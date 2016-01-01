Екатерина Б. проводит ещё 3 экскурсии

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Нюрнберг — "шкатулка с драгоценностями"

Екатерина Б.
Екатерина Б. – Гид из Нюрнберга
Нюрнберг — "шкатулка с драгоценностями"
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Нюрнберг — "шкатулка с драгоценностями"
Нюрнберг — "шкатулка с драгоценностями"
Помните сказку про сказочный Город 🏙️ Мастеров? Свободный имперский город, достигнув своего экономического расцвета в XV веке, превратился в настоящий магнит огромной притягательной силы для выдающихся художников и резчиков по дереву, мастеров по камню и металлу, которые оставили шедевры своего мастерства в Нюрнберге.
Дома богатых горожан и площади, соборы и фонтаны создают особый образ этого прекрасного города. Как шкатулкой с драгоценностями можно развлекаться часами, любуясь то переливами гранатового колье, то наслаждаясь игрой алмазных граней, так завораживает Нюрнберг лучшими образцами скульптуры из металла и дерева, каменным узорочьем и живописью талантливейших мастеров, живших и творивших в Нюрнберге позднего Средневековья. Файт Штос и Петер Фишер, Альбрехт Дюрер и Адам Крафт — каждый из них внес свою лепту в легендарную славу города как самого романтичного города Германии.
А если к этому добавить почти детективную историю 📖 имперских регалий — символов императора Священной Римской Империи немецкой нации, которые более 350 лет как зеница ока хранились в Нюрнберге — то представление о Нюрнберге как о шкатулке с драгоценностями будет полной.
Что входит
  • услуги гида
  • пожертвование при посещении одного из храмов
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Нюрнберг — "шкатулка с драгоценностями"
Нюрнберг — "шкатулка с драгоценностями"

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Екатерина Б.
Екатерина Б.
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