывов
Из Нюрнберга в Бамберг
Получите правильные впечатления от города в рамках пешеходной экскурсии по Бамбергу
от 110 за 1 человека
Из Нюрнберга в Регенсбург
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Анна
Нет отзывов
Из Нюрнберга в Регенсбург
Получите правильные впечатления от города в рамках пешеходной экскурсии по Регенсбургу
155 за 1-5 чел.
Из Нюрнберга в Вюрцбург
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Анна
Нет отзывов
Из Нюрнберга в Вюрцбург
Получите правильные впечатления от города в рамках пешеходной экскурсии по Вюрцбургу
155 за 1-5 чел.
Из Нюрнберга в Ротенбург-об-дер-Таубер
7 часов
Индивидуальная
Анна
Нет отзывов
Из Нюрнберга в Ротенбург-об-дер-Таубер
Получите правильные впечатления от города в рамках пешеходной экскурсии по Ротенбург-об-дер-Тауберу
155 за 1 человека
Фотопрогулка «Сказки Нюрнберга»
3 часа
🚶 Пешая
Для красивых фото
Майя
5
1 отзыв
Фотопрогулка «Сказки Нюрнберга»
Истории, легенды и портретная мини-съемка на дружеской экскурсии по Старому городу с местным жителем
85 за 1-4 чел.
Нюрнберг сквозь века
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Борис
5
17 отзывов
Нюрнберг сквозь века
Услышать историю самых интересных мест Старого города и получить ценные советы местного жителя
95 за 1-10 чел.
Трансфер из аэропорта Нюрнберга до отеля
3 часа
Индивидуальная
Алла
Нет отзывов
Трансфер из аэропорта Нюрнберга до отеля
50 за экскурсию
У нас ещё много экскурсий 😎 в Нюрнберге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Нюрнберге
ХОРОШО
🇩🇪
ТАМ