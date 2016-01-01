Екатерина Б. проводит ещё 3 экскурсии

Помните сказку про сказочный Город 🏙️ Мастеров? Свободный имперский город, достигнув своего экономического расцвета в XV веке, превратился в настоящий магнит огромной притягательной силы для выдающихся художников и резчиков по дереву, мастеров по камню и металлу, которые оставили шедевры своего мастерства в Нюрнберге.

Дома богатых горожан и площади, соборы и фонтаны создают особый образ этого прекрасного города. Как шкатулкой с драгоценностями можно развлекаться часами, любуясь то переливами гранатового колье, то наслаждаясь игрой алмазных граней, так завораживает Нюрнберг лучшими образцами скульптуры из металла и дерева, каменным узорочьем и живописью талантливейших мастеров, живших и творивших в Нюрнберге позднего Средневековья. Файт Штос и Петер Фишер, Альбрехт Дюрер и Адам Крафт — каждый из них внес свою лепту в легендарную славу города как самого романтичного города Германии.

А если к этому добавить почти детективную историю 📖 имперских регалий — символов императора Священной Римской Империи немецкой нации, которые более 350 лет как зеница ока хранились в Нюрнберге — то представление о Нюрнберге как о шкатулке с драгоценностями будет полной.